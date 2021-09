Vích (SPD) Povinné očkování? Rychle mizející svoboda volby

To, co nám nejvíc zmizelo za poslední dva roky, je svoboda. Svoboda vlastního rozhodování. A hrozí ještě větší ztráta této svobody.

Letošní volby rozhodnou hrozně moc. Ve všech zemích světa se teď řeší, jak moc budou své občany šikanovat kvůli jedná jediné nemoci. Vytrácí se svoboda volby, možnost si svobodně vybrat, jakými opatřeními se budu snažit chránit své vlastní zdraví. Najednou je nám přikazováno shora, jaká jsou nejlepší opatření. Svobodná vůle jedince je zásadně potlačovaná.

Nedejme se ale mýlit, že všechny opoziční strany svorně takhle brání svobodu jednotlivce proti direktivním příkazům ze strany státu. Třeba Piráti jsou nadšení dodržovači roušek, podporovači očkování. Ony vůbec všechny strany tzv. demobloku, tedy jak koalice Piráti a Starostové, tak koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP09) sice jako podporují otevření ekonomiky, ale na druhou stranu nadšeně podporují očkování proti Covid-19. Je to takový typ argumentace, že abychom nepřišli o peníze, podpoříme potenciální ohrožení zdraví lidí. Vakcíny proti Covid-19 totiž stále neproběhly plným schvalovacím procesem, jsou podávány "na výjimku", tj. souběžně ještě dobíhá testování. A kdo je ten, na kom se testování provádí?

Samozřejmě u lidí, kteří jsou v rizikové kategorii, tj. mají takové nemoci, že kdyby chytili Covid-19, vážně by je to mohlo poškodit nebo by mohli zemřít, a pokud současně vakcínu chtějí, proč jim bránit. Ale tahle kategorie už naočkovaná je.

Nyní se dostáváme do fáze přesvědčování k očkování lidí, kteří vakcínu nepotřebují ze zdravotních důvodů, a dokonce ji ani nechtějí. Slibují se za to třeba tenisky. A to už je úplně jiná záležitost. To už je nucené očkování. Ať to nazveme jakkoli vzletně, pokud lidé jsou šikanovaní za to, že vakcinovaní nejsou, jde o nucené očkování. Pokud někoho zaměstnavatel nebo jeho spolupracovníci nutí do očkování pod hrozbou ztráty zaměstnání, to také je nucené očkování. A že to probíhá v nejrůznějších koutech země, nejvíc mezi zdravotníky, učiteli, pracovníky velkých podniků.

To ale nejde tolerovat. Taková ztráta základního lidského práva na ochranu vlastního zdraví způsobem, jakým uznám za vhodné, je nepřípustná. Je třeba proti ní zasáhnout dříve, než bude pozdě. Zaměstnavatelé by měli jasně vědět, že nemůžou nikoho nutit do očkování proti Covid-19, že to není v souladu s ústavním právem v České republice a nemůže to být tolerováno.

Jinak dopadneme jako ve Francii a Itálii. V Itálii je to o něco mírnější, ale také děsivé. Všichni zdravotníci se v Itálii mají povinně naočkovat, jinak nesmí být v kontaktu s pacienty, tj. de facto tím budou propuštěni. A ve Francii je to od srpna ještě horší. Nejen všichni zdravotníci, ale i další profese (hasiči, záchranáři, zaměstnanci pečovatelských ústavů). V praxi je ten seznam ještě širší dle informací z místa. Když se nenaočkují proti Covid-19 nehrozí jim propuštění, ale nedostanou plat, dokud se nenaočkují. Tedy v podstatě totéž jako by je propustili. To už je zcela nucené očkování. Když si k tomu přidáte, že ve Francii je opravdu vysoká míra nezaměstnanosti, v některých regionech dlouhodobě přes 20 % a děsivá nezaměstnanost mladých, vyjde Vám hrůzná představa. Nás zatím chrání poměrně nízká nezaměstnanost, ale to se může velice rychle změnit.

Je akutní potřeba mít možnost tyhle záležitosti řešit jak na úrovni Poslanecké sněmovny, tak na úrovni státní správy a samosprávy. Takže letos a v následujících letech hodně pozor. Když si do Sněmovny, Senátu, místních zastupitelstev, krajů navolíte nadšené "očkovače", nesmíte se pak divit, že budou chtít svoji zálibu aplikovat právě na vás a to tak často, jak se jim bude líbit. Zprávy z Francie jsou, že objednali tolik vakcín od Pfizeru (na další dva roky), že to může stačit na čtvrtletní, ale i častější přeočkování celé francouzské populace. A vy proti tomu budete bezbranní. Taková pěkná Covid diktatura. Jak se Vám ta představa líbí?

Jsem přesvědčen, že se s covidem musíme naučit žít. Kdo se chce nechat očkovat ať se nechá očkovat, kdo ne, tak ho prostě nelze nutit. Je to jeho osobní volba. Já osobně dám na svého lékaře. Praktický lékař totiž každého pacienta a jeho zdravotní stav zná nejlépe a může mu dát doporučení. Následně je potřeba aby se ale každý rozhodl sám za sebe podle rad odborníků a nikoliv politiků. Tak tomu ale v současné době není.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

