Vícha (ČSSD): Boj s ubytovacím byznysem zatím prohráváme

V Bohumíně vyhlásili hned tři lokality, v nichž nově příchozí sociálně slabší lidé nebudou moci pobírat doplatek na bydlení. Radnice tak chce zabránit přílivu převážně problémových nájemníků do míst se soukromými ubytovnami. Opatření obecné povahy začalo platit dnes v pátek 22. prosince. Bohumín se tak stal prvním městem v Moravskoslezském kraji, kde začaly tzv. bezdoplatkové zóny fungovat.

Novinka se týká domů v ulicích Čs. armády, Nádražní, 9. května, Jeremenkova, Příční a také na zdejší pěší zóně, kde z bývalého hotelu Grand vznikla soukromá ubytovna. V praxi to znamená, že úřady práce už nepřiznají nově příchozím nájemníkům do označených oblastí případné doplatky na bydlení. Radní si od toho slibují, že klesne zájem sociálně slabých obyvatel o ubytování v těchto lokalitách.

„Lokality jsme pečlivě vybírali a stanovili jsme je na základě průzkumu. V místech, která jsou ode dneška bezdoplatkovými zónami, jsme zaznamenali zvýšený počet přestupků, trestných činů i koncentraci lidí pobírajících sociální dávky. Opatření se nedotkne nikoho, kdo v lokalitě momentálně bydlí. Nikdo nepřijde o sociální dávky. Jediný cílem této novinky je, aby tam další lidé na sociálních dávkách nepřibývali,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Opatření se podle zákona bude týkat pouze nových nájemníků ve vymezených zónách, kterým nevznikne nárok na doplatek na bydlení. Na ty současné se vztáhnout nedá. Na pozoru by se ovšem měli mít i ti, kteří se do těchto lokalit chtějí stěhovat, ale dávky zatím nepobírají. Pokud se jejich sociální situace v budoucnu změní, tak doplatek na bydlení nedostanou.

"Boj s ubytovacím byznysem zatím prohráváme. Vítáme proto jakoukoliv možnost, jak může město regulovat přidělování doplatku na bydlení. Jednoznačně je chyba na straně státu, který už několik let mrhá penězi nás všech, protože toleruje nehorázně vysoké částky za ubytování v soukromých ubytovnách a vědomě je podporuje vyplácením sociální dávky – doplatku na bydlení,“ zlobí sestarosta.

Zatímco obvyklé měsíční náklady na bydlení v městském bytě jsou pro čtyřčlennou rodinu v Bohumíně zhruba 7,5 tisíce korun, v soukromých ubytovnách je to téměř dvojnásobek. Tyto peníze ovšem nekončí u nájemníků, ale v kapsách soukromých provozovatelů ubytoven.

„Městských bytů je v Bohumíně 4 300, domy mají nová plastová okna, jsou napojeny na teplovod a většina z nich je opravená a zateplená. O výši nájemného se licituje v dražbách, průměrné nájemné za letošní rok se pohybuje kolem 60 korun za metr čtvereční. Bytů, které se v Bohumíně komerčně pronajímají, jsou přibližně tři stovky a částka za nájem u některých z nich často přesáhne přes sto korun za metr čtvereční. Nechápu, proč stát při vyplácení doplatku na bydlení nesjednotí výši obvyklého nájemného podle několika tisíců městských bytů, ale naopak posuzuje zvlášť komerční nájmy, kterých je pouhých tři sta, a zvlášť městské tržní nájmy, kterých je 14krát více. U komerčních nájmů tak státu nevadí, že zcela nesystémově proplácí na doplatku až 80 korun za metr čtvereční, zatímco u městských bytů ve stejné lokalitě jen 60 korun za metr čtvereční. Nad tím zůstává rozum stát,“ podotkl starosta.

V Bohumíně proti ubytovacímu byznysu bojují už mnoho let. Před dvěma lety byl Bohumín mezi prvními obcemi, které využili možnosti nesouhlasit s výplatou doplatku na bydlení pro nájemníky ubytoven. Ze žádostí o vyplacení dávek tehdy vyplynulo, že 25 procent žadatelů nebylo z Bohumína. Stát však možnost regulace městům po několika měsících fungování zase odebral. A tak plýtvání státních peněz vyplácením dávek ve prospěch majitelů ubytoven vesele bují dál až do dneška. Nově vyhlášené opatření by to mohlo změnit.

„Řešit sociální problematiku je nutné uceleně. Stát by se měl zaměřit se na to, aby nedocházelo ke zneužívání sociálních dávek a aby se vyplácely doplatky na bydlení jen v obvyklé výši u všech bytů stejně. Jedině tak zatočíme s podnikateli s chudobou. Za obvyklé nájemné se jim už jejich byznys nebude vyplácet, “ uzavřel Petr Vícha.

V problémových lokalitách město zvýšilo dohled městské policie a nově i asistentů prevence kriminality, ti zde docházejí několikrát denně. V oblastech jsou nově nainstalovány kamery. Místa jsou tak pod čtyřiadvacetihodinovým dohledem, aby se zde zvýšil nejen pocit bezpečnosti.

Vyhlášené bezdoplatkové lokality v Bohumíně

1. lokalita: hranice ulic Čs. armády, Nádražní a 9. května (domy č. p. 135, 139, 140, 239, 297, 384, 394, 395, 396, 397, 442, 464, 465, 765, 718) v centru Bohumína

2. lokalita: dům č. p. 267 na ulici 9. května, ulice Jeremenkova a Příční v Pudlově

3. lokalita: třída Dr. E. Beneše s přilehlými domy (domy č. p. 709, 1160, 231, 131, 885, 98, 101, 99, 107, 102, 109, 182, 341) v centru Bohumína