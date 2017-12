Vícha (ČSSD): Nejvíce financí půjde opět do oprav bytových domů

Pozitivní přístup, spoustu vzájemné tolerance, dobrou spolupráci, která město posune opět o kus dál přeje Bohumíňákům v novoročním proslovu starosta Petr Vícha. Diváci Televizního informačního kanálu (TIK Bohumín) ho uvidí od soboty 30. prosince 2017. Bohumínská televize projev odvysílá v síti kabelových operátorů i na 59. kanálu v pásmu DVB-T pozemních vysílačů.

„Rozpočet jsme měli schválený asi jako první v republice, jsme úspěšní v získávání dotací a tak se můžeme těšit, že zase trochu rozkopeme město,“ říká v proslovu Petr Vícha. V plánu je například okružní křižovatka u železáren, rekonstrukce obřadní pohřební síně, oprava mnoha silnic a chodníků i výstavba nových úseků, z nichž nejdelší bude chodník od restaurace Partyzán až ke škole na kopci v Záblatí.

Ing. Petr Vícha ČSSD



Bohumín také chystá rozšíření parkoviště u nádraží, další úseky kanalizací, pořízení nových hasičských aut, další opravy škol, výsadby izolační zeleně u dálnice, novou fasádu pro dům dětí, nebo třeba investice do městských částí. „Celkově nejvíce financí půjde opět do oprav bytových domů, zejména na pořízení nových výtahů, zateplování a fasády, ale i na další opravy. To vše při nezvýšeném nájemném,“ dodává starosta Bohumína, který natáčí novoroční projev pravidelně od vzniku televize ve městě. Petr Vícha z obrazovky poprvé novoročně pozdravil spoluobčany v lednu roku 2000.

Novoroční projev je součástí pořadu Zpravodajství, který bohumínská televize vysílá v síti kabelových operátorů JaryNET, RIO Media a PODA každou sudou hodinu s premiérou vždy v sobotu. Pořad mohou sledovat také diváci, kteří nemají kabelovou televizi. Se Zpravodajstvím vstupuje TIK Bohumín do vysílání stanice LTV Plus (vysílač Klimkovice, 59. kanál DVB-T), kde je premiéra rovněž v sobotu. Zprávy z Bohumína zde začínají vždy od 4, 10, 16 a 22 hodin. V rozšířeném bloku pak od 1:30, 7:30, 13:30, 19:30 hodin.