Volfová (ČS): Gazdíku, bez obžalovaného Půty bys nebyl poslancem

Za naprostou nestydatost pak považujeme výrok předsedy STAN pana Gazdíka, že „… věří v rozum voličů, protože jinak jsme prý zemí bez studu …“. Dovolujeme si připomenout, že STAN i osobně pan Gazdík se stal poslancem jen díky hlasům tři roky trestně stíhaného a v současnosti obžalovaného hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, který kandidoval v parlamentních volbách na kandidátce STAN a v Libereckém kraji zajistil trojnásobný počet hlasů pro Gazdíkovu partičku, která jinak v 8 ze 14 krajů ani nedosáhla na potřebných 5% hlasů. Podpora voličů obviněnému Martinu Půtovi zajistila STAN Libereckém kraji skoro 13% hlasů a samotný Půta získal 4500 preferenčních hlasů a byl zvolen poslancem za Liberecký kraj.

„Je s podivem, že taková politická figurka, jako je pan Gazdík, si ani nepamatuje, že ve volbách do Poslanecké sněmovny za něj kandidoval obviněný kandidát, kterému hrozí až deset let vězení, a má teď drzost kritizovat Davida Ratha za to, že kandiduje do Senátu. Buď v téhle zemi ještě platí zákony, nebo jsme se dostali do situace, že pro někoho platí a pro někoho ne. Gazdíku, kdybyste neměli na kandidátce obviněného Půtu, ty bys v Poslanecké sněmovně neseděl,“ vzkázala Gazdíkovi předsedkyně České Suverenity Jana Volfová.

Mgr. Jana Volfová ČS

předsedkyně strany Česká Suverenita, učitelka

mimo zastupitelskou funkci

autor: PV