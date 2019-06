Vondráček (ANO): Češi a Slováci v kanadském muzeu imigrace zaujímají významné místo

Komentář na facebookovém profilu k cestě do Kanady

SEZNAMTE SE S ÚŽASNOU DÁMOU - KELLY REGAN, poslankyní Parlamentu provincie Nové Skotsko, ministryní pro sociální záležitosti a v neposlední řadě manželkou předsedy kanadského parlamentu Geoffa Regana, který mě do země javorového listu pozval. Diskutovali jsme spolu o migraci, imigraci do Kanady a sociálním začlenění přistěhovalců. Nové Skotsko aktuálně řeší také to, jak zajistit perspektivu pro mladou generaci.

Celkem symbolicky jsme navázali návštěvou Canadian Museum of Immigration / Musée canadien de l'immigration, které přibližuje historii přistěhovalectví do Kanady. Češi a Slováci v ní zaujímají významné místo.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



