Volný (ANO): V ekonomice není čeho se chytit

Dobrý večer, paní předsedající. (Pobavení v sále. Upozornění, že je již ráno.) Jo, dobré ráno, paní předsedající, pane premiére, vládo, kolegové, kolegyně. Já opravdu budu velice krátký. Já jsem si počkal až nakonec, ale nebudu to opravdu protahovat.

Já jsem se původně chtěl věnovat té problematice financí, resp. vy to tady máte veřejné finance, ale tam opravdu není moc čeho se chytit a co komentovat, protože stejně jako to řekl přede mnou pak Kukla a řekl to pan Vondráček, řekl to pan Richard Brabec, ono to jsou opravdu floskule, kde není jediné číslo nebo minimálně čísel, a je to hrozně plytké, je to nekonkrétní a povrchní. To znamená tady není opravdu moc co komentovat. Já jsem nevěděl, proč to tak je, protože tam máte opravdu chytré lidi. Já nevím, kdyby to dělal pan Zbyněk jakoby odborně, tak tam ta čísla určitě bychom viděli. Ale přišel jsem na to, čím to bylo, protože jsem si pročetl vaše volební programy a zjistil jsem, že jsou tak různorodé, že opravdu jste nemohli dělat nic jiného než to tam vzít (říct?) takhle obecně, protože pak těch pět stran, pět subjektů by se dohromady nedalo.

A já vám řeknu jeden velký příklad jak ten nepoměr a to neporozumění si té pětikoalice je... tady o tom teď mluvil náš pan předseda Babiš, o tom, jak pan Stanjura ho samozřejmě naprosto nelogicky napadá, že něco schválil, že něco odhlasoval a že měl zalézt asi pod stůl, když se projednával ten Green Deal, dělat, že tam není. Jako jediný z premiérů celé EU a ono to tak nebylo. Pan premiér to vysvětlil, bývalý premiér. Ale deset minut po jeho vystoupení vystoupil pan ministr Bartoš, oni sedí vedle sebe, oni si to neřekli, oni si to ani možná nemůžou říct, a on řekl ten Green Deal musíme dodržovat, musíme držet basu se všemi, protože to je jediná šance, jak můžeme se v té Evropě udržet a jak to všechno prostě zvládneme.

Takže dva ministři sedí vedle sebe a jeden říká, co tam ten Babiš zvoral, a druhý říká, nesmíme hnout ani milimetr a musíme ten Green Deal dodržovat. Takže to je asi to, jak jsem přišel na to, že asi ten problém, takové ty plytkosti těch bodů tam nastal. Ale přece jenom si neodpustím pár komentářů k těm veřejným financím. Já jsem si přečetl ty preambule a tam jsou dva zajímavé fousy. Jinak těch dalších asi 30 fousů je absolutně nepoužitelných, ale tady píší: Ozdravení veřejných financí v obnovení u důvěry občanů ve spravedlivý a férový.... to spravedlivý, férové, to je synonymum, holt to autor chtěl podtrhnout - férový stát, jsou dva klíčové úkoly, které stojí před vládou ČR v oblasti ekonomiky.

První úkol. V zájmu zdravého hospodářství státního státu proto nedopustíme žádný další zbytečný zadlužování a připravíme takové opatření, které umožní průběžně snižovat rozpočtové schodky. A na základě toho se zřídily tři další ministerstva. Na ministerstva na vládě se přidalo 150 tisícových lidí (?) a další armáda politických náměstků. Tak takhle to začíná velice zajímavě.

A druhý důležitý fous je: Postup státu musí být pro občany a podnikatele přívětivý a předvídatelný, proto je třeba přijímat zákony a jejich změny s dostatečným předstihem před její účinností. A na základě toho jsme včera viděli, jak se prohlasovalo naprosto špatně a nesmyslně to snížení platů na 11 měsíců. Věcně je to správně - já to podporuji a myslím si, že by i ústavní činitelé, soudci a státní zástupci měli přinést nějaký podíl na tom, jak se musí konsolidovat náš rozpočet. Ale stejně tak naši experti přes právo, ale i tamhle pan nový ministr správně říkali, že to nejspíš Ústavní soud shodí, protože to nelze projednávat v režimu legislativní nouze. A já si myslím, že to moc dobře vládní koalice věděla, že to takhle musí dopadnout, protože kdyby opravdu chtěli řešit tento problém pro lidi, a to znamená, že bychom si snížili ty platy, tak to mohli udělat standardním způsobem na základě devadesátky. A myslím si, že nikdo v této Sněmovně by tu devadesátku nezpochybnil a pustili bychom to devadesátkou a bylo to možná i rychlejší, než v legislativní nouzi a napadnout by se to nedalo.

Takže já si spíš myslím, že tam ten zájem o to nebyl. Teď jestli si můžu dovolit jenom dva takové příklady toho, jak naprosto nesmyslně... (V sále je hlučno.) Jediný bod, který -

Jediný bod nebo fous...

Jediný fous, kterému se dá jako říkat, že je trošičku konkrétní, je zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony. Čas ukáže, jestli to bylo správné nebo špatné, ale to je konkrétní. Ale to je jediný bod, který je konkrétní. Přečtu jen tak pro zasmání jeden takový... nebo tři takový velice zajímavý. Rozšíříme možnosti obcí při stanovení koeficientu základní sazby daně z nemovitostí.

Co já vím, když jsem byl starosta, tam je rozmezí koeficientu jedna až pět. To znamená, tím chcete říct, že budete zvyšovat ten koeficient jedna až deset? To znamená, je potřeba tedy říct občanům, že připravujete zdražení daně z nemovitostí, ať jsme poctiví.

Další fous. Obce, kraje i stát získá díky zdanění těžby více peněz z dobývání nerostných surovin na svém území. - Teď nevím, jestli to budete nějak zvyšovat, modifikovat, a nebo jestli platí to zvýšení, které udělala tato vláda. Je velice úsměvná ještě ta věta - pamatovat budeme i na přilehlé obce. - To jsem zvědav, jak to budete realizovat.

A poslední fous, který se mi zdá takový úsměvný - spotřební daně budou zohledňovat škodlivost. - To znamená, já si vysvětluji, že tabák, alkohol a pohonné hmoty jsou škodlivé, to budete zvyšovat, a nebo budete zavádět nové daně, spotřební daně třeba u cukru, protože není zdravý, je to škodlivý, u tuků...? Tak jak to bude? Budete zvyšovat stále tabák, alkohol a pohonné hmoty, a nebo se budou zavádět nové daně spotřební? To je potřeba potom takto konkrétně říct, aby občané taky věděli, co je čeká, protože jste správně řekli, že musíme být srozumitelní a předvídatelní.

Já jenom pár věcí, které jsem si tady poznamenal. Stále nás napadáte, že jsme zvyšovali státní zaměstnance. My pořád musíme říkat, že státní zaměstnanci jsou i učitelé, hasiči, policajti a že těch úředníků jsme opravdu přijali nezbytně nutné množství. Vy tímto tempem nás předhoníte za půl roku, ne za celé období.

Snížení platů jsem tady zmínil. Nebudu to prodlužovat. Prostě v té ekonomice není čeho se chytit. A myslím si, že ani občan, který si to přečte, nemůže z toho vidět nic předvídatelného.

Děkuji za pozornost.

