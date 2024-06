Vích (SPD): Další protiústavní návrh - okradení důchodců v penzijním spoření

Od 1. července 2024 se na návrh Fialovy vlády mění podmínky státní podpory penzijního spoření. Státní příspěvek k penzijnímu spoření se například úplně přestane vyplácet důchodcům, kteří se takto zajišťují na pozdější fázi svého stáří, kdy již nebudou moci pracovat. Lidem, kteří by chtěli penzijní spoření v důsledku zhoršení jeho podmínek ukončit předčasně, dokonce hrozí ztráta získaných státních příspěvků, jiným hrozí dokonce ztráta veškerých jejich úspor z tohoto spoření. Je to z toho důvodu, že penzijní smlouvy počítají s nemožností ukončit takovou smlouvu dříve než za dva roky od jejího uzavření bez rizika ztráty vložených finančních prostředků. To bývá v podobných smlouvách proto, že se většinou jedná o období, kdy se z příspěvků účastníka penzijního spoření hradí provize za uzavření a další náklady spojené se smlouvou. Tedy jsou to vlastně už „předem utracené peníze”.

Bylo by fér, kdyby pětikoalice vymyslela nějaké řešení i pro tyto osoby, které jsou jejím rozhodnutím poškozené a přejí si z tohoto systému rychle vystoupit. Jinak je to jasné okradení důchodců, kteří se chtěli chovat zodpovědně a zabezpečit se v době, když jsou ještě jakž takž fit a mají nějaké volné finanční prostředky na dobu, kdy už na tom třeba tak dobře nebudou a budou naopak potřebovat našetřené finanční prostředky čerpat.

Tedy pokud jste důchodce a máte založené takové penzijní spoření buď přijdete rovnou o všechny vložené peníze (když je to do těch dvou let od uzavření smlouvy), nebo přijdete o státní podporu takového spoření - a právě kvůli ní si lidé toto spoření zakládají, nikoli kvůli zhodnocení tohoto produktu, které je mizivé. V prvním případě musíte mít velkou trpělivost, v druhém případě je úplně jedno co uděláte, stát pod vedením pětikoalice Vás prostě obral, zklamal Vaše legitimní očekávání. To nejde vysvětlit běžným politickým rizikem finančního produktu, to je prostě pětikoaliční podraz na seniory, kteří se nemohou bránit.

Celkem se může jednat až o 250 tisíc osob, kterých se tyto změny podmínek penzijního spoření dotknou. To je zcela nepřijatelné! Tyto změny pravidel důchodového spoření mají dokonce nepřípustné rysy retroaktivity. Rovněž zásadně nesouhlasím s tím, že vláda zvýšila povinnou měsíční úložku, od které bude státní příspěvek k důchodovému spoření poskytován. To výrazně poškozuje nízkopříjmové pracující a pracující rodiny s dětmi, směřuje to proti smyslu státní podpory důchodového spoření a má to i diskriminační charakter. Naše hnutí SPD naopak navrhuje zvýšit podporu všech občanů, kteří se zodpovědně zajišťují na své stáří, ať už si měsíčně ukládají na penzijní spoření jakoukoli částku. Ke zvážení je i výraznější státní podpora penzijního spoření nízkopříjmových pracujících a mladých lidí. Je třeba zásadně odmítnout, aby Fialova vláda poškozovala v oblasti penzijního spoření pracující důchodce, a to navíc způsobem, který může být i protiústavní. Jde o další vládní opatření, které oslabuje a poškozuje stabilitu našeho důchodového systému.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky