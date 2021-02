Vích (SPD): Brusel nás zadlužuje a podporuje politické neziskovky

reklama

Slovenské životní prostředí a maďarská "šikana" neziskových organizací

Jen namátkou: 18. 2. podala žalobu na Slovensko kvůli špatného životnímu prostředí, hlavně kvůli situaci v Banskobystrickém kraji a Košicích. Neměli by si to Slováci ale řešit sami? Stejný den Evropská komise dala Maďarsku lhůtu dva měsíce na změnu zákona o nevládních organizacích. Tady je třeba si vysvětlit, co to vlastně jsou nevládní organizace. Jednak to jsou ty, které dělají něco užitečného, pomáhají lidem: dětem, seniorům, postiženým apod. Za jejich zájmy se EU jistě nedere. Ale pak jsou „politické“ a další neziskové organizace, které spolufinancuje EU, ale často i daný členský stát a a ony ho na oplátku "povzbuzují" v agendě, která se EU líbí. A právě neziskové organizace financované nebo spolufinancované ze zahraničí chtěla maďarská vláda dostat pod větší dohled. Aby jí tam třeba neorganizovaly nějakou barevnou revoluci. To totiž podobné neziskové organizace také zvládají.

Krásně se to také ukázalo ve spojení s pandemií COVIDu. Na jaře 2020 byly tyto neziskové organizace pečlivě zticha, žádná nabídka pomoci, šití roušek apod. Až pak se oklepaly, a začaly vybízet k pomoci v zahraničí. Teď v prosinci zase "pobízely" poslance (a zřejmě i vládu) k většímu angažmá v očkování. Pamatujete si přeci tu marketingovou akci EU, jak se 27. prosince rozjedou kamiony do všech směrů EU se "spásnými" vakcínami. Jen potom to trochu drhlo a vakcíny v dostatečném množství EU nebyla schopna doposud zabezpečit. Takže nedávno si na podobné neziskové organizace od roku 2017 došláplo Maďarsko a těm, které dostávají větší finanční příspěvek ze zahraničí než cca 500 tisíc Kč, musí se povinně registrovat a zveřejňovat informace o svých dárcích. A navíc na svém webu uvádět, že jsou organizacemi podporovanými ze zahraničí. Loni Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že to je porušení práva EU a nyní Evropská komise dala Maďarsku lhůtu dvou měsíců zákon změnit, jinak bude udělena finanční sankce. Zajímavé na tom je, že podobný zákon má nejen mediálně haněné Rusko, ale i mediálně opěvované Spojené státy americké. Evropská komise také podala v posledních letech na Maďarsko několik žalob týkajících se především azylové a migrační politiky, kterým Soudní dvůr Evropské unie vyhověl.

Fond obnovy - peníze jen pro hodné, ale platí a ručí všichni

Co je určitě také zajímavé, jak to dopadá s loňským, "na sílu protlačeným" Fondem obnovy EU (Next Generation EU), který má obsahovat 750 miliard eur (19, 5 bilionu Kč!!) vypůjčených peněz. Tedy část rozpočtu EU, který jde nad rámec Víceletého finančního rámce (tj. sedmiletého rozpočtu EU), na který peníze existují nebo zřejmě budou existovat v rámci členských zemí. Naproti tomu Fond obnovy je kompletně celý na dluh. Peníze si jménem členských států vypůjčí Evropská komise a pak je bude jednotlivým státům přidělovat podle jejich národních plánů, předem schválených centrálou EU. Část formou přímých plateb (grantů), které se nevrací, a část formou úvěrů. Ale pozor! Jen těm "hodným" státům, které budou respektovat právní stát dle představ Bruselu. Maďaři se snažili tohoto posuzování zbavit, ale je to tam znovu.

Takže je to jenom další "motivační" nástroj k plné poslušnosti Bruselu, plnit jim jakýkoli plán, směrnici, nařízení, které je napadne a prosadí ho. Jednohlasnost byla odstraněna, takže nás většina vedená Francií a Německem kdykoli přehlasuje. Riskantní to zejména bude ve vztahu k přijímání nelegálních imigrantů, ale může se to týkat i lékové a vakcinační politiky. Představivosti se meze nekladou. Tedy půjčí si svorně všichni, ručí také všichni, i navzájem a také za případné neplatiče, ale jen "hodní" z toho fondu také něco dostanou. To je pro Českou republiku velmi nevýhodné. A stejně to bude nutné ve výsledku zaplatit. Na druhou stranu musí být všem jasné, proč se ani česká vláda nezdráhá naši zemi zadlužovat, a to velmi rychlým tempem. Protože jsou napojeni na evropské dotace, které jsou stejně z 80 procent podvod. Platit do Bruselu musíme všichni, ale čerpat mohou pouze vyvolení. Takže jak z toho ven? Referendum o vystoupení z EU, protože potom ten poslední zaplatí účet, který určitě nebude malý.

