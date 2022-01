Vích (SPD): Armáda stárne technicky i technologicky

reklama

Dobré ráno, vážená paní předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abych se ve svém vystoupení vyjádřil k jedné oblasti v rámci programového prohlášení, a sice k oblasti Ministerstva obrany. Měl jsem ten projev mnohem delší, ale vzhledem k tomu, že je téměř půl páté a já jsem nepředpokládal, že se dostanu na řadu až v tuto dobu, tak budu chtít se zmínit jenom o věcech, které tady ještě nezazněly a ještě být maximálně stručný.

Programové prohlášení nové vlády pětikoalice je v oblasti obrany zřetelně ve prospěch upevňování transatlantických vazeb. Je však potřeba zdůraznit, že obrana státu je v souladu se zákonem na zajišťování obrany České republiky souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením.

Obrana státu zahrnuje výstavbu účinného systému obrany státu, přípravu a použití odpovídajících sil a prostředků a členství v mezinárodních organizacích tak nesnímá prvotní odpovědnost za vlastní obranu a Česká republika má samostatně udržovat a rozvíjet svoji individuální schopnost odolat ozbrojenému konfliktu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Aktualizace vojenských strategických dokumentů, kterou programové prohlášení vlády zmiňuje, by byla velmi potřebná, ovšem pokud nezůstane jen u slov. Tyto dokumenty a jejich cíle se totiž dlouhodobě neplní a protože akviziční proces dlouhodobě stagnuje, není tak zajištěn stabilní rozvoj v oblasti obrany a armáda tím technicky a technologicky stárne. Podle kvalifikovaného odhadu je to v současnosti až ve výši stovky miliard korun. To je však důsledek i předchozích vlád a jejich ministrů obrany, které průběžně armádu nemodernizovaly v dobách, kdy to šlo, tedy v dobách ekonomické konjunktury.

Nejsou to však jen ty dva zmíněné dokumenty, jako je Koncepce výstavby Armády ČR a Obrana a strategie ČR, je potřeba upravit i Bezpečnostní strategii České republiky, protože bezpečnostní hrozby a rizika se v čase změnily. Za všechny jmenuji migraci, terorismus, situaci na Ukrajině a tak podobně. A na základě toho samozřejmě je potřeba definovat a upřesnit i úkoly pro armádu. Pro případná 50tunová bojová vozidla pěchoty, která nemají schopnost plavby, je v první řadě potřeba zejména dobudovat dostatečnou silniční infrastrukturu, aby mohla jezdit díky své hmotnosti přes všechny mosty.

Jenom k tomu, co tady padlo jako reakce na projev našeho předsedy SPD Tomio Okamury k této problematice, je potřeba rozlišovat mezi brodivostí a obojživelností těžké techniky, ale tím vás tady v tuto ranní hodinu nechci nějakým způsobem dále zatěžovat. Takže pouze na upřesnění, ale obecně, máme armádu zoufale malou, bez potřebných desetitisíců záloh a navíc nerovnoměrně rozmístěnou. Jenom pro upřesnění, pokud pomineme krajská vojenská velitelství, tak v sedmi krajích nejsou vojáci vůbec, ale zato máme více generálů než plně bojeschopných tanků.

Je potřeba se podívat i na kompetenční zákon, kde jedním z hlavních úkolů Ministerstva obrany je operační příprava státního území. V této souvislosti jsem nezaznamenal v programovém prohlášení vlády žádnou zmínku o Koncepci plánů a opatření k operační přípravě státního území, což je souhrn opatření vojenského, ekonomického, obranného charakteru, která se plánují a uskutečňují v míru, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu s cílem vytvořit na území státu nezbytné podmínky pro splnění úkolů ozbrojených sil a zabezpečení potřeb obyvatelstva. Následně teprve je potřeba aktualizovat a upravit plán obrany České republiky a na konec i Koncepci výstavby Armády České republiky 2030, která dlouhodobě odpovídá výstavbě sil určených pro zahraniční operace, ale neodpovídá plnění úkolů pro obranu České republiky ani rozvojem schopností armády tyto úkoly plnit. Navíc chybí a budou čím dále více chybět zdroje nejen finanční a materiální, ale hlavně lidské.

Co se týká navýšení počtu aktivních záloh, jak je v programovém prohlášení vlády, tak to lze samozřejmě kvitovat, nicméně v těchto rámcových počtech budou i nadále schopny plnit tak akorát úkoly v rámci ochrany důležitých objektů pro obranu státu, ale v žádném případě nenahrazují klasické zálohy, kterých byly v roce 2004 statisíce, a to včetně potřebné výzbroje, techniky a materiálu.

Očekával bych také, že se v programovém prohlášení vlády objeví alespoň zásadní kroky, jaké vláda hodlá provést v rámci řešení nedostatků vyplývajících z každoročních zpráv o zajišťování obrany České republiky.

Nereálný je také v současné ekonomické situaci plánovaný nárůst rozpočtu na obranu na rok 2025 ve výši 2 % HDP. Ano, i SPD chce moderní armádu, ale armáda má dostávat tolik peněz, aby je byla schopná smysluplně a účelně pojmout, ale zejména na základě dlouhodobě připravených a schválených projektů a nikoliv každý rok zákonem daná 2 % HDP.

Takže závěrem, dozvěděli jsme se z programového prohlášení, co by tato vláda v oblasti obrany chtěla, ale přitom jsme se nedozvěděli, jak by to chtěla uskutečnit. To jsou tedy mé výhrady k programovému prohlášení vlády v oblasti obrany, které mě vedou k závěru, že toto programové prohlášení a důvěru této vládě svým hlasováním nepodpořím.

Děkuji za pozornost.

