Volný (JAP): Vyjadřujeme nedůvěru milionu chvilek nenávisti

Dnes v Poslanecké sněmovně zaznělo a ještě jistě i zazní, jaká naše dnešní legitimní vláda je a co dělá, anebo jaká není a co nedělá. Výsledkem bude již dávno ohlášené vyhlášení důvěry vládě, růst preferencí hnutí ANO a další pokles preferencí ČSSD.

Zaznělo a zcela jistě ještě i zazní i to, jaká by být měla a co by dělat měla či neměla.

Zazněla a určitě ještě zazní i “nanebevzetí” milionu chvilek nenávisti a svou lží přispějí i profesionální političtí byznysmeni.

Velmi dobře připravení vládní ministři již použili a ještě zřejmě i použijí mnoho profesionálně připravených grafů a vizuálních pomůcek.

Výsledkem bude již dávno ohlášené vyhlášení důvěry vládě, růst preferencí hnutí ANO a další pokles preferencí ČSSD.

K tomuto proudu není třeba se zbytečně přidávat. Přijeli jsme, viděli jsme a zjistili, že dnes nemůže rozum, pravda a ani spravedlnost v Poslanecké sněmovně zvítězit. Dnes zvítězí pouze politický kalkul a zákulisní dohody.

Naše dnešní rozhodnutí reprezentuje postoj nezařazených poslanců z hnutí JEDNOTNÍ Alternativa pro Patrioty. Podle nás si tato země nezaslouží vládu s účastí ČSSD. Na to je naše země příliš výjimečným místem na světě.

Tato země, ani její občané si nezaslouží vládu s účastí žádné strany s masivní korupční historií, která se s ní ani nepokusila vyrovnat, s účastí žádné strany, která uráží občany této země, včetně vlastních voličů jen proto, protože tito občané respektují logiku, přirozenost, zdravý rozum, přírodní zákony, ctí tradice, nebojí se být v dnešní době vlastenci a volat po skutečné demokracii a skutečné svobodě.

Za normálních okolností bychom tradičně jako opoziční poslanci jednoduše povstali a vyslovili této vládě politickou nedůvěru. Ale tato doba, bohužel, není tak úplně normální a ani tato situace není tak úplně běžná. Nestojíme před prostou volbou, jestli se nám líbí tato vláda a její práce anebo nikoliv. Do hry vstoupila celá řada nových proměnných.

Jsou jimi zahraniční, nadnárodní lobbisté, kteří prokazatelně již dekády globálně parazitují na likvidaci funkčních finančních a politických systémů až na úrovni takových států a ekonomik, jako je například Velká Británie a další globální finanční zájmové skupiny profitující na vytváření politického i ekonomického chaosu.

Lidé tak mocní, že proti nim a jejich byznysu založenému na rozvracení fungujícího a normálního musí být v Evropě ve 21. století přijímány zákony národních států.

Lidé tak mocní a tak bohatí, že si i u nás našli své kolaboranty, své Jidáše, kteří jsou za pár stříbrných ochotni vyvolat klidně i milion chvilek nenávisti.

Právě tito naši vlastní kolaborantni z politického neziskového sektoru jsou další proměnnou v dnešní rovnici.

Pro nás, pro JEDNOTNÉ, proto není dnešní hlasování pouze prostým a jednoduchým hlasováním o důvěře vládě této země, o vládě, která vzešla z legitimních voleb a legitimního povolebního vyjednávání, není pro nás ani tak hlasováním o nedůvěře vládě s účastí ČSSD, které prostě vyslovit důvěru nemůžeme, nechceme a nevyslovíme, je pro nás komplexní volbou.

ANO, ČSSD i KSČM se již veřejně vyslovili v tom smyslu, že vláda jejich důvěru má.

Celá dnešní akce je pouhým mrháním časem a snahou o další štěpení národa na vzájemně se nerespektující frakce, další snahou o Majdanizaci naší společnosti.

Dnešek je proto pro nás politickým aktem, při kterém se chceme svým postojem vymezit a také vymezíme i vůči něčemu úplně jinému. Vymezíme se vůči něčemu, čeho zcela jednoznačně nechceme, a proto ani nebudeme součástí a to ani na setinu sekundy.

Nechceme, a proto ani nebudeme součástí kampaně proti výsledku voleb, kampaně, která neodráží politickou realitu této země, kampaně proti demokracii a proti pluralitě názorů v této zemi, kampaně založené na nenávisti a na podněcování těch nejnižších lidských pudů.

Andrej Babiš a jeho hnutí ANO je našim legitimním politickým soupeřem. Jak na celostátní, tak na krajské i komunální úrovni s ním my poslanci, krajští i komunální zastupitelé hnutí JEDNOTNÍ Alternativa pro Patrioty, svádíme zásadní bitvy, někdy kvůli plánům na ubytovávání zlegalizovaných nelegálních imigrantů v bytech OKD v Havířově, někdy kvůli rušení špičkově vybavené nemocnice v Orlové nebo lidové školy umění anebo kvůli plánovaným megalomanským projektům, které kromě ega pana primátora anebo pana hejtmana, nikdo jiný nepotřebuje.

Naše souboje bývají tvrdé, neúprosné a nikdo nás nemůže podezírat z toho, že bychom hnutí ANO kdekoliv bez boje ustupovali.

My totiž s Agrofertem, ani s ministerstvy řízenými ministry z hnutí ANO neobchodujeme, tak jako místopředsedové jiného ve sněmovně zastoupeného politického hnutí a neinkasujeme od něj milionové částky pro svůj svěřenecký fond na Slovensku.

Ne, my nepodporujeme ani tuto vládu s účastí ČSSD, ani současné příliš probruselské ANO, člena frakce ALDE a můžeme tedy upřímně této vládě vyslovit nedůvěru.

Ne, z naší strany by to nebylo falešné, dobře zaplacené gesto, gesto kryté variantou “b”, tedy podpora ANO za soukromý, mnohamilionový byznys, ne, pane Radime Fialo, z naší strany nikoliv.

Ve stejný okamžik ovšem odmítáme být součástí profesionálně naplánovaného pokusu o Majdanizaci české politické scény, odmítáme být součástí plánu na “barevnou revoluci”, odmítáme bez boje vyměnit alespoň tu úroveň demokracie a svobody, kterou dnes u nás máme, za rozmáhající se EUbolševismus a diktaturu “lepších lidí”.

Když jsme byli pouze politicky aktivními občany, nebáli jsme se ani Sobotky, ani Babiše, ani Kalouska.

Když jsme vstoupili do veřejného prostoru, odmítli jsme se bát nálepkování, zesměšňování, urážek i otevřených hrozeb.

Když přišlo na věc, odmítli jsme se bát Tomia Okamury, Radima Fialy i skutečných majitelů SPD z pražského podsvětí.

Dnes se odmítáme bát milionu chvilek nenávisti a jejich agentů zde ve sněmovně. Náš dnešní politický akt nebude pouze o vyhlášení nedůvěry vládě s účastí korupční a probruselké, prokazatelně vlastizrádné ČSSD, ale také o vyhlášení nedůvěry milionu chvilek nenávisti, milionu chvilek proti svobodě a demokracii, bude o vyhlášení nedůvěry všem kolaborantům, kteří zapomněli na své kořeny, na svůj původ, na své předky i tradice a navlékají si rubáš smrti naší vlasti a také o vyhlášení nedůvěry těm, kteří obelhali půl milionu voličů a dnes a denně prodávají jejich hlasy nejen Agrofertu za lukrativní byznys.

Necítíme potřebu být součástí této nedůstojné taškařice déle než je nezbytně nutné. Taškařice nedůstojné jak pro tuto sněmovnu, tak tuto zemi i náš národ.

Její výsledek je předem dán, je předem domluven a její skutečný, nikoliv ten proklamovaný účel je nám odporný.

Proto dnes my poslanci hnutí JEDNOTNÝCH Alternativy pro Patrioty odejdeme ze sněmovny na protest proti pokusům o přepisování výsledků voleb, pokusům o Majdanizaci naši politické situace prostřednictvím agentů zahraničních lobbistů a politických neziskových organizací i na protest proti falešným prorokům.

Nebudeme svým odchodem podporovat tuto vládu, protože ta má již svou podporu zajištěnu u svých koaličních i “obchodních” partnerů a vyjádříme tímto symbolickým aktem nedůvěru milionu chvilek nenávisti a politickým byznysmenům.

Mgr. Lubomír Volný

Marian Bojko

Ivana Nevludová

(převzato z Profilu)

Mgr. Lubomír Volný JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Volný (JAP): Absurdistán EU aneb Pro co také hlasovali čeští europoslanci Volný (JAP): Protiruské sankce? Zrušit! Volný (JAP): CZEXIT a NATO-OUT Volný (JAP): Osa zla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV