Volfová (ANO): Koronavirus nám ukazuje, že musíme být lépe připraveni

„Chceme zvítězit a sestavit kvalitní koalici, která povede náš kraj. Poslední 4 roky se nám dařilo, ale vidíme věci, které musíme ještě zlepšit. Je potřeba mít kvalitní plán a soustředit energii do skutečných priorit. Jde nám především o vybudování Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec. Koronavirus nám ukazuje, že musíme být lépe připraveni,“ říká kandidátka na hejtmanku, 1. náměstkyně hejtmana a starostka České Lípy Jitka Volfová.

Zdraví na prvním místě

Pro stavbu nového Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnici Liberec za 3,2 miliardy korun se podařilo najít financování. Kraj uhradí 2,1 miliardy, bezmála 400 milionů ostatní akcionáři a zbývající finance se ještě hledají. „Díky tomu, že se mi celé čtyři roky dařilo držet krajský rozpočet vyrovnaný a podařilo se rovněž snížit zadlužení kraje o 0,5 miliardy korun, si můžeme takovou investici dovolit, aniž by zůstaly bez podpory další nemocnice v kraji a omezovali bychom investice v oblastech, jako jsou sociální služby, školství či doprava. K tomu ale ještě potřebujeme získat co nejvýhodnější úvěr, což by mělo pozitivní dopad na další rozvojové aktivity kraje a kvalitu krajských veřejných služeb,“ vysvětluje Jitka Volfová.

Vedle krajské nemocnice se počítá s investicemi i do dalších zdravotnických zařízení. Například nemocnice v České Lípě může už nyní kalkulovat s částkou 320 milionů korun. Co se týká lékařské péče mimo nemocnice, hnutí ANO postrádá v Libereckém kraji ambulantní specialisty a pohotovosti, a to včetně těch zubařských. Za úkol si proto dalo vytvořit pro lékaře a sestry i v odlehlejších částech kraje takové podmínky, aby se jim tam vyplatilo pracovat i žít. V plánu je i nová stanice pro záchranku v Jablonci nad Nisou, využívání drahých přístrojů jako cétéčko nebo magnetická rezonance na 2 směny 7 dní v týdnu a zkrácení objednacích lhůt.

Z krize se musíme proinvestovat

Za klíčové opatření v boji s ekonomickou krizí považuje hnutí ANO pokračování v investicích. Ty chce mimo zdravotnictví nasměrovat především do dopravní infrastruktury. Do krajských silnic plánuje investovat minimálně 0,5 miliardy korun ročně s tím, že vyvine tlak na to, aby se tam, kde to jde, stavělo 7 dní v týdnu 365 dní v roce. „Zrychlit chceme výstavbu rychlostní silnice z Turnova do Jičína. Řešit se musí také přetížená křižovatka u jablonecké přehrady nebo třeba chybějící obchvaty České Lípy a Mimoně. Všechno to jsou projekty, u kterých se neobejdeme bez pomoci státu. S vládou chceme nastavit intenzivnější komunikaci, aby se co nejdříve ulevilo obyvatelům kraje i návštěvníků, kteří k nám přijíždějí,“ říká čtyřka kandidátky a dopravní expert hnutí Martin Brož.

Investice jsou naplánované i do sociální oblasti. Vzhledem ke stárnutí populace se dramaticky zvyšuje potřeba zvýšení kapacit domovů pro seniory. „V kraji chybí 500 míst v domovech pro seniory. Přesně o tolik lůžek zvýšíme kapacity do roku 2024,“ zdůrazňuje trojka kandidátky Šárka Prachařová. S investicemi nejen v sociální oblasti mohou kraji pomoci i města a obce, spolky a jednotlivci. „Částka na jejich podporu v Dotačním fondu Libereckého kraje se oproti původnímu plánu pro rok 2020 nezměnila a zůstala zachována ve výši 110,5 milionu korun. V obdobné výši bychom ji chtěli udržet i do budoucna. Když se nerozvíjí obce, nerozvíjí se ani kraj,“ doplňuje Jitka Volfová.

Nezapomínáme na životní prostředí a volný čas

Minimálně 15 milionů korun ročně hodlá hnutí ANO použít na obnovu památek. Pomoc se bude soustředit i na rekonstrukci Ještědu a jeho zápis na seznam UNESCO. „Velkým tématem je pro nás podpora sportu. Každý rok bude kraj investovat do sportu a tělovýchovy minimálně 50 milionů korun. Podpořit chceme také další výstavbu cyklotrasy Greenway Jizera. Aktuálně řešíme především úsek Turnov – Svijany a běží i přípravy na úsek Semily – Železný Brod – Líšný,“ říká dvojka kandidátky Jaroslav Knížek a doplňuje: „Samozřejmě, že mě jako všechny v kraji štvou chátrající můstky v Harrachově, kde si už šest let nikdo nezaskákal. Bývalá chlouba celé země rezaví. Tady potřebujeme pomoc státu.“

V oblasti životního prostředí se chce hnutí soustředit především na boj proti suchu a kůrovci. „Zdání klame. Přes deštivé léto sucho neskončilo a my musíme například odbahňováním rybníků, stavěním mokřadů a budováním biopásů podporovat zadržování vody v krajině. Pomoci může kraj i v boji proti kůrovci. Připraveni jsme i na obranu proti drancování krajiny v oblasti Uhelné a v oblasti hnědouhelného dolu Turów. A to i soudní cestou,“ říká pětka na kandidátce a jablonecký radní Stanislav Říha, který se hospodařením s vodou zabývá i profesně. „Prioritou nadále zůstává i bývalý vojenský prostor Ralsko, který se potřebuje zbavit budov po sovětské armádě a najít svoji budoucnost,“ doplňuje Jitka Volfová.

Volební kampaň a kandidátka

Volební kampaň je poznamenána koronavirovou krizí. Proto její kontaktní část bude kratší, ale o to intenzivnější. „Musíme být maximálně ohleduplní,“ zdůrazňuje Jitka Volfová. Rozpočet krajské kampaně je zhruba 1,7 milionu korun. Volební kampaň je z velké části financována z mandátů členů zastupitelstva kraje. Všichni dárci jsou naprosto zřetelně a průhledně uvedeni na transparentním účtu a kampaň se přísně drží volebního zákona. Kandidátka je složena z prověřených jmen, často starostů, místostarostů a městských i krajských zastupitelů. Na druhé pozici je krajský předseda hnutí a turnovský podnikatel Jaroslav Knížek. Trojkou je liberecká zastupitelka a odbornice na vzdělávání Šárka Prachařová, na čtyřce najdete místostarostu České Lípy Martina Brože a první pětku uzavírá jablonecký radní a dobrovolný hasič Stanislav Říha.

Nejmladšímu kandidátovi je 28 let, zhruba třetinu kandidátů tvoří ženy. „Vlastně bychom byli radši, kdybychom žen měli ještě víc, protože ženský prvek vnáší do politiky úplně jiné úhly pohledu i trochu poetiky. Tím, že máme ale jako jediní kandidátku na hejtmanku ženu, dáváme náš zájem o ženy v politice jasně najevo,“ uzavírá Jaroslav Knížek.

Celý volební program i kandidátku najdete ZDE.

