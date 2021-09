Vích (SPD): Evropská unie nás vede zpátky do středověku

Evropská unie se snaží Českou republiku a další členské státy prostě zničit. To už se nedá nazývat jinak. Po hromadném očkování prioritně Pfizerem, po zadlužení jménem Next Generation EU přichází poslední hřebíček do rakve v podobě Green Dealu.

Tento podzim rozhodne o všem důležitém v Evropě. Oslabené státy EU, které jsou tlačené k očkování svých občanů jedině těmi ideologicky správnými vakcínami, a to co nejvíc, na nemoc Covid-19, která přitom postupně ustupuje či získává nižší nebezpečnost. Ale státy EU jsou tlačeny k dalším a dalším objednávkám, rezervacím, hlavně vakcín od firmy Pfizer (německého výrobce). EU tak pomalu odkrývá svého pravého hybatele dějin.

Protože loni už opravdu hrozil rozpad EU, nejprve tím, že některé jižní státy vystoupí z eurozóny (a odchod z EU by zřejmě následoval), schválil se na úrovni EU balík finanční pomoci zvaný Next Generation EU ve výši 750 miliard euro. Dnes už je zjevné, že fond se tak jmenuje proto, že to zaplatí další generace. Ale nejen ty. Protože půjčky z fondu a granty (tedy dary) už běží, Evropská komise už si nutně musela část těch peněz vypůjčit na finančních trzích. Na veřejnost se ale moc podrobností o tom, jak se to půjčilo, za jaký úrok a za jak dlouho se to má splatit, nedostalo. V tomhle ohledu by byla vhodná větší transparentnost, jak se jí EU dlouhodobě ohání.

Toto obrovské zadlužení rozpočítané na jednotlivé členské státy znamená jejich postrčení do finančních potíží a u některých států dokonce bankrotu. Hlavně těch států, kteří už jsou mu blízko. Bude to však forma skrytého bankrotu, dokud „vlak” s názvem EU pojede. Problém bude, až se zastaví a přepočítá se, kdo kolik dluží a komu. A jestli to je schopný splácet. Je zřejmé, že v takové situaci by bylo v problému jak Španělsko, Itálie, Řecko, tak i Francie. A také Česká republika by byla ve velkých potížích.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Už třetí rok po sobě má mít ČR ohromně schodkový rozpočet. Jako by nestačilo saldo 500 mld na rok 2021, na rok 2022 je zase předkládán rozpočet se schodkem 376,6 mld Kč. Během roku se ale ten schodek může dále prohloubit, psychologická hranice je řekněme buď 400 mld Kč nebo 500 mld Kč. To až se zjistí nějaké nečekané záležitosti, které je třeba hradit ze státního rozpočtu. Jako třeba podpora těm, kteří nezvládnou platit skokově se zvyšující platby za energie (jak nově navrhuje hnutí ANO když si spočítalo dopady zdražení energií jen v tomto roce). Ty platby nenavyšují jen čeští energetici, ale jsou k tomu donuceni evropským sdílením energetických zdrojů” a rostoucími cenami emisních povolenek, se kterými obchodují spekulanti.

Nastupující problémy jsou zaviněné energeticko-ekologickou politikou sousedních států (jako Německa a Francie), ale především blouznivými a šílenými plány na úrovni EU. Bezuhlíkový plán zvaný Green Deal je prostě cestou do středověku. Nebude energie a všichni budou všude nabíjet. Ceny elektromobilů stoupnou na trojnásobek a občané si je nebudou moci dovolit, nehledě na skutečnost, že se bude muset postavit několik nových Temelínů. Jak se budou nabíjet elektromobily na sídlištích a nákladní automobily na dálnicích si vůbec nedokážu představit.

Pokud tedy nechceme znovu do středověku, je na místě Green Deal velmi hlasitě a důrazně odmítnout. A zároveň odmítnout další zadlužování České republiky tím, že budeme platit dluhy jiných států EU. Ano, je velmi pravděpodobné, že nás za to budou ze strany EU trestat například omezováním přílivu financí, které tam stejně my posíláme. Je ale potřeba urychleně budovat naši energetickou bezpečnost a paní von der Leyen ať si jezdí třeba na kole nebo na koni, my si ale dále budeme jezdit v našich autech a orat pole pomocí traktorů a používat další těžkou techniku, která se bez spalovacích motorů prostě neobejde.

Na těchto pár jasných příkladech je jasné, že EU už ve svém vývoji došla tak daleko, že už jí čeká jen pád. A to možná dost rychlý pád, kterého bychom se raději neměli účastnit. Raději se připravme na život „bez okovů” ale bez EU. Nazapomeňme přitom budovat kvalitní diplomatické a obchodní vztahy s našimi sousedy, kteří ještě uvažují racionálně a nenechávají se strhnout podivnými ideologiemi. Jen tak to přežijeme. A udržujme a rozvíjejme i nadále dobré vztahy a společné postoje v rámci států V4, které se snaží současná EU se svými domácími přisluhovači rozbít. Tudy vede cesta k naší suverenitě a nezávislosti na šílených nápadech nikým nevolených přeplacených elitářů z EU.

