Vích (SPD): Novičok v kauzách Skripal a Navalnyj je nesmysl

Scénáře barevných revolucí se podobají jako vejce věci. Není divu, když v souvislosti s nepokoji v Bělorusku "vyplavaly" na povrch i ty slavné notičky barevných revolucí a vypadají dost pravé. Nyní byl znovuoživen "skripalovský" scénář s utajovanou bojovou chemickou látkou, západními státy nazývanou "novičok". Podle německých expertů byl prý znovu "údajně" použit pro otrávení ruského opozičního politika Navalného při jeho letu na vnitrostátní lince v Rusku. Tentokrát ani nevadí, že všichni okolo zůstali zdraví, že není jasný způsob podání ani proč by to vlastně Rusové dělali, když to bude ukazovat na ně, protože Navalný byl ostře sledovaný celou mezinárodní scénou. Pikantní je ale to slovo "údajně". Navíc ti Rusové jsou tedy takoví diletanti, že Navalný se již probral a komunikuje. Takže v podstatě je to pouze nepotvrzená domněnka a za vším zřejmě stojí Putin.

Navíc teď se do hry vložil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který varoval před agresivitou Ruska a jeho snahou obnovovat v různých zemích svůj vliv. Podle něj to vyžaduje odpověď NATO, které by mělo modernizovat a posilovat kolektivní obranu. Otrava opozičního předáka Alexeje Navalného je podle Stoltenberga závažným porušením mezinárodního práva.

Myslím si, že úplně někdo jiný než uváděné Rusko zvyšuje svůj vliv všude na světě. Nevěřím, že jsou rusové tak hloupí, že by chtěli otrávit Navalného ještě k tomu novičokem. Opět to vypadá spíše hledání důvodu, jak posilovat jednotky a vliv co nejblíže k hranicím Ruska. Kdyby takto někdo posiloval svoji obranu u hranic USA se zlou by se potázal.

Pane Stoltenbergu, co takhle Turecko? To je v pořádku? Agrese, válčení na cizím území, vyvražďování Kurdů, desítky let nezákonně obsazený Kypr, nedemokratické volby, pozavírání opozice, ničení křesťanských památek v ochraně OSN, protizákonné chování ve Středozemním moři vůči Řecku? Zatím co v NATO narůstá problém s Tureckem (pokud dojde ke konfliktu s Řeky), vy budete pořád strašit Ruskem a Čínou. Nepamatuji si, že by v posledních letech po rozpadu SSSR Rusko napadlo vojensky nějaký stát. Pamatuji si však, že NATO ve stejné době napadlo vojenskými útoky několik států bez rezoluce RB OSN, takže ani to by Rusko nemuselo nechat bez odpovědi!

Pro velký úspěch je tedy novičok znovu na scéně. Nevadí, že v závěru kauzy Skipal už oficiální verzi událostí věřila jen hrstka nejoddanějších fanoušků České televize, protože v ní byly zjevné logické nesmysly. O kauza Skripal jsem již psal a vyjádřil jsem se k ní několikrát. Skripal v současnosti běhá někde po světě a zem se po něm slehla. Stejně to zřejmě bude i v případě Navalného.

O co tedy jde tentokrát? Jako vždy, o mezinárodní vztahy, konkrétně vztahy Evropy s Ruskem (hlavně Německa, jehož podniky jsou zapojené v podmořském plynovodu Nord Stream z Ruska do Německa). V kauze Skripal byly znatelně narušené vztahy mezi Ruskem a Velkou Británií, následně pak s dalšími, hlavně evropskými státy, které vypověděly řadu ruských diplomatů. Třeba Česká republika jich vypověděla tři, aby se pak těžce potýkala s recipročním vypovězením našich diplomatů z Moskvy. Našich tam totiž tehdy bylo jen devět (po vypovězení tří tedy už jen šest), Rusů u nás násobně víc, tedy poškození naší ambasády bylo daleko citelnější. Možná i proto nyní evropské státy váhají s diplomatickou hrou na vypovídání si diplomatů a ošívají se i při myšlence na roztočení dalšího kola vzájemných sankcí. Evropské ekonomiky jsou totiž značně poškozené opatřeními proti pandemii koronaviru.

Je čas přestat podléhat takovým od začátku vymyšleným kauzám a zaměřit se na hledání pravdy, na suverenitu v mezinárodních vztazích a na rovnoprávné postavení ČR s ostatními státy. K tomu by mělo pomoci i zavedení možnosti opravdového referenda v České republice, a to bez velkých omezení, jak prosazuje naše hnutí SPD. Tedy i o otázkách členství v Evropské unii, v NATO nebo v jiných mezinárodních organizacích. Ostatní parlamentní strany a hnutí z takového svěření pravomocí do rukou voličů mají obavu a raději prosazují "nepřímou", tedy zastupitelskou, demokracii. My se ale rozhodnutí voličů nebojíme. Věříme, že rozhodnou správně jak ve volbách, tak v referendu.

Převzato z profilu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva SPD, předseda Regionálního klubu SPD LBK

