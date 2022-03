Vondráček (ANO): O vině či nevině jsem ani na vteřinku nemluvil. To je práce soudu

reklama

Děkuji za slovo. V žádném případě jsem nechtěl, pane kolego, vás vystrašit - prostřednictvím předsedající se omlouvám. Ono je to právě naopak, dokonce existují filosofické směry, které tvrdí, že vlastně veškeré spory mezi lidstvem jsou tím, že stejným slovům dáváme jiné významy.

Já mám naopak vysokou důvěru v soudy České republiky a také vím, jak k tomu přistupují. Ony se na to dívají trochu jinak. Takže ony to budou opravdu posuzovat ze svého pohledu. Byly tady citovány paní poslankyní Válkovou dokonce závěry toho Nejvyššího soudu. A já se důvodně domnívám, že nesoulad mezi popisem skutku a právní kvalifikací povede soud k závěru, že byl poslanec Andrej Babiš špatně vydán, pro skutek, pro který nemůže být stíhán, protože není trestný. To je moje vysoká důvěra.

Takže moje námitka je spíš formální. Jestliže to ta policie nemá dobře, jestli bychom ji neměli vést k tomu, ať to opraví, protože já se bojím, že to tady jednou budeme dělat znova, to vydávání.

Snažil jsem se vystupovat bez emocí, s vysokou důvěrou v soudy. Jak ještě potom vystupoval pan kolega Soural, který je tady nový, my tu debatu vedeme při každém vydávání, že tu nejsme pro to, abychom rozhodovali o vině či nevině.

Já jsem taky ve svém příspěvku o vině či nevině ani na vteřinku nemluvil. Šlo mi vysloveně o to, aby byl dodržen § 12 našeho jednacího řádu, protože to je náš zákon. Ten je nám blíže než ten trestní a my bychom měli trvat na správném popisu skutku. Protože když to budeme takhle dělat šmahem, a jak používal slovo pan předseda Babiš, dávat bianko šeky, jednou se to může obrátit proti té Sněmovně jako takové. No je to bohužel věc, která se týká Andreje Babiše, chápu, že tam to zabarvení je a že mi to třeba nevěříte. Vypořádáte se s tím hlasováním a já děkuju za korektní debatu a pana kolegu jsem nechtěl vystrašit.

