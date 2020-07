Vích (SPD): Slogan Black Lives Matter je rasistický, ale sluníčkářům to nevadí

reklama

Tento článek nemá za cíl v žádném případě podněcování k rasismu anebo vyvolání nenávisti k určité skupině osob. Je pouhým zamyšlením nad současnou realitou a jejími kořeny a případnými důsledky. Tedy žádná "předsudečná nenávist".

V USA se aktuálně odehrávají nepokoje ohledně životních podmínek jejich obyvatel afrického původu (naše média je označují někdy za černochy, v USA je spíš používaný výraz afroameričan), tentokrát ve směru k policii. Spustil je případ v Minnesotě zatčeného recidivisty a kriminálníka pod vlivem drog, snažícího se v obchodě platit padělanou bankovkou. Na odmítnutí prodavače reagoval agresivně a ten na něj zavolal policii. Přivolaná hlídka ho zatkla, on se zatčení a přesunu do policejního vozidla bránil a při zatčení uplatnili policisté techniku tzv. zakleknutí, Ano, zákrok byl s největší pravděpodobností nešťastný, ale rasový podtext v tomto konkrétním zásahu prokázán zasahujícímu policistovi nebyl.

Kriminálník následně po zákroku zemřel. Pitva ale prokázala požití drog, které mohly přispět k úmrtí, a další zdravotní potíže. Pitvy byly nakonec celkem tři, jedna z nich v režii rodiny zemřelého. Tak by se technicky dal shrnout příběh recidivisty, narkomana a násilníka George Floyda. Jeho zatčení natočili na video další lidé a následně byla videa ze zatčení sdílená celosvětově. Ale videa jen z některých fází zatčení. Poněkud chybí video odůvodňující zákrok policie. Asi záměrně.

Z tohoto případu se stalo velké téma, rozjelo se živelné hnutí nespokojenců s názvem BLM, navíc podnícené koronavirovou krizí v USA.

Pojďme ale k prvopočátku hnutí BLM a záměrně pomíjím šedesátá léta. Toronto Yusra Khogali je žena, která stojí v pozadí zrodu tohoto hnutí. Spoluzakladatelka charty BLM dlouhodobě o běloších mluví jako o „recesivním genetickém defektu“ a o bílé kůži jako o podlidské. Modlí se k Alláhovi o sílu kvůli touze po vyhubení „bílých mužů a bílého plebsu“. Podle Toronto Sun napsala Khogali na sociální média doslova: „Bílost není lidskost,“ začíná její prohlášení, „ve skutečnosti je bílá kůže podlidská.“ Příspěvek dále prezentuje na genetice založenou argumentaci točící se kolem melaninu a enzymů. Ale to není všechno. Již v roce 2016 napsala dnes už vymazaný tweet proti bílým rasistům, který na sociálních médiích vyvolal bouři. „Alláhu, prosím dej mi sílu, abych se dnes ubránila pokušení dnes těm bílým mužům a plebsu nadávat a zabíjet je.“ Khogali byla za tento tweet široce kritizována, neboť byl takový, že kdyby šlo o někoho jiného, tak by se člověk dostal do těžkých justičních potíží. V tomto případě však nikoliv. BLM naráží na kritiku kvůli své marxistické ideologii a kvůli svému nakažlivě šířenému proti-bělošskému rasismu části svých členů.

Už v samotném sloganu ale je obsažen trik. Proč jen BLM (v doslovném překladu: Na černých životech záleží)? Navádí to k myšlence, proč v úvodu není ještě jedno slovo "Even" nebo třeba "Also". To by znamenalo, že si autor váží všech životů a nyní je třeba zdůraznit i tyto (vzhledem k situaci), smysl by to dávalo. Když si uvědomíme kontext, v USA jsou aktuálně tři největší skupiny obyvatelstva: běloši, černoši (nazývaní afroameričané) a hispánci. Další větší skupiny jsou asiaté a indiáni (původní obyvatelé). Když se vrátím ke sloganu BLM, nenápadně z něj vyplývá, že "only" (jenom) BLM. Ostatní skupiny, nejen běloši, by se tedy také měli mít na pozoru. Známe to z naší historie, napřed přijde řada na jedny a pak následují ti druzí, třetí. Asi nemusím podrobně vysvětlovat, protože zkušenosti ze selekce nadlidí a podlidí tady prostě jsou a přinesly 50 miliónů obětí včetně 360 tisíců padlých a umučených Čechoslováků.

Anketa Vadí vám, že vláda plánuje schodek rozpočtu 500 miliard? Vadí 63% Nevadí 37% hlasovalo: 211 lidí

Připomeňme si, co v USA, resp. dalších státech v souvislosti k hnutím BLM ve skutečnosti probíhá. Snaha omezit práva policie nebo ji zcela rozpustit. Poklekání při hymně USA místo vyslechnutí si hymny ve stoje. Poklekání dokonce policistů před demonstranty hnutí BLM. Politické omezování policie v některých státech (speciálně těch ovládaných politickou stranou demokratů). Rabování. Snížená bezpečnost v ulicích. Vybírání výpalného v oblastech, kde policie přestala působit (Minneapolis). Rozšiřování NO GO zón. Kácení nebo poškozování pomníků jakékoli osobnosti se vztahem k historii USA. Některé z těchto nenávistných projevů se přenesly i do Evropy, nejvíc do Paříže (pouliční nepokoje, zapalování aut) a do Londýna. K nám zatím dorazila "cizinecká" demonstrace na Staromáku v Praze a posprejování sochy W. Churchila na Praze 3.

Pokleknutí je všeobecně chápáno jako znak podvolení, trochu pokořující prosba mající původ u císařských dvorů, kdy prosebník klečel před panovníkem klidně dnem i nocí, aby nepropadl jeho zvůli. Pokleknutím se tedy člověk vzdává jisté části své důstojnosti. Podvolit se způsobem pokleknutí státních policejních a státních ozbrojených složek před demonstranty je tedy obrovský zásah do výdobytků západní, a tedy i naší, civilizace. Naše hrdost ale zůstala, žádnému národu jsme nic záměrně neprovedli, nikoho nezotročovali, nemáme se za co omlouvat. Naopak naše evropská civilizace a kultura musela v celých dějinách čelit agresivním útokům zvenčí z různých geografických směrů, naposledy třeba při obléhání Vídně mohamedány.

Jsem přesvědčen, že jsme jedním z národů, který se nemá co stydět za svou historii, naopak na ni můžeme být právem hrdí. Takže pokud nějaké heslo, tak jedině All Lives Matter (Na všech životech záleží) a vůbec nám sem problémy vašich "vyspělých" multikulturních civilizací netahejte. Prostě hnutí BLM je jasný rasismus naruby a předsudečná nenávist. Naštěstí nikoliv u nás, ale v kolébce tzv. demokracie - zatím. Sluníčkáři a novodobí neomarxisté nejen u nás ale k tomu zatím mlčí a řádění hnutí BLM tím vlastně podporují. Logicky, nejsou totiž vlastenci.

(převzato z Profilu)

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva SPD, předseda Regionálního klubu SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vích (SPD): Konečně je na řadě odsouzení zvěrstev UCK v Kosovu Vích (SPD): Voda je nás všech, ale musíme si ji paradoxně koupit zpět Vích (SPD): Pracovat se musí vyplatit, SPD navrhla novelu zákona Vích (SPD): Opět tu jsou migrační kvóty a naše cena za členství v EU

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle Ing. Radovan Vích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.