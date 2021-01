Volný (JAP): Každý den lockdownu nás stojí jeden a půl miliardy korun

reklama

(Posl. Volný přichází bez roušky a před řečnický pult opírá ceduli s nápisem: Konec plošného nouzového stavu!!! Podporujeme cílená opatření.) Takže dobrý den, dámy a pánové, zdravím vás, vážení kolegové. Já bych chtěl na začátku svého vystoupení poděkovat a poprosit kolegy, ať mě neruší. Děkuji. Poděkovat všem, kteří se upřímně a bez vedlejších zájmů věnují zvládání této situace. To znamená zdravotníkům, vojákům, policistům, ale i mnoha vědcům, kteří dodávají velmi často utajované, a mnohdy přímo potlačované informace.

Dnes uvedu některé z nich. Nicméně podělím se s vámi o náladu ve společnosti, kterou zažívám já, ve své sociální bublině a ve svém okolí, a tam se šíří nálada, že tato vláda není neschopná, protože všichni víme, že je plná inteligentních lidí, profesionálů v oboru, výkonných manažerů, lidí, kteří mají za sebou úspěšnou kariéru. A přesto těch devět měsíců nebo za těch devět měsíců byli schopni vyprodukovat tolik chyb, že se o nich bavíme dneska už ve své podstatě skoro tři hodiny. Nemá snad cenu je ani všechny opakovat. Ale vyrobit sám na sebe takovou mediální ostudu, že jako premiér této země povolíte občanům této země koupit si spodní prádlo a považujete to za něco, co musíte zvlášť národu oznámit, je opravdu něco tak neuvěřitelného u člověka, který ovládá mnoha set miliardové impérium, že už málokdo snad věří tomu, že to dělá proto, že je hloupý a má neschopný tým.

Spousta lidí už si nemyslí, že to je náhoda. Spousta lidí už si myslí, že tato vláda pouze plní nějaké nadnárodní zadání. Že tato vláda míří k doporučením Světového ekonomického fóra, které se jmenuje Velký reset. Je to oficiální informace, kterou si na stránkách této organizace můžete ověřit. Jsou dokonce ministři české vlády, kteří tuto knihu o Velkém globálním resetu mají ji vystavenou za sebou v okamžiku, kdy poskytují rozhovor médiím. Takže tato náladu mezi spoustou lidí v České republice má racionální základ. Členové vlády vědí o plánu na Velký světový reset, členové vlády toto sledují a členové vlády tuto knihu úmyslně ukazují při svých rozhovorech.

Jsou to dokonce členové této vlády, kteří šíří dezinformace a lži. Pan ministr Blatný šíří lež o tom, že očkování zaručuje bezinfekčnost, což není pravda. Bohužel to poukazuje na to, co jsem tady říkal při svých minulých vystoupeních, jak málo je běžný lékař, ale i specialista vzdělaný v oboru vakcinologie. Protože běžný lékař se v tomto oboru vzdělává jenom - pár otázek v několika zkouškách, ale do hloubky se o tomto na našich vysokých medicínských školách budoucí lékaři neučí.

A pokud není člověk přímo specialista vakcinolog, tak může být opravdu velkým odborníkem, jako tady pan ministr, ve své původní profesi, a stejně o vakcínách nemusí vědět vůbec nic, jak sám prokázal svou dezinformací, kterou šířil v médiích.

Pan Metnar tady šířil dezinformaci opět v médiích, že covid se šíří v malých prodejnách, přestože na to nemůže mít a nemá žádný důkaz. Naopak existuje vědecký důkaz člověka, který je v tomto oboru hluboce vzdělaný (prodleva), jehož jméno vám řeknu až za chvilku, až ho najdu, který ve svém výzkumu na brněnské poště zjistil zajímavá fakta. Zjistil, že za 12 hodin poté, co touto poštou prošlo 2600 lidí, se mu nepodařilo v této poště na 20 površích včetně vzduchu najít ani jeden jediný virus. Já se tady pokusím o takový malý experiment, protože mé informace jsou velice často označovány jako neuvěřitelné, tak uvidíme, jestli to bude fungovat. Pokud ne, tak já vám to převykládám. (Přehrává audiovizuální záznam z mobilního telefonu.)

Děkuji. Tak to je informace od pana prof. RNDr. Omara Šerého, CSc.

Další informace ohledně vakcinace si také můžeme poslechnout přímo z České televize, protože si myslím, že to mi asi nebudete vyčítat jako nějaký dezinformační zdroj. (Připravuje spuštění audiovizuálního záznamu.) To víte, není to tak jednoduché, ale pravda je důležitá. Už se to blíží. (Přehrává audiovizuální záznam z mobilního telefonu.)

Děkuji. Toto byl pro změnu pan prof. Dr. Vojtěch Thon, Ph.D., na České televizi. Doufám, že se tam ještě někdy v budoucnosti objeví, že to nebude jeho stopka.

Další dezinformace, nebo spíš taková ukázka toho, jak jsou někteří představitelé vlády vzdělaní v běžném životě, je to, že pan Havlíček neví, kde všude se používá rodné číslo, že se používá jako identifikátor u zdravotních pojišťoven.

Další dezinformace, vůči které nikdo z vládních představitelů nevystoupil a mediálně ji nevyvrátil, je informace o tom, jak najednou kolabuje ostravské krematorium. K tomuto se vyjádřila opět na dezinformačním serveru novinky.cz paní Rážová, která řekla, že krematoria mají dostatečnou kapacitu, Ostrava má problémy i mimo covid. Nikdo paní hlavní hygieničku z vlády v tomto nepodpořil, aspoň já o takovém mediálním vystoupení nevím, a pokud nějaké takové proběhlo, s radostí se tomu ministrovi, který podobnou informaci dementoval v médiích, omluvím. Rakve a mrtvá těla ucpaly márnice a krematoria, děsí se masmédia. Jenže za to nemůže žádná pandemie, říká šéf českých pohřebáků, a ten to musí vědět. Ten problém trvá už pět let. Takže proti informacím o tom, jak se něco strašlivého děje v zemích českých, moravských a slezských, se aktivně nevystupuje a jakákoli další kritická informace se naopak zveličuje.

Ze stejného zdroje, od šéfa Asociace pohřebních služeb, máme i jeho vyjádření. Navýšila se nám úmrtí lidí, kteří nezemřeli s covidem, říká šéf Asociace pohřebních služeb pan Mangl. O jarním lockdownu se přestalo léčit. Experti varovali, že se nám to na podzim vrátí jako bumerang. A měli pravdu. A co dělá dnes ministr zdravotnictví pan Blatný? Pan Blatný, můžete to vyvrátit, pane ministře, vyhrožuje nemocnicím, které stíhají i mimoakutní péči, to znamená, že nemají problém s covid pacienty, že jim neproplatí zákroky mimo akutní péči o pacienty na covid a dejme tomu úrazy a další akutní záležitosti. Opravdu jim nechcete proplatit tyto zákroky, pane ministře? Byť oni, tyto nemocnice nemají problém s covid pacienty? A vůbec, jak to, že některé nemocnice jsou přetížené a některé jsou úplně prázdné? Jak to, že ještě není vytvořen systém, za těch 9 měsíců, co tady máme tuto situaci, systém, který by vedl k pružnému převozu pacientů mezi nemocnicemi, které jsou na pokraji svých sil, a mezi nemocnicemi, ve kterých nemají prakticky žádného pacienta na covid. Dochází akorát k tomu, že když na to nějaký zaměstnanec té nemocnice upozorní, tak dostane okamžitou výpověď velice mediálně schvalovanou.

Opakuji, tady v této zemi jsou nemocnice, které stíhají neakutní zdravotnickou péči, stíhají plánované zákroky, a podle mých informací pan ministr Blatný vyhrožoval, že zařídí, aby jim zdravotní pojišťovny tuto neakutní péči neproplatily. Budete mít pochopitelně možnost se k tomu vyjádřit, pane ministře.

Když jsme probrali ty dezinformace, které šíří někteří vládní představitelé a dopátrali jsme se toho, že lidé už dnes neumírají jen na covid, ale umírají také na opatření spojená s covidem, jako je zanedbaná zdravotní péče, jako jsou složité psychické a mentální stavy, jako je složitá ekonomická situace, pojďme se podívat, co kopírujeme a co teď tady oznámil pan ministr, že by kopírovat chtěl, že by udělal totéž, co v Německu paní Merkelová. V Německu se zavádí povinné nošení respirátorů. Proč? No, zřejmě proto, že to, co se nám tvrdilo posledních 9 měsíců, že roušky jsou dostatečné, není pravda. Nicméně v Německu, opakuji to stejně jako při svém minulém vystoupení, jsou lidé údajně násobně disciplinovanější, než my Češi. Nosí roušky, nikam nechodí, nepořádají tajné večírky a podobně. Přesto tam mají situaci přesně takovou, jako popisoval teď pan ministr. My si myslíme, že jediným způsobem, jakým se dá zvládnout tato situace a jakým můžeme zachránit ekonomiku této země i mnoho lidských životů, je program dobrovolné sebeizolace a osvobození republiky od nesmyslných lockdownů. V této zemi máme zhruba 3 miliony lidí, kteří by se dali označit jako riziková skupina.

Každý den lockdownu - dneska tady zaznělo - nás stojí jeden a půl miliardy korun. Navrhujeme vytvořit systém dobrovolné izolace lidí, kteří se cítí ohroženi tímto onemocněním, kterým bude stát přispívat odpovídající částkou na to, aby je za prvé motivoval zůstat doma a za druhé, aby měli na to krýt zvýšené náklady, když si budou zajišťovat své potřeby prostřednictvím služeb, které přijedou až k nim domů.

Za nás jsme zvažovali částku tři tisíce korun, to je devět miliard měsíčně. Když se vezme těch 100 miliard, co nás ten lockdown bude minimálně stát, tak to bychom měli na deset měsíců programu dobrovolné sebeizolace. Všichni v této zemi se budou moci rozhodnout, když patří do té ohrožené skupiny, jestli toto chtějí dobrovolně podstoupit nebo ne, a ostatní se můžou vrátit do práce. Protože připomeňme si, že zhruba 97 % všech úmrtí je ve věkové kategorii 55 let plus, plus minimálně jeden ze tří zdravotních problémů jako je vysoká obezita, onemocnění srdce, nebo cukrovka.

Co se týká vakcinace, mám tady nejdřív několik pozitivních informací, které také absolutně zanikly v našem mediálním prostoru. Vyšel o tom krátký článek na dezinformačním serveru Novinky.cz. Ale nevšiml jsem, že by paní docentka, doktorka, Irena Koutná, Ph.D. byla pozvána do České televize, aby tam referovala o svém výzkumu, který zjistil, že paměťová imunita chrání po prodělání Covidu nejméně rok. Výsledek jejího výzkumu je, že poté, co nemoc proděláte a váš organismus si ustanoví nějakou populaci těchto paměťových buněk, tak jste minimálně rok a snad i rok a půl chráněni, možná i déle. Je to poměrně dlouhý článek, najdete ho na Seznamu.

Jedna otázka byla. Takže není pravda, že lidé, kteří měli lehký průběh nemoci, se příště nebudou umět nemoci ubránit? Paní docentka odpovídá. "Naopak, většina těch vzorků, které jsme teď měli k dispozici ze druhé vlny, nám ukázala, že i u lidí s velmi lehkým průběhem, či dokonce i u bezpříznakových, se buněčná imunita vytvořila a zůstala."

Další dotaz, který se velice často uvádí jako argument, který dostala paní docentka, bylo. To mě přivádí na myšlenku, zda se z lidí, kterým se naopak virus na sliznici stihne hodně namnožit, nemohou stát ti takzvaní superpřenašeči, kteří pak umí prskat do okolí ty velké virové nálože. Paní docentka, protože to je zodpovědná vědkyně, odpověděla. "Nemám výzkum, kterým bych mohla potvrdit takovou hypotézu."

Co řekla o imunitním systému paní docentka. "V každém případě základní imunologické pravidlo zní, že netrénovaný imunitní systém" - který my netrénujeme, protože nosíme roušky - to říkám já, to není v tom článku - "je pomalý a líný imunitní systém. Viry, které známe, nám pomáhají náš imunitní sytém trénovat. Dokonce i proti tomu, co potenciálně ještě přijde a co ještě neznáme." To mohou být ony oblíbené mutace, které nás mají vyděsit. "Ti kteří vědí, že nemoc prodělali, očkování aktuálně nepotřebují." Je její názor. "A jak jsme řekli, dokonce i ti, kteří ji prodělali mírně, nebo dokonce bezpříznakově."

Co se s těmito paměťovými buňkami stane, když se člověk, který je v těle má, tedy člověk, který nemoc prodělal, nechá naočkovat? "Na to už se mě pacienti také ptali. Já opravdu nevím, co to s imunitním systémem udělá, když se v těle tyto dvě věci potkají." Paní docentka to neví, protože to nemůže vědět a neví to nikdo v této místnosti, protože nikdo v této místnosti to nemůže vědět. "A troufám si říct, že to dnes neví nikdo." To jsou její slova. "My jsme se tady o tom radili, přizvali jsme i našeho imunologa a jediné, co můžu říct, je, že nevíme." Tolik tedy od paní docentky, doktorky přírodních věd, Ireny Koutné, Ph.D.

(Listuje v materiálech.) Dezinformace jsme probrali, imunitu jsme probrali, to, jakým způsobem můžeme osvobodit republiku podle našeho názoru, jsme taky probrali. Zazněly tady informace o Švédsku, že se ve Švédsku omlouvají za to, že některou z těch situací nezvládli. Já jsem zaznamenal jedinou omluvu. Protože bohužel ve Švédsku, stejně jako v České republice, je příliš mnoho obětí v našich institucích, to znamená v domovech seniorů. Jinak Švédsko prošlo Covidem bez plošných opatření, bez drakonických lockdownů a poměr úmrtí na tisíc obyvatel je zhruba stejný jako v České republice.

Naproti tomu tam, kde zavést jakýkoliv lockdown odmítli přes nabídku půjčky miliardy dolarů od světových finančních organizací, bylo Bělorusko. Tam nebyl zaveden žádný lockdown, žádná plošná opatření, žádná omezení. A podle posledních dat to vypadá, že letos v Bělorusku umřelo méně lidí, než rok předtím.

Covid je určitě nebezpečné onemocnění, nicméně Covid je onemocnění virové a virová onemocnění mají už tak dlouhou akademickou historii, nebo tak dlouho už se zkoumají, že některé věci při jejich léčbě platí vždy a všude.

Pak tady mám ještě poznámku o laciné léčbě. Laciná léčba je v této zemi neustále potlačovaná. My jsme nadšeně, s obrovským mediálním povykem, léčili pacienty Remdesivirem, experimentálním lékem, který za sebou nemá žádné řádné klinické testy a přitom jsme ani nevěděli, jestli ti pacienti u nás v České republice dostávají Remdesivir, nebo jestli dostávají placebo. A s pravděpodobností hraničící s jistotou to nevíme dodnes.

Zato máme informace o lécích, které se používají desítky let, jsou generické, může je vyrábět kdokoliv, jako je Isoprinosine, anebo teď ještě poslední novinka Ivermectin, které v mnoha případech pomohly pacientů s Covidem 19. A tyto případy jsou dohledatelné a lidé, nebo lékaři, kteří používali tyto léky, jsou připraveni komunikovat. Někteří se o to dokonce snaží všemi možným prostředky v dostupných médiích.

Jak je to možné, že jsme byli schopni vyzkoušet Remdesivir a jak to je možné, že neprovádíme už dávno klinickou studii na Isoprinosine? Kdo to brzdí? Kdo si nepřeje, aby se zjistilo, jestli tento lék je účinný, nebo není? Kdo na tom má finanční zájem, ekonomický nebo politický? Jak je možné, že to nevzniklo, když špičkoví čeští imunologové a vakcinologové opakovaně poukazují na to, že ten lék existuje a že podle jejich zkušeností je účinný? Kdo nechce jednoduchá a laciná řešení covidové krize?

Jedno z nich... (Odmlčel se a dívá se do mobilního telefonu.) Jedna z informací, která je dostatečná známá, je, že i lidé s nízkou hladinou vitaminu D mají těžší průběh a velké problémy při Covidu a velice často umírají.

Další informace, která absolutně zanikla tady v tom křiku ohledně jediného možného řešení, což je vakcína, je jiné řešení, které můžeme dostat nitrožilně. A to je nitrožilní podávání vitaminu C, které je lege artis i v České republice. Podle SÚKLu do sedmi a půl gramů denně. Pan doktor Mao, který byl šéfem pohotovosti v Šanghaji, léčil pacienty, kteří měli střední až těžký průběh Covidu intravenózními dávkami vitaminu C.

Dostávali od 10 až do 20 gramů. V této skupině nezemřel ani jeden jediný pacient. Doktor Mao hned v počátku této koronavirové krize nabídl své informace veřejnosti. Já osobně jsem je ihned zaslal premiérovi této země panu Babišovi. On mi odpověděl: ví o tom, jako že lékaři o tom ví a používají to. Já bych se zeptal pana ministra Blatného, jestli je pravda, že se v České republice používá léčba covidu intravenózním podáváním vitamínu C. Protože pan doktor Mao, který je existující osobou, je to Američan čínského původu, je člověk, který se narodil a vystudoval v Americe, v současné době má praxi v Číně, byl šéfem pohotovosti a tyto informace nabídl ke zveřejnění na svých sociálních sítích a byl okamžitě zablokován. Takže tady máme opět další informaci o léčebném prostředku na covid, který nemůže nikomu ublížit, je legální a legitimní, lege artis, i v České republice podle SÚKLu do 7,5 g denně. A s pravděpodobností hraničící s jistotou nikdo tuto lacinou a jednoduchou léčbu opět nepoužívá. Potom se nedivte, že v lidech vznikají opravdu tyto pocity a tato nálada, že někdo si globálně nepřeje jednoduché a laciné řešení covidové krize a že se tady nacházejí lidé, kteří tomuto plánu, tomuto velkému resetu, zřejmě s chutí pomáhají. Ovšem problém je v tom, že kdyby lidé umírali jenom kvůli neschopnosti vlády, tak by se jednalo o zabití, pokud jednají kvůli špatnému úmyslu vlády, tak se jedná o úplně jinou činnost.

Na závěr tohoto svého projevu tady pro vás mám takové malé překvapení, dámy a pánové. Mám tady pro vás nabídku, mám tady dvě stě bonbonů. Vzhledem k tomu, že je nás tady dnes poloviční počet, každý si můžete vzít dva a tři z nich obsahují něco, co se vám nebude líbit, ale já vám neřeknu, co to je, protože ani, když se jdete vakcinovat, tak se úplně nedozvíte, co do vás jde. Takže to můžete vyzkoušet. Možná že jsem stejný jako Pfizer a možná tak jako Pfizer prokazatelně podplácel, a byl za to odsouzen, politiky, novináře a lékaře po celé zemi globálně, tak jako Pfizer zabil děti v Africe, protože na nich nelegálně zkoušel neotestovaná antibiotika a musel za to zaplatit odškodnění v Nigérii, ano Pfizer zabíjel ve svém výzkumu, je to velice neetická firma, tak možná i já bych měl chuť někoho. (Poslanec se odmlčel.) Ne nemám, opravdu jsou to jenom bonbony, takže si můžete zvednout hladinu krevního cukru naprosto bezpečně a v klidu. Děkuji.

