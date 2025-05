Trump všem „ilegálům“ v zemi: Rezervujte si svůj bezplatný let ihned!

Šéf Bílého domu Donald Trump v pátek podepsal výkonný příkaz umožňující lidem, kteří nelegálně vstoupili na území USA, získat bezplatné letenky. Americký prezident označil projekt Návrat domů za „vůbec první program sebedeportace pro nelegální imigranty“ a uvedl, že příkaz motivuje cizince k opuštění Ameriky.

„Podepsal jsem výkonný příkaz k zahájení vůbec prvního programu sebedeportace. Cizinci, kteří pobývají v Americe ilegálně, čelí trestům, včetně náhlé deportace, a to na místo a způsobem výhradně podle našeho uvážení. Všem nelegálním cizincům: Rezervujte si svůj bezplatný let ihned!“ uvedl Trump.

“I signed an executive order to launch the first-ever self-deportation program. Illegal aliens who stay in America face punishments, including... sudden deportation, in a place and manner solely of our discretion.



TO ALL ILLEGAL ALIENS: BOOK YOUR FREE FLIGHT RIGHT NOW.” –@POTUS pic.twitter.com/YTO0kDpmPx — The White House (@WhiteHouse) May 9, 2025

Trump nabízí letenky a peníze, hrozí vězením i pokutami

Ve videohovoru dále řekl: „Snažíme se nelegálním imigrantům co nejvíce usnadnit opuštění Ameriky. Každý nelegální imigrant se může jednoduše dostavit na letiště a získat bezplatný let z naší země. Spustili jsme také telefonní aplikaci s názvem CBP Home, kde si nelegální imigranti mohou rezervovat bezplatný let do jakékoli cizí země. Můžete jet kamkoli chcete. Přidáváme také velmi důležitý výstupní bonus pro nelegální imigranty, abychom je dále motivovali k sebedeportaci. Tento deportační bonus ušetří americkým daňovým poplatníkům miliardy a miliardy dolarů.“

Trump si také postěžoval na bývalého amerického prezidenta Joea Bidena a ostře ho zkritizoval za jeho imigrační politiku: „To, co Biden udělal této zemi, se nikdy nedá vysvětlit, nikdy, nikdy to nebude akceptováno. Nakonec, až nelegální imigranti zmizí, ušetří nám to biliony dolarů.“

Současný americký prezident se pak vrátil k otázce nelegálních imigrantů a uvedl, že pokud budou i nadále v USA, budou čelit vážným důsledkům, jako jsou „tresty včetně vězení, obrovské finanční pokuty, konfiskace veškerého majetku, srážky ze mzdy, vězení a uvěznění a náhlá deportace na místo a způsobem výhradně dle našeho uvážení“. Trump dále řekl: „Takže všem nelegálním imigrantům, rezervujte si hned teď bezplatný let. Chceme, abyste opustili Ameriku, ale pokud se vám bude dařit opravdu dobře, pokusíme se vám pomoci se vrátit.“

Ušetří prý až milion za jednu rodinu

Během posledních čtyř let Spojené státy podle Bílého domu zažily rozsáhlou invazi cizinců, kteří nelegálně vstupovali do země a pobývali v ní, což prý způsobilo neúprosný nápor kriminality, tuláctví, násilí a úmrtí v nesčetných amerických komunitách. „Tato bezprávní invaze také omezila kapacitu amerických škol a nemocnic pečovat o americké občany a odklonila miliardy dolarů na federální, státní a místní sociální služby od Američanů v nouzi. Pokračující přítomnost nelegálních cizinců v naší zemi nutí americké daňové poplatníky nést obrovskou fiskální zátěž na jejich podporu, a to i prostřednictvím nákladů spojených se zdravotní péčí, potravinovými lístky, sociálním bydlením, pohotovostní lékařskou službou, vzděláváním a ubytováním, jakož i nákladů na trestné činy spáchané nelegálními cizinci. Jen ve fiskálním roce 2023 se odhadovalo, že tyto náklady překročí 150 miliard dolarů daňových poplatníků. Deportační lety nelegálních cizinců jsou nezbytným aspektem vymáhání imigračních zákonů a dodržování právního státu, ale vyžadují značné zdroje a pracovní sílu,“ uvedla administrativa Bílého domu.

Poskytování finančních pobídek, které by měly povzbudit a pomoci cizincům nelegálně se nacházejícím v zemi k rozhodnutí opustit Spojené státy, má proto potenciál ušetřit obrovské prostředky daňových poplatníků a zároveň obnovit suverenitu USA. Vyhoštění jedné rodiny cizinců pobývajících v zemi ilegálně má v dlouhodobé perspektivě americké státní kase ušetřit až jeden milion dolarů na sociálním zabezpečení.

Due process is reserved for AMERICAN CITIZENS.



Those who enter our country are GUESTS in the US.



When you illegally enter our country, you aren't even our guest––you broke our law the minute you crossed our border, you are an ILLEGAL ALIEN, and you are subject to DEPORTATION. pic.twitter.com/wKA4rcX6iI — Byron Donalds (@ByronDonalds) May 6, 2025

Již dříve administrativa Bílého domu zveřejnila kroky, které americký prezident podnikl proti nelegálním imigrantům. Patří mezi ně také plány na umístění krutých a násilnických zločinců do věznice Alcatraz. Zbavit zemi ilegálních imigrantů sliboval Trump voličům už v rámci předvolební kampaně. Cílem Trumpovy administrativy je dostat ze země především členy kriminálních gangů. S těmi se Trump mazlit nehodlá, deportováni mají být bez jakýchkoliv výhod a okamžitě. Lépe jsou na tom nelegální přistěhovalci, kteří v USA pracují a nedělají problémy. Právě těm je program sebedeportací určen. Trump dokonce nevylučuje, že pokud možnosti samovyhoštění využijí, mohou později požádat o návrat. V opačném případě už se prý do USA nikdy v životě nepodívají.

Americká vláda vyzývá obyvatele, aby udávali osoby, které podezřívají z porušení imigračních předpisů. Poté, co je v zemi nelegálně pobývající cizinec zadržen, může být během procesu vyhoštění postaven před soudce imigračního soudu. V některých případech je deportován ve zrychleném řízení, aniž by se mohl zúčastnit slyšení u imigračního soudu. K urychlenému vyhoštění může dojít, pokud cizinec přichází do USA bez řádných cestovních dokladů, používá padělané doklady, případně nesplňuje požadavky na vízum nebo jiné vstupní doklady.

