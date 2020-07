Volný (ANO): Chtěl bych poukázat na nepoctivost argumentů pana kolegy Kalouska

reklama

Pánové a dámy, kolegové, kolegyně,

já bych z tohoto místa chtěl poukázat na nepoctivost argumentů pana kolegy Kalouska, kterou předvedl ve svém předcházejícím projevu. On říká, že kůrovec není důsledek koronaviru, že sucho není důsledek koronaviru, ano, má pravdu. Ale zapomněl říct, že ani třicet let zplundrovaných silnic: dvojky a trojky také nejsou následkem koronaviru. Stejně tak nedostavěná infrastruktura dálnic a silnic první třídy, kam dáváme 20 mld. To také není důsledek koronaviru. Přece kam jinam investovat, když chceme investovat a řekli jsme si, v tom jsme zajedno, že v době krize je potřeba investovat. My přece nebudeme stavět hladové zdi a vyhazovat peníze jen proto, abychom zaměstnali lidi, tak je dáváme tam, kde je to nutně potřeba. A jestli tady je poměrně vysoká položka 7 mld. do obnovy lesů po kůrovcové kalamitě, no to je přece ale potřeba i pro naše děti! Tak kam jinam dávat ty peníze, abychom roztočili ekonomiku, abychom dali práci právě těm lokálním firmám, pokud budou stavět remízky, pokud budou dělat malé nádrže na zadržování vody, aby zaměstnali naše lidi, aby si naši lidé vydělali a ty peníze potom utratili v krámech a peníze se opět dostaly do oběhu! Kam jinam ty peníze dávat než tam, kde je to potřeba. My nebudeme stavět hladové zdi. A jestli chceme investovat, na tom jsme vcelku ve shodě, tak pojďme říct poctivě, že je potřeba to dávat tam, kde je to skutečně potřeba: do silnic, do dálnic, ale i do kůrovcové kalamity. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Díky.

