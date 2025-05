Vích (SPD) Obří ceny v obchodech a podprůměrně nízké platy.

Z aktuálních údajů Eurostatu vyplývá, že čeští občané platí za zboží a služby výrazně více než obyvatelé většiny evropských zemí, přestože reálné příjmy našich občanů za průměrem EU výrazně zaostávají. Spotřebitelské ceny v ČR od roku 2015 vzrostly o 51,9 %, což je třetí nejhorší výsledek v rámci EU. Podle aktuálních dat dosahují ceny oblečení v ČR 125,8 % průměru EU, zatímco ve Španělsku pouze 81 %. Ceny obuvi jsou v ČR na úrovni 113,7 % průměru EU a ve Španělsku na 94,5 %. Přitom průměrné příjmy občanů jsou ve Španělsku výrazně vyšší než u nás. To znamená, že čeští občané platí za stejné zboží mnohem více peněz, přestože si ho mohou ze svých platů koupit výrazně méně.

Energie za 140 % průměru EU – to je lumpárna

Spotřební elektronika se u nás prodává za 111 % průměru cen v EU, energie dokonce za 140 %. Medián hrubé měsíční mzdy u nás činí 49 142 korun, ovšem 10 % zaměstnanců v ČR má měsíční příjem nižší než 22 892 korun. ČR patří v EU k zemím s nejnižšími mediánovými hrubými hodinovými mzdami v přepočtu na paritu kupní síly, tedy po zohlednění rozdílů v cenách. Zaostáváme nejen za většinou západní Evropy, ale i za Slovenskem a Polskem.

Tyto údaje dokladují katastrofální výsledky působení vlády Petra Fialy v ekonomické oblasti. Základním úkolem příští vlády, na které se chce hnutí SPD aktivně podílet, musí být zastavení růstu cen zboží a služeb, zejména pak v oblasti potravin, energií a bydlení, a vytvoření podmínek pro významný růst platů a mezd a zlepšení životní úrovně pracujících občanů.

Patolízalská politika vlády Petra Fialy obírá české občany

Jaké jsou příčiny tohoto neuvěřitelného paradoxu, že naše životní úroveň tak rychle a hodně klesla? Nesebevědomá politika českých vlád, a to dlouhodobě, hlavně zcela zbytečné „poklonkování Bruselu, Berlínu a podpora Ukrajiny“, navíc hledání evropského řešení tam, kde by měly být důrazně prosazovány naše národní zájmy. Téměř nulová podpora českým výrobcům a zaměstnavatelům, ožebračování OSVČ, tolerování zvyšování cen bez nápravných opatření. Máme tu zákon o cenách, který by mohl pomoci, ale prounijní vláda se zdráhá jej použít. Natož přestat prodávat celou produkci elektrické energie přes Lipskou burzu, aby si náhodou německá vláda nestěžovala. Zdražit energie českým občanům naopak vládě ani trochu nevadí.

Vláda národního ožebračení

Historie možná tuto vládu ODS, TOP09, KDU-ČSL a STAN (donedávna i s Piráty) nazve „vládou národního ožebračení“. Nelze připustit, aby tohle okrádání našich občanů pokračovalo dál. Proto je dobře, že jsou letos na podzim volby do Poslanecké sněmovny. Prezident Petr Pavel až podivně váhá s jejich vyhlášením, ale v září, nejpozději začátkem října se zkrátka musí konat. Je to šance situaci změnit a zase vrátit českým občanům jejich zaslouženou životní úroveň odpovídající pracovitosti a šikovnosti naší populace. SPD s podporou tří dalších politických subjektů, PRO, Svobodných a Trikolory, stoupá v preferencích, viděli jsme to i ve čtvrtek na velmi plném Staroměstském náměstí. Češi, Moravané a Slezané už toho zkrátka mají dost!

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky