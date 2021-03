Vích (SPD): Vláda přetlačila Sněmovnu a zavedla drakonická opatření

reklama

Vláda ČR minulý pátek 26. února „na sílu” a proti vůli Sněmovny vyhlásila další nouzový stav. Stalo se tak poté, kdy Sněmovna schválila tzv. „pandemický zákon“ a navíc v době, kdy ještě platil protiústavní nouzový stav, jehož platnost končila 27. února před půlnocí.

Takové ignorování ústavních zákonů zatím Česká republika za dobu své existence nezažila. Současně ignorovala i soudní rozhodnutí, byť se netýkalo přímo této věci, které konstatovalo ještě před posledním rozhodnutím vlády o nouzovém stavu, že vláda nekoná dobře (v kauze gymnázia Na Zatlance).

Nouzový stav byl pravidelně prodlužován ve Sněmovně pětkrát po sobě. Vláda ho totiž může vyhlásit vždy jen na měsíc, o delší trvání nouzového stavu musí žádat Sněmovnu. Lidé napříč celou republikou už byli po pětiměsíčních omezeních, která dostatečně nefungovala, tak otrávení, že je začali masově porušovat a jejich názory se promítly i do hlasování jejich zástupců ve Sněmovně. Proto dne 12. února 2021 došlo k tomu, že poprvé od začátku problémů s Covidem-19 Sněmovna nevyhověla vládě a nouzový stav neprodloužila. Nebylo to ale samoúčelné, jen to zrcadlilo přání mnoha občanů, aby se postupovalo jinak, nikoli v nouzovém stavu. Proto hnutí SPD nastínilo kroky, jak situaci řešit, včetně konkrétních paragrafových úprav zákonů, ale nebylo to vládou využito.

Vláda ale zcela ignorovala přání většiny ve Sněmovně a vyhlásila 14. února 2021 nový nouzový stav. Udělala tak poté, co tzv. demoblok požadoval vyhovět požadavkům hejtmanů, kteří se báli převzít za současnou situaci odpovědnost. Nic na tom, že nouzový stav navazoval na ten předchozí, nezměnilo se v zásadě ani odůvodnění, situace byla podobná jako v době, kdy tři dny předtím Sněmovna rozhodla o neprodloužení. Podle mnoha ústavních právníků je to ignorování ústavního práva a ohýbání ústavy, ale necelé dva týdny potom to vláda udělala znovu. Úplně stejně. Vláda si tedy evidentně dělá ze Sněmovny dobrý den.

Mimořádná opatření v rámci nouzového stavu, které vláda aktuálně vyhlásila od 1. do 28. března jsou drakonická a rozporuplná. Kromě opatření opsaných z loňského března je nově přidán zákaz pohybu osob mezi okresy (až na přísné výjimky). Okresy ale byly dávno zrušeny, i když se jich občas v praxi využívá například pro soudní soustavu. Správně by tedy měla být řeč o území bývalých okresů. Další perličkou je, že některá obchodní centra, kam si lidé jezdí nakupovat potraviny, jsou těsně za hranicí bývalého okresu. Nebo je problém třeba v pohybu mezi Libercem a Jabloncem. Tato jediná dvě bývalá okresní města v ČR jsou propojena tramvajemi. Takových případů jsou ale stovky a možná i tisíce, protože třeba občané při procházkách lesem nevědí, v jakém katastru obce se aktuálně nacházejí. Školy se zavřely a vláda obětovala naše děti na úkor průmyslu. Nemůžete se nechat ostříhat a koupit si boty, ale přeplněná nákupní centra a prostředky MHD nevadí.

Po roce boje s pandemií COVID-19 jsme nejhorší zemí na světě v počtu nakažených a zemřelých v poměru na počet obyvatel. Vláda ANO, ČSSD s podporou KSČM je oprávněně kvůli své manažerské a komunikační neschopnosti na dně s důvěrou veřejnosti, která oprávněně cítí pocit beznaděje.

Vláda ČR se také rozhodla nasadit 30 tisíc policistů, vojáků a dalších příslušníků bezpečnostních sborů, aby dohlíželi na dodržování drakonických opatření v rámci plošného omezení pohybu občanů mimo katastry obcí a okresy, ale paradoxně třeba Prahy se to netýká. Mám obavy z toho, jaký bude mít dopad na veřejnost výzva ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), ale i prezidenta republiky Miloše Zemana, k represím ze strany armády a policie vůči vymáhání dodržování protiepidemických opatření ze strany našich občanů. Zejména armáda se v současné době těší velké důvěře veřejnosti a může ji velmi rychle ztratit zrovna tak jako policie. To vše jenom proto, že vláda nemá rok strategii a nechá se vléci sledem událostí. Armáda a ozbrojené síly, včetně bezpečnostních sborů, by neměly být oběťmi dlouhodobých chaotických a polovičatých vládních opatření.

Současná vláda nese za stávající situaci plnou odpovědnost. Nouzový stav je pro vládu pohodlný a je potřeba také prošetřit mediální podezření, že stav pandemie byl zneužit k prosazování obchodních zájmů a rozkrádání veřejných prostředků. Je nutné žádat především vyvození osobní odpovědnosti jednotlivých členů vlády a umožnit rychlý vznik nadstranické vlády odborníků po dohodě s prezidentem republiky, protože tato vláda definitivně ztratila důvěru veřejnosti.

(převzato z Profilu)

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

