Veselý (ČSSD): Vozíčkářům už nebude hrozit v případě zrychlení na úroveň lehkého běhu pokuta

Cílem přijatého zákona je zvýšit pohybový komfort uživatelů invalidních vozíků na úroveň pohybu zdravého člověka.

„Stávající úprava zákona zahrnovala vozíky pro invalidy mezi zvláštní motorová vozidla v případě, že jejich konstrukční rychlost přesahuje 6 km/h. To považuji za absurdní. V první řadě jsou u nás běžně v provozu invalidní vozíky, které tuto rychlost přesahují – a pokud by byl zákon striktně dodržován, měly by být registrovány jako motorové vozidlo. Za druhé si představte běžný život vozíčkáře, který díky dosavadní verzi zákona nemohl ve vypjatých situacích, jako je například nutnost rychlého překročení silnice, zrychlit na úroveň lehkého běhu jako zdravý člověk. Pokud by to udělal, hrozila by mu pokuta,“ vysvětluje hlavní předkladatel nové úpravy, místopředseda ČSSD Ondřej Veselý.

„Mnou předkládaný návrh zákona vychází z toho, že zdravotně postižení, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík, mají právo se pohybovat rychleji, když to potřebují – aniž by bylo nutné po nich požadovat registraci invalidního vozíku jako motorového vozidla se všemi povinnostmi, které k tomu náleží. Rychlost 15 km/h odpovídá lehkému klusu zdravého člověka, kterou použije v případě krátkodobé potřeby, a současně nejde o nebezpečné zrychlení, které by mohlo někoho ohrozit. Pro někoho drobnost, pro jiného posun v kvalitě života. Jsem rád, že návrh prošel,“ dodává Ondřej Veselý.

JUDr. Ondřej Veselý ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Veselý (ČSSD): V návrhu nám vypadávají z ubytovacího poplatku ubytovny Veselý (ČSSD): Tomu se říká pravicové Perpetuum mobile Veselý (ČSSD): Nesměšujme názor na výkup vepřína v Letech s utrpením, které tam bylo Veselý (ČSSD): Je třeba podívat se bez respektu pravdě do očí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.