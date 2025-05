Eskalace konfliktu o Kašmír: Raketový útok Pákistánu na Indii

V sobotu brzy ráno Pákistán zahájil vojenskou operaci proti Indii, jejímž cílem bylo zasáhnout několik základen včetně skladu raket v severní Indii. Boje trvající téměř tři desetiletí tak eskalují. Pákistán uvedl, že Indie před ofenzivou odpálila rakety na tři letecké základny, včetně jedné poblíž hlavního města Islámábádu, ale pákistánská protivzdušná obrana většinu z nich zachytila.

Good Morning India #PakistanAirForce at its best Video 1 A video has surfaced showing an Indian pilot ejecting from an Indian fighter jet. The video is from Kotli, Azad Kashmir. Video 2 After Abhinandan, now meet Ashish... Indian pilot captured. #OperationBunyanulMarsoos pic.twitter.com/uefVYINJpw

„V oblasti Beas bylo zničeno skladiště BrahMos,“ oznámila pákistánská armáda. Zasaženo mělo být také letiště Pathankot v západoindickém státě Paňdžáb a letecká základna Udhampur v indickém Kašmíru.

Pákistánský ministr informací uvedl, že vojenská akce byla pojmenována „Operace Bunyanun Marsoos“. Termín je převzat z Koránu a znamená pevnou, jednotnou strukturu. Pákistánský ministr plánování v místní televizi řekl, že byla přijata „zvláštní opatření“, aby se zabránilo zasažení civilních cílů, a že armáda míří na místa, která byla použita k útokům na Pákistán. Pákistánská armáda dále uvedla, že premiér svolal schůzi Národního velitelského úřadu, což je nejvyšší orgán civilních a vojenských úředníků, který dohlíží na rozhodnutí týkající se pákistánského jaderného arzenálu. Z indického Šrínagaru a Džammú, kde nepřetržitě houkaly sirény, byly hlášeny zvuky explozí. „Indie prostřednictvím svých letadel odpálila rakety vzduch-země. Cílem jsou základny Nur Khan, Mureed a Shorkot,“ sdělil v noci mluvčí pákistánské armády generálporučík Ahmed Sharif Chaudhry.

Hlavní ministr indického Kašmíru Omar Abdullah ve svém prohlášení uvedl, že při ostřelování v Rajouri, poblíž linie kontroly, která rozděluje sporný region, byl zabit místní úředník. Jedna ze tří leteckých základen, na které se podle Pákistánu zaměřila Indie, se nachází v posádkovém městě Rávalpindí, nedaleko hlavního města Islámábádu. Další dvě leží ve východní pákistánské provincii Paňdžáb, která hraničí s Indií. Pákistánský vojenský mluvčí uvedl, že protivzdušnou obranou prošlo jen několik raket a ty podle prvních odhadů škod nezasáhly žádné „vzdušné prostředky“.

Indie prohlásila, že její středeční útoky, které zahájily střety mezi oběma zeměmi, byly odvetou za smrtící útok na hinduistické turisty v indickém Kašmíru minulý měsíc. Pákistán však indická obvinění, že se podílel na masakru turistů, popřel. Od středy probíhá mezi oběma zeměmi palba na hranicích a ostřelování, do vzdušného prostoru armády vyslaly drony a rakety.

Skupina sedmi nejbohatších zemí G7 v pátek naléhala na maximální zdrženlivost Indie i Pákistánu a vyzvala obě země k zahájení přímého dialogu. Vysoká komisařka Spojeného království v Pákistánu Jane Marriottová ve svém prohlášení uvedla, že vývoj situace pozorně sledují.

„Vývoj vztahů mezi Pákistánem a Indií nadále pozorně sledujeme. V současné době platí uzavření vzdušného prostoru a další omezení mohou být oznámena nebo změněna v krátké době,“ napsala Marriottová na síti X.

