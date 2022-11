Volný (ANO): Jestli nemáte informace, já je mám

reklama

Dobře, děkuji paní předsedající.

Vašim prostřednictvím bych chtěl na pana předsedu Kučeru. Nemám mu to za zlé. Není tady dlouho. Není v rozpočtovém výboru. Takhle já ho jenom poučím, že registrační pokladny se u nás nepoužívají, takže výrobci registračních pokladen do toho nemají co mluvit.

A že mluvíme o EET, je to pravda, že to bylo v Chorvatsku, běží to tam stále, i když třeba s tím nemají ty nejlepší zkušenosti. Ale jinak registrace tržeb je v těch osmnácti zemích nebo devatenácti, je to ano s registračními pokladnami zdlouhavé, těžkopádné, nemoderní. A jestli nemáte ty informace, já je mám.

Náhodou slyšel jsem to v rádiu před 14 dny, asi půlhodinový pořad o tom, jak Slováci najíždějí na elektronickou evidenci tržeb. Oni mají registrační pokladny, ale teď vyvinuli nějaký zázračný přístroj, který je v podstatě podobný, s kterým pracujeme my. To znamená ty státy, které vědí, že evidence tržeb má smysl, postupně na tu elektronickou evidenci budou přecházet.

Děkuju.

Ing. Jan Volný ANO 2011



