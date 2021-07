Volný (JAP): Prosila mě katolická charita, abych své ubytovny nezavíral

reklama

Děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyni Aulické za to, že upozornila na jednoduchý fakt. Tahle vláda nesplnila vůbec nic z toho, co slibovala, co se týká dostupného bydlení i pro ty řekněme sociálně vyloučené spoluobčany, a teď prostě na konci volebního období hledá laciného viníka. A tady se stále skloňuje obchod s chudobou. Prosím vás, já když jsem zveřejňoval ještě před krajskými volbami 2016 svou životní situaci, více než rok před volbami do Poslanecké sněmovny, tak jsem tam jasně psal, že já nemůžu být obchodník s chudobou, protože mí klienti nejsou chudí. Oni mi přinášeli potvrzení a brali v té době částky od 50 do 70 tisíc měsíčně na deseti až patnáctičlenné rodiny.

Já už jsem třeba ten zlý člověk, který nemá eseróčko, který nemá nadstandardní nájmy, protože můj nájem je třeba ve výši 70 % průměrného nájmu v Ostravě. A já opravdu nemůžu pronajímat za stejné ceny, jako pronajímá třeba město Ostrava, protože to bere pochopitelně vícezdrojové dotace, takže ve finále ten sociálně vyloučený člověk, který bydlí v obecním bytě, stojí daňové poplatníky asi trojnásobek toho, co stojí daňové poplatníky, když ten člověk bydlí u mě a ničí mi mou nemovitost, na kterou já nemám peníze, abych ji neustále opravoval, protože naopak mám podprůměrný nájem.

A chtěl bych říct, že ta diskuse o takzvaném obchodu s chudobou by se měla opravdu společensky rozšířit, protože zaprvé to je falešný pojem, tady nikdo neobchoduje s chudými lidmi, a zadruhé já nevím, co vy byste dělali, tahle vláda, kdyby lidé jako já, normální lidé, kteří mají nemovitosti a musejí je pronajímat, protože v té oblasti se prostě nikdo z většinové společnosti nenastěhuje, tak co byste opravdu dělali, kdybychom my ty nemovitosti uzavřeli. Jako že já jsem to udělat chtěl. A musela mě uprosit katolická charita (Předsedající: Čas.), abych ty nemovitosti neuzavřel, abych nebyl terčem takových primitivních útoků, jako tady předvedla paní ministryně.

