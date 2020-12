Vícha (ČSSD): V příštím roce zainvestujeme do rekonstrukce historické červené kolonie

reklama

926 milionů korun. To je částka, se kterou budou v příštím roce hospodařit v Bohumíně. Vyrovnaný rozpočet schválili v minulých dnech jednomyslně zdejší zastupitelé. Téměř 243 milionů přitom půjde do investic. Počítají i s 27milionovou rezervou na pokrytí neočekávaných výdajů i úspěšných dotačních akcí a s osmnáctimilionovou dotací na provoz Bohumínské městské nemocnice.

„I přes výpadky daňových příjmů v souvislosti s vládními koronavirovými opatřeními je rozpočet silně proinvestiční. Nezohlednili jsme v něm ale případné dopady na naše daňové příjmy v souvislosti s projednávanými návrhy poslanecké sněmovny na zrušení superhrubé mzdy, změnu zdanění nebo výši slevy na poplatníka. Pokud by poslanecká verze prošla, tak by to pro nás znamenalo, že na daních získáme o 60 milionů méně. Naštěstí však senátní verze počítá u obcí až s 80procetními kompenzacemi těchto výpadků a pevně věřím, že projde. Případnými změnami rozpočtu se pak budeme zabývat až v příštím roce, protože naše vláda bude mít v této věci zřejmě jasno až na konci prosince. Neznámých, které se mohou do rozpočtu promítnout, je hodně, ale věříme, že to v příštím roce zvládneme a rozpočet budeme podle potřeby průběžně upravovat,“ řekl starosta Bohumína Petr Vícha.

Do investic včetně dotací půjde v příštím roce 243 milionů korun, což je o 75 milionů více než se počítalo v prognóze předchozího roku. Peníze vloží Bohumínští do bydlení, zdravotnictví, dopravy, volnočasových aktivit i sportu, sociálních služeb i zeleně.

Nejvíce prostředků si vyžádá rekonstrukce historické červené dělnické kolonie v centru města na moderní bydlení s 52 byty. Proměna za necelých 130 milionů odstartuje příští rok na jaře. Ze 64 původních bytů s lokálním vytápěním vznikne 52 dvou až čtyřpokojových bytů s vnitřním zateplením a centrálním vytápění, většina přitom bude mezonetových. Zájemcům je pak radnice nabídne ve veřejných licitacích v roce 2022. „Jedná se o jednu z největších investic posledních let, kterou jsme na zastupitelstvu už mnohokrát probírali. V rozpočtu příštího roku máme zatím na opravu vyčleněno 30 milionů korun. Pokračovat bude i v dalším roce. Proto si na přestavbu chceme vzít 60milionový úvěr s nízkou úrokovou sazbou ve výši 1,4 procenta. Splácet bychom ho měli deset let, v případě předčasného vypořádání to bude bez jakýchkoliv sankcí,“ upřesnil Vícha.

V příštím roce budou v Bohumíně pokračovat v regeneraci dalších městských cihlových domů. V rozpočtu na ně zatím počítá s částkou 33 milionů korun. Dočkat by se tentokrát měl celý vnitroblok v ulicích Husova a Vrchlického za zdejší radnicí. Kromě něj by se měl proměnit i vzhled domu v Žižkově ulici vedle místní základní školy. Opravy by opět měly být komplexní, tzn. zateplené fasády, nové střechy, balkony i vstupní prostory. Dalších 30 milionů má Bohumín vyčleněno na přípravu lokality Petra Cingra ve Starém Bohumíně pro rodinné bydlení.

Miliony zamíří také do dopravy. Město bude pokračovat ve výstavbě nového dopravního terminálu u vlakového nádraží, v příštím roce na to má vyčleněno 23 milionů korun, většinu nákladů přitom uhradí dotace z EU. Dalších sedm milionů investuje Bohumín do poslední etapy cyklistického okruhu kolem Vrbického jezera a pět milionů pak do nové cyklostezky podél řeky Odry od Antošovické lávky k novému mostku přes Orlovskou stružku. Vzniknou i nová parkovací stání, v rozpočtu se s nimi počítá v Okružní ulici u Slunečnice.

Do sociální a zdravotní oblasti tentokrát investuje radnice 25 milionů korun. V Bohumínské městské nemocnici se počítá s přístavbou ambulantního traktu za deset milionů korun. Městský domov pro seniory Cesmína dostane nový evakuační výtah a čekají ho i opravy společných prostor. V Husově ulici v centru Bohumína začnou vznikat z opuštěné městské vilky bezbariérové byty pro osm handicapovaných. „Rekonstrukce přijde na jedenáct milionů korun, většinu nákladů ale uhradí desetimilionová dotace z Evropské unie. V rozpočtu příštího roku na rekonstrukci počítáme s pěti miliony. Budova projde kompletní renovací, zvenčí dostane novou fasádu, uvnitř bude nové schodiště i s výtahem, který zajistí bezbariérovost objektu, což je podmínkou dotace. První nájemníky přivítá v roce 2022,“ pokračoval starosta.

Město příští rok dokončí jeden ze svých největších projektů v posledních letech, a to budování třináctihektarového lesoparku Na Panském s jedenácti tůněmi a čtyřmi tisíci dřevinami. V rozpočtu na to má vyčleněny čtyři miliony korun.

Do rozšíření rekreace u Vrbického jezera v Bohumíně, které sousedí s ostravskými částmi Hrušova a Koblov nedaleko dálnice, půjde příští rok jedenáct milionů. Předloni tady radnice začala s úpravou břehů a instalací cykloboxů, vyrostlo i místo pro grilování a piknikování. Příští rok přibydou nové vodní atrakce, které zpestří pobyt u vody jak milovníkům koupání, tak příznivcům projížděk v lodičkách. Vznikne tady plovoucí přístaviště včetně plovárny s možností slunění. Zakotví u něj až deset plavidel. Klasické lodičky a veslice, nic motorového. Náruživí plavci ocení 65 metrů od břehu plovoucí distanční molo s žebříky pro výstup do vody. Posledním prvkem bude „ekomolo“, které ovšem nevyužijí lidé, ale vodní ptáci a živočichové.

„Pod čarou máme další investiční akce, které jsou buď nachystány k realizaci, anebo je projekčně připravujeme. Jde například o výstavbu tří parkovišť, přístavbu zimního stadionu, rekonstrukci interiéru smuteční obřadní síně nebo výkup tenisových kurtů v parku Petra Bezruče. Na přípravu projektových dokumentací na další rozvoj Bohumína máme v rozpočtu vyhrazeny čtyři miliony korun,“ uzavřel starosta Petr Vícha.

