Vích (SPD): Ukrajina a bledě modré plány armádních akvizic

Je ale potřeba zdůraznit, že obrana státu je v souladu se zákonem o zajišťování obrany ČR, souhrn opatření k zajištění svrchovanosti a územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením. Anketa Jste pro razantní navýšení výdajů na obranu? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 26040 lidí

Aktualizace vojenských strategických dokumentů je více než žádoucí. Tyto dokumenty a jejich cíle se totiž dlouhodobě neplní, a protože akviziční proces dlouhodobě stagnuje, není tak zajištěn ani stabilní rozvoj schopností armády a ta tím technicky a technologicky stárne. Armáda není schopna v současné době plnohodnotně zajistit obranu území našeho státu. Takže v první řadě by mělo dojít k aktualizaci strategických bezpečnostních a obranných dokumentů, a ty by měly být východiskem pro revizi a novou definici úkolů pro armádu. Následně v tomto duchu bude nutné přepracovat Koncepci výstavby AČR a zasadit ji do reálného finančního plánu průběžného provádění akvizic. Tak tomu ale v současné době není.

Vláda zvažuje zásadní navyšování rozpočtu Ministerstva obrany bez toho, aby bylo dopředu jasné, pro jaký cíl výstavby ta, která akvizice bude. Důvod je jasný – válečný konflikt na Ukrajině. Ministerstvo obrany přiznalo, že zatím poslalo na Ukrajinu výzbroj a munici v celkové výši 3,5 miliardy korun. Podle zahraničních serverů se z hlavních druhů výzbroje jedná o více než 50 ks bojových vozidel pěchoty BVP, 20 ks 152 mm děl DANA, 20 ks raketometů RM-70 (Grad) a 12 ks tanků T-72M1. Ta technika někde v současné době chybí. Navíc vláda bude schvalovat tento týden další výdaje na vojenský materiál pro Ukrajinu ve výši dalších 700 miliónů korun.

Vládní koalice „SPOLU“ (ODS, KDU-ČSL a TOP09) navíc volá po urychlení navyšování rozpočtu Ministerstva obrany, kdy by chtěli dosáhnout pomyslné mantry ve výši 2 % HDP nikoliv v roce 2025, ale již v roce 2024. To by v konečném důsledku znamenalo nárůst o 100 miliard korun! Při skutečnosti, že 50% rozpočtu jsou mandatorní výdaje, 30% provozní, neboli kvazi mandatorní a pouze 20% jde na investice, to považuji s ohledem na stávající a budoucí inflaci a potravinovou a energetickou krizi za zcela nereálné!

Předně úvahy Ministerstva obrany o nákupech tanků Leopard 2 z Německa jsou nikoliv jedním krokem zpět, ale rovnou kroky dvěma. Tyto nákupy dosud nebyly a ani nejsou zařazeny mezi strategické a významné akviziční projekty Ministerstva obrany. Původně bylo prioritou z priorit nákup pásových bojových vozidel a teď najednou jimi jsou tanky. Německo má v první fázi darovat České republice 15 kusů starší modifikace A4. Dále podle premiéra Petra Fialy se začne vyjednávat o nákupu až 50 kusů verzí A7+.

Pokud se jedná o typ A4, tak ten se vyráběl v polovině osmdesátých let, je zastaralý a bude se muset modernizovat. Zároveň potom ale nedává žádný smysl pokračovat ve stávající modernizaci, nebo chcete-li „technickém zhodnocení“ současně armádou používaných T-72M4CZ. To jsou potom vyhozené peníze, ale na druhou stranu jejich modernizace by alespoň dávala smysl. Co se týká dalších typů tanků verze A7+, tak nevíme jednak jaké typy to budou, za jakou cenu a jestli bude v ceně i servis po celou dobu životního cyklu. Měl by být součástí smlouvy i velký podíl na zakázce pro domácí zbrojní průmysl. Tanky se mj. také budou lišit v počtech členů posádky. Cena navíc nebude nízká, protože se bude jednat o nákup vláda-vláda (G2G) a pokud se nevybírá z více uchazečů, nelze dosáhnout lepší ceny, protože je vyloučeno konkurenční prostředí v rámci výběrového řízení. Bude to prostě drahé!

Druhý problém je mnohem větší. V roce 2027 končí pronájem nadzvukových letounů JAS-39 Gripen, a proto by se mělo rozhodnout v několika následujících měsících jak dále s nadzvukovým letectvem po tomto datu. Gripenů máme aktuálně 12 + 2 dvojmístné. Aktuálně se ale již nyní hovoří o nákupu nikoliv 12 ale rovnou 24 nadzvukových letounů a v úvahu prý připadají F-35 z USA. Nesmysl!

Jednak, jejich provoz je řádově 6krát dražší než stávajících Gripenů a také, aby byli piloti dostatečně vycvičeni, měli by mít s nimi nalétáno alespoň 150 hodin ročně. (Jeden letoun neznamená jeden pilot). Jinými slovy: Nebude mít kdo by s nimi takový počet hodin nalétal, a navíc zřejmě bude potřeba ještě jedno vojenské letiště. Že by to bylo to plánované „logistické centrum“ v Mošnově anebo opuštěný Přerov? Navíc NATO má nadzvukových letounů více, než je žádoucí a další nepotřebuje.

Nikoho z těch plánovačů na Ministerstvu obrany nezajímá, že pokud bychom měli moderní protivzdušnou obranu státu, tak to bude stát polovinu výdajů a na výkon národní vládní autority (NGA) pro případ únosu letadla na našem území atp. by plně stačilo těch původních, zaběhnutých a modernizovaných 12 Gripenů. F-35 mají ve výzbroji USA a v Evropě Velká Británie. Zatímco Gripeny mají kromě nás ještě Maďaři.

Nevím, kdo tyto úvahy na Ministerstvu obrany přiživuje, ale je evidentní, že si Ministerstvo obrany vůbec neuvědomuje, co by to v konečném důsledku pro armádu znamenalo. Bude to mít obrovský dopad na další akvizice, provoz a rozvoje schopností zejména pozemních sil armády na několik dekád. A pozemní síly netvoří pouze výsadkový pluk a brigáda rychlého nasazení. Zbytek pozemních sil tak bude i nadále pouze přežívat, a nikoliv rozvíjet své schopnosti, protože tu hlavní zátěž ponesou „modří“.

Nikdy jsem nebyl proti tomu, aby se armádě snižovaly finanční prostředky a armáda tak technologicky zaostávala. Na druhou stranu, pokud dnes současná vláda volá po zásadních změnách, co se týká skokového navýšení rozpočtu armády, to znamená z 1,36 % HDP na řekněme 2 % a více, tak také kromě toho, co jsem již uvedl, armáda to není schopná smysluplně pojmout. Také nevím, kdo by plánované druhy výzbroje byl schopen v dnešní době urychleně vyrobit a prodat za přiměřenou cenu.

To znamená že je potřeba u toho přemýšlet s tím, aby byla zajištěna maximální podpora domácího zbrojního průmyslu a jeho zapojení ve výši minimálně 40 % a skokové navýšení rozpočtu obrany rozložit do několika let. Armádě peníze ano, ale promyšleně. Jinak se bude do budoucna hovořit o tom, že „modří“ armádu dorazili úplně. Armádu, resp. pozemní síly potom bude čekat další velmi složité „přežívací“ období. A budou za to moci „modří, kteří už vědí“.

