Vícha (ČSSD): Letos odstartují v Bohumíně s projekty, které ocení příští generace

Před dvěma roky si v anketě na 1600 Bohumíňáků odhlasovalo, do jakých zásadních investic by se v následujících pěti letech měla radnice pustit. Průzkum, který do té doby neměl v Bohumíně obdoby, vycházel ze strategického plánu rozvoje města.

Ze čtrnácti projektů vybírali obyvatelé pět nejdůležitějších. Podle výsledků je začala radnice plánovat a pracovat na jejich přípravě. Letos odstartuje realizace většiny z nich. Odhadované náklady jsou až 140 milionů korun.

„Chtěli jsme dát našim obyvatelům možnost spolupodílet se na plánování zásadních změn ve městě. Takových, které se dotknou života každého z nich. Sami Bohumíňáci si rozhodli, jakým směrem se má v příštích letech město rozvíjet. V první pětici skončilo rozšiřování rekreace u Kališova a Vrbického jezera, zachování zdravotnických služeb v městské nemocnici, vznik lesoparku, dopravního terminálu a okruh pro cyklisty a in-line bruslaře kolem Vrbického jezera. Po dlouhých měsících příprav, projektování a shánění financí se letos pustíme nejen do první pětice z nich,“ sdělil starosta Bohumína Petr Vícha.

Do rozšíření rekreace u Vrbického jezera půjde letos 11 milionů. Vloni tady radnice začala s úpravou břehů a instalací cykloboxů, přibyla i místo pro grilování a piknikování. Letos milovníkům koupání zpestří pobyt u vody nové atrakce, a to plovoucí přístaviště včetně plovárny s možností slunění. Náruživí plavci ocení 65 metrů od břehu plovoucí distanční molo s žebříky pro výstup do vody. Pro ptactvo vznikne tzv. ekomolo. S výstavbou chce město začít co nejdříve, výběrovka na zhotovitele už běží, takže pokud půjde vše podle plánů, tak v létě by už atrakce mohli otestovat první návštěvníci. Většinu nákladů (10 milionů) přitom radnici pomůže uhradit dotace. U Kališova jezera v minulých dvou letech také vyrostly cykloboxy i pikniková a grilovací místa. Došlo zároveň k úpravě břehů a vloni nedaleko jezera vzniklo sezónní parkoviště. Letos hodlá město za 2,5 milionu korun odkoupit od Kamenolomů ČR část vodní plochy, která už není oficiální prostorem pro těžbu štěrkopísku. Projekčně se v těchto místech mezitím připravuje vznik nového objektu s občerstvením, šatnami, toaletami i sprchami. Podobná plovoucí mola jako na Vrbickém jezeře by měla přibýt v příštích letech také na „Kališoku“.

Výstavba nového dopravního terminálu před vlakovým nádražím v centru Bohumína si vyžádá téměř 62 milionů korun, město přitom žádá o dotaci ve výši 49 milionů. Přednádražní prostor projde kompletní modernizací a bude plnit funkci terminálu, který soustředí veškerou dopravu do jednoho místa. Dotkne se autobusů, osobních aut i cyklistů. Největší změna ale čeká autobusy. Pro jejich potřebu vznikne kruhový objezd, aby mohly najíždět k zastávkám po obou stranách ulice. Pro motoristy přibudou nová parkovací místa. Dlouhodobých stání vyroste až padesát. Krátkodobá stání k vyložení či naložení pasažérů vzniknou u pošty. Cyklisté se mohou těšit na 72 cykloboxů s časovým zámkem, který bude bránit jejich blokování a zneužívání. Prvních 24 hodin bude využití kóje zdarma, za překročení limitu si ale cyklisté připlatí. Nová bude dlažba, která bude korespondovat s historickou budovou, lavičky, mobiliář, informační tabule, digitální »chytré« jízdní řády a vysází se tady i nové stromy.

Stavba obřího lesoparku za 18 milionů korun v lokalitě Na Panském odstartuje už letos v květnu. Předloni zde město dokončilo za téměř 13 milionů novou 620 metrů dlouhou cyklostezku, která budoucí lesopark ohraničila a bude jeho páteřní komunikací. Začíná v ulici Pod Věží, a to konkrétně za sportovní halou před podjezdem pod dálničním přivaděčem a končí novou lávkou přes potok Flakůvka v ulici Na Hrázi. Vloni si už stavbaři budoucí lesopark vykolíkovali, a jakmile to počasí umožní, začnou s modelací terénu a hloubením jezírek. Část nákladů opět město zaplatí z dotace. Na ploše o rozloze třinácti hektarů vznikne jedenáct uměle vytvořených tůní a dvě návrší. Vysadí se tady téměř čtyři tisíce dřevin, z toho 2,5 tisíce stromů a 1,5 tisíce keřů, mezi nimiž vzniknou štěrkové pěšiny. Vše v přírodním duchu tak, aby sloužil Bohumíňákům k procházkám, odpočinku a klidnějším aktivitám.

Tři etapy šestikilometrového okruhu pro cyklisty a in-line bruslaře kolem Vrbického jezera, který skončil v hlasování na pátém místě, jsou už hotovy. Čtvrtou poslední etapu, která povede od bývalé štěrkovny v Pudlově k bývalé myslivně, plánuje radnice dokončit letos. Tím se všechny předchozí části spojí v jeden okruh. „Poslední úsek projekčně dokončujeme. Už se nám pro realizaci podařilo získat všechny potřebné pozemky. Pokud budeme mít k dispozici stavební povolení, je velmi pravděpodobné, že vznikne ještě letos. Propojením vyroste kolem Vrbického jezera ještě delší okruh, než je třeba kolem přehrady Olešná u Frýdku-Místku,“ upřesnil bohumínský místostarosta Lumír Macura s tím, že odhadované náklady jsou 7 milionů korun.

Bohumíňáci hlasovali v anketě i pro zásadní proměny dvou lokalit pro bydlení. V obou případech se jedná o bývalé dělnické kolonie, jedna se nachází v Okružní ulici, druhá v ulici Petra Cingra. Zatímco v té první se bude osm stávajících domů rekonstruovat (viz samostatná zpráva), v té druhé je bývalí nájemníci vybydleli natolik, že oprava by byla finančně náročná. A tak radnice všech sedm postupně zbourala, ten poslední v loni v létě. V místech teď plánuje novou rodinnou zástavbu. „Chceme, aby se z ulice Petra Cingra stala opět dobrá adresa. Po zdemolovaných domech a také na zelené louce by mělo vzniknout 39 nových zasíťovaných stavebních parcel o velikosti maximálně tisíc metrů čtverečních,“ sdělil starosta Vícha. Mezi budoucími rodinnými domy zůstane prostor pro malý parčík s atrakcemi, který propojí stávající zástavbu rodinných domků s těmi novými. Zároveň se pro něj využije i zdejší vodní plocha.

„Nejprve však musíme lokalitu odkanalizovat, takže se letos pustíme do výstavby dešťové kanalizace. Spolu s ní musí vzniknout i retenční nádrž a čerpací stanice. Budoucí stavební pozemky tak odvodníme. Pak je rozparcelujeme a zasíťujeme a vystavíme komunikace i veřejné osvětlení. Pro stavbu rodinných domků by tak mohly být k dispozici už příští rok,“ dodal Vícha s tím, že je na ni letos v městském rozpočtu vyčleněno 40 milionů korun. Zároveň město zpracovalo i žádost o dotaci, která by v případě úspěchu část nákladů uhradila. „Až bude vše připraveno, nabídneme pozemky k prodeji v licitaci podobně jako v městské části Záblatí ve Slunečné či Sokolské ulici. O tento druh bydlení je mezi lidmi stále větší zájem. Proto usilovně hledáme a pracujeme na přípravě dalších míst v Bohumíně, které by byly pro výstavbu rodinných domků vhodné,“ dodal Vícha.

Město postupně připravuje k realizaci všechny projekty, které se v anketě ocitly. Podle výsledků hlasování však větší úsilí a prostředky směřuje do akcí, které Bohumíňáci upřednostnili. Na chvostu ankety se například ocitlo budování kanalizace v městských částech nebo proměna sportovního areálu Faja.

Lidé v anketě mohli připsat i své vlastní nápady, toho využilo 220 z 1600 hlasujících. V námětech se hromadně opakovalo zrušení ubytoven a zchátralých objektů na území města a s tím související řešení soužití v problémových lokalitách. Nezanedbatelnou část reakcí tvořily ty, které se týkaly kvality ovzduší. „Zaznamenali jsme i zajímavé náměty na vybudování lezecké stěny, hudebního klubu pro mladé, výběhu pro psy s herními prvky a překážkami. Další se týkaly například dopravních investic včetně parkovacího domu či obchvatu Bohumín–Karviná,“ uzavřel starosta.

VÝSLEDKY ANKETY K VELKÝM INVESTICÍM V BOHUMÍNĚ PRO OBDOBÍ 2018 – 2023

1. místo (839 hlasů) - rozšiřování rekreace u Kališova a Vrbického jezera

2. místo (806 hlasů) - zachování služeb v Bohumínské městské nemocnici

3. - 4. místo (764 hlasů) – nový dopravní terminál, lesopark v lokalitě Na Panském

5. místo (637 hlasů) - vybudování in-line stezky kolem Vrbického jezera

6. místo (520 hlasů) - proměna červené kolonie v Okružní ulici

7. místo (431 hlasů) - nové chodníky a cyklotrasy

8. místo (388 hlasů) - rozvoj sportovně-rekreačního areálu Bospor

9. místo (366 hlasů) - rozšiřování parkovišť

10. místo (348 hlasů) – proměna lokality Petra Cingra

11. místo (343 hlasů) – modernizace a vylepšování škol

12. místo - (320 hlasů) - zlepšování kvality bydlení v městských bytech

13. místo (233 hlasů) – budování kanalizace v městských částech

14. místo (215 hlasů) - další proměna areálu Faja

