Vích (SPD): Premiér Petr Fiala a jeho strach jít do debaty s opozicí

Někteří diváci ještě stále věří veřejnoprávním médiím, která tu vládní nečinnost jako poslední se stále snaží některým z nás vysvětlit a převést tuto vládní nečinnost na zářivé úspěchy. Osmdesát procent občanů státu jsou ale ti naštvaní, jak ukazují aktuální průzkumy popularity a důvěry vlády Petra Fialy.

To, co bylo minulý týden představeno jako zastropování cen elektrické energie a plynu je naprostým výsměchem. Za prvé je ten „strop” tak vysoký, že překoná i to celoevropské řešení, jak na něho ministr Jozef Síkela (za STAN) čekal jako na příchod Mesiáše. Jím svolaná Rada ministrů odpovědných za energetiku se ale pouze dohodla, že se bude dále jednat, a navíc až po komunálních volbách, koncem září. To by bylo ale pro vládu pozdě. Tam se totiž stejně nic zásadního nedohodne a pokud ano, tak to bude v neprospěch České republiky a volby už to neovlivní. Pokud se tedy právem naštvaní občané nepůjdou zahřát z promrzlých domácností pohybem na náměstí. I to se dá očekávat. Nepokoje, demonstrace a k tomu se přidávají už i odboráři.

Protože tahle vláda napřed půl roku nic nedělá, resp. už cca 9 měsíců, jen občas někdo z nich vystoupí v médiích s velmi málo uklidňujícím projevem. Za úspěch vlády nelze považovat zastropování ceny energií na 6 Kč za 1 kWh silové elektřiny, kdy včetně dalších poplatků za ní budou koncoví odběratelé stejně platit celkově v rozmezí mezi 9 až 11 Kč (podle distributora a dodavatele), když ji přitom vyrábíme za 50 haléřů. Podobně je to s plynem. Cena 3 Kč za kWh je ve skutečnosti 32 Kč za m3 plynu, přičemž například Maďarsko má plyn na úrovni 6 Kč za m3, tedy více než 5x levněji, než ho tzv. zastropovala současná vláda.

Vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP09, Pirátů a STAN v rámci změny energetického zákona minulý týden navíc odmítla nastavit cenové stropy na elektřinu a plyn pro větší firmy v sektorech průmyslu a zemědělství, které jsou přitom vysokými cenami energií zásadně ohroženy z hlediska jejich konkurenceschopnosti i jejich samotného přežití. Ve skutečnosti to znamená riziko hromadného propuštění zaměstnanců a ztrátu až desítek tisíc pracovních míst. Představený vládní návrh na pomoc velkým firmám s vysokými cenami energií je tak nekonkrétní a má se týkat jen malé části vybraných podniků. Jeho kritéria jsou navíc manipulovatelná a zneužitelná a povedou k dalšímu růstu státního dluhu. Dle ministra průmyslu a obchodu Síkely nastavení cenových stropů pro velké podniky prý neumožňuje evropská legislativa. Na tomto příkladě je dobře vidět, jak nám členství v EU škodí a jak nulový je význam českého předsednictví, když si vláda nedokáže ani vyjednat příslušnou výjimku. V době závažné energetické, ekonomické a sociální krize přeci musí mít před evropskou legislativou jednoznačně přednost zájem našich občanů a firem.

Aby toho ale nebylo málo, tak 5 dnů před volbami pronesl premiér Petr Fiala (ODS) v hlavním sledovacím čase mimořádný projev, který byl současně přenášený na všech hlavních televizních kanálech a také v Českém rozhlase. V té době se měl přitom účastnit dlouhodobě plánované předvolební superdebaty na TV Prima s předsedy dalších největších politických stran a hnutí, což ale zbaběle odmítl. V jeho projevu nezaznělo nic mimořádného, kromě toho, že vláda energetickou krizi a zdražování mimořádně nezvládá. Obavy občanů ze skokového zdražování a jejich pádu do energetické a potravinové chudoby se tak premiéru Fialovi opět nepodařilo vyvrátit. Bez Ruského plynu to prostě nejde nejenom u nás, ale hlavně v Německu. To by ale znamenalo zmačkat čepici a jít políbit prsten, a to při již touto vládou vykopaných hlubokých příkopech díky Lipavskému a dalším neomarxistům, prostě Petr Fiala aktuálně v plánu nemá. Sice to již udělala řada států včetně Rakouska, Maďarska anebo Bulharska, ale on a jeho vláda raději zatne státní sekeru ještě hlouběji, bude i nadále slepě podporovat Ukrajinu a zaplatíme to my všichni.

Česká republika potřebuje úplně jinou vládu, než je tahle. Vládu, která bude sebevědomá ve smyslu zastupování zájmů českých občanů. Takovou, která opravdu dokáže něco vyjednat a nebude se hrbit před panáky z Bruselu nebo Washingtonu. Tahle vláda ať raději co nejdříve rezignuje a přenechá své funkce odborníkům, protože takhle je to akorát cesta do pekel!

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

