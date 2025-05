Tomio Okamura: Ukrajinští uprchlíci, zpátky domů

V těchto dnech si připomínáme 80 let od konce druhé světové války. SPD současně pořádalo manifestaci Česko proti válce a podtitulem 80 let od druhé světové války. Jaké má toto výročí a tato vaše akce poselství?

Jsem rád, že se nám podařilo zaplnit Staroměstské náměstí. Je potřeba si připomínat naše hrdinné předky, kteří položili životy za svobodu a suverenitu naší vlasti. Je též třeba vzdát i úctu vojákům všech spojeneckých armád, které osvobodily naše území od německé okupace. Poučení, které nám tato historie přináší, je jasné: Mír, svoboda, demokracie, suverenita a lidská důstojnost jsou hodnoty, které je třeba neustále chránit a bránit. Pamatujme na oběti, které položily své životy za náš suverénní stát a národ, abychom mohli žít v lepším světě. Čerpejme z jejich odvahy a víry v lepší budoucnost. Lidský život je to nejcennější a nesmíme se nechat vtáhnout do války na Ukrajině, která není naše a není v našem zájmu. Jsme proti válce, protože válka přináší utrpení, smrt a ničení. Mír umožňuje lidem žít důstojně, budovat lepší budoucnost a řešit konflikty bez násilí. Věříme, že spolupráce a porozumění jsou silnější než nenávist. Jestli chce Fialova vláda válčit, ať pošle na ukrajinské bojiště premiéra, své ministry a poslance, ale ať neobtěžuje české občany a nezatahuje je do války.

Chtěli jsme tímto shromážděním dát jasně najevo, že nechceme válku. Chceme mír, suverenitu a bezpečí pro naše děti. Dali jsme jasně najevo, že jsme se společně s Trikolorou, PRO a Svobodnými spojili do voleb a že chceme silnou, suverénní a bezpečnou Českou republiku. Chceme volbami docílit konec kolaborantské vlády, která se paktuje s pohrobky banderovců. Chceme, aby tu byla nová vláda, pro níž bude Česká republika na 1. místě.

Jsem rád, že na akci dorazily tisíce českých občanů a že to vidí podobně jako my. Moc děkuji! Mimochodem více než dvě třetiny české veřejnosti (konkrétně 70 procent) podle průzkumu STEM i nadále preferují co nejrychlejší ukončení bojů na Ukrajině, i když to může znamenat ztrátu některých území Ukrajiny.

Tím se dostáváme k další otázce. Na návštěvě v České republice byl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jak hodnotíte výsledky návštěvy?

Prezident Pavel, premiér Fiala, předseda Senátu Vystrčil i předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová podpořili další vyzbrojování Ukrajiny i její členství v EU a NATO. SPD je proti těmto krokům a podporuje mír. Uvedení politici vládní koalice, a tím myslím i prezidenta republiky, Zelenskému opakovaně vyjádřili podporu ve formě dodávek munice a členství Ukrajiny v EU a NATO. Hnutí SPD s těmito postoji nesouhlasí stejně jako 58 % našich občanů (podle výsledků výzkumu státní agentury CVVM), kteří nesouhlasí s kroky vlády Petra Fialy vůči Ukrajině.

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11794 lidí Podle hnutí SPD by se měli ukrajinští uprchlíci vrátit domů a měla by se zahájit mírová jednaní o ukončení konfliktu. Dodávky munice, které organizuje a provádí vláda Petra Fialy a podporuje prezident republiky Petr Pavel, pouze dále prodlužují konflikt, který Ukrajina nemůže vojensky vyhrát. Proto říkáme jasně: Chceme mír a už ani haléř Ukrajině! Pokud budeme po podzimních volbách součástí příští vlády, tak budeme prosazovat změnu kurzu ve vztahu k Ukrajině, protože tento konflikt není naše válka.

V uplynulém týdnu se ve druhém čtení projednával návrh vládních poslanců na zavedení povinného spoření v penzijních fondech pro zaměstnance v náročných profesích ve třetí rizikové kategorii a pro jejich zaměstnavatele. Vy proti tomuto návrhu vystupujete. Proč?

Ze strany Fialovy vlády jde o podraz na tyto zaměstnance, kterých je více než 100 tisíc a kteří měli mít dle původního vládního slibu již od letošního roku nárok na o pět let dřívější odchod do řádného nekráceného starobního důchodu. To bylo následně ve Sněmovně na návrh poslanců Bendy (ODS) a Jakoba (TOP 09) zrušeno. Vláda těmto zaměstnancům nyní nabízí model tzv. předdůchodů na základě povinného penzijního spoření, což je krajně nevýhodné a většinu těchto zaměstnanců by to poškodilo finančně i z hlediska budoucí výše jejich řádného důchodu.

Tato varianta by navíc byla pro velké množství zaměstnanců v náročných profesích prakticky nedostupná, protože vyžaduje naspoření enormně vysokých finančních částek. Například na předdůchod v délce pěti let je to více než 800 tisíc korun. Vládní návrh by tak byl výhodný pouze pro privátní penzijní fondy a jejich majitele a akcionáře. Hnutí SPD tento vládní návrh principiálně odmítá a požaduje, aby zaměstnanci v náročných profesích odcházeli do řádného starobního důchodu v 60 letech. To také budeme prosazovat, jestliže se staneme součástí příští vlády.

Ekonom Lukáš Kovanda upozornil, že náklady na výchovu dítěte od narození do 18 let jsou zhruba 2,35 milionu korun a pokud dítě pokračuje ve studiu na vysoké škole, tak je to ještě o milion více.

Ano, to je obrovská zátěž pro každou pracující rodinu. Kvůli Fialově vládě a kvůli inflaci za poslední tři roky zdražily náklady na výchovu o 550 tisíc korun. A přitom podpora od státu pracujícím rodinám se zmenšuje. Není divu, že porodnost v naší zemi spadla na historické minimum.

A jak to chcete řešit?

Chceme zvýšit daňová zvýhodnění pro pracující rodiče, zvýšit porodné a zavést ho i na třetí a další dítě v pracujících rodinách. Chceme též posílit rodičovský příspěvek. Podpoříme částečné pracovní úvazky rodičů, zajistíme dostatek míst ve školkách a hlavně dostupné bydlení pro mladé rodiny – třeba pomocí státem garantovaných půjček nebo zjednodušeného přístupu k hypotékám. Rodina je pro nás na prvním místě a v budoucí vládě chceme pro rodiny udělat maximum.

Jaký je váš postoj k novele školského zákona?

Novela je skutečně potřebná a některé věci jako ukotvení pozice školního psychologa či sociálního pedagoga ve vyloučených lokalitách vítáme. Bohužel vláda k zákonu, který by jinak prošel v pohodě, dala škodlivé přílepky bez konzultací s opozicí a bez konzultace s odbornou veřejností. Dvě zásadní věci, se kterými nesouhlasíme, je změna financování nepedagogických pracovníků, kdy vláda chce hodit financování na obce, aniž by jim zajistila dostatek financí. Zřizovatelé na to budou muset doplácet ze svých rozpočtů a budou v minusu. Druhou věcí je nesmyslné slučování malých škol, které přinese naprosto zanedbatelné úspory, ale zhorší dostupnost a kvalitu vzdělání v menších obcích. My tento zákon jako celek nepodpoříme a zdržíme se hlasování.

Elektřina pro české občany je podle kupní síly opět nejdražší v EU. Ceny elektřiny pro domácnosti byly v České republice i ve druhém pololetí loňského roku podle standardu kupní síly (PPS) nejvyšší z celé Evropské unie. Oznámil to v úterý unijní statistický úřad Eurostat.

Zdražování elektřiny a energií se propisuje téměř do všeho. Platíme zbytečně vysoké účty za elektřinu i plyn. Může za to nesmyslná politika EU, Green Deal i nekompetence Fialovy vlády. A Česká republika v době od druhé poloviny roku 2021 vykazuje v rámci Visegrádské čtyřky suverénně největší nárůst cen elektřiny pro domácnosti. Ale my máme plán, jak to změnit.

Jak to chcete změnit?

Doufám, že budeme po volbách součástí příští vlády, abychom mohli řešení prosadit. Stanovíme spravedlivé ceny energií Energetickým regulačním úřadem – jako to fungovalo do roku 2001. Dále zřídíme státního obchodníka pro elektřinu i plyn, který zajistí výkup přímo od výrobců a férové podmínky bez spekulací. Na lipské burze prodáme jen přebytky, domácí výroba bude sloužit přednostně českým občanům. Vystoupíme z nesmyslného systému emisních povolenek, který jen zbytečně zdražuje výrobu. Navíc Green Deal EU podporovaný Fialovou vládou vede k důsledkům, které škodí přírodě.

Opravdu?

Na další z paradoxů Green Dealu upozornil ekonom Lukáš Kovanda: provoz na elektrifikovaných železničních tratích se raketově zdražuje, zatímco ceny nafty rostou jen nepatrně. Výsledek? Propad železniční přepravy zboží a nekončící kolony kamionů na dálnicích. SPD prosazuje odstoupení od Green Dealu EU, systému emisních povolenek i od pařížské klimatické dohody.

Silniční nákladní přeprava je tedy v porovnání s elektrifikovanou železniční přepravou dnes cenově ještě mnohem výhodnější než na sklonku minulého desetiletí. Stěžejním důvodem je existence postupně zdražujících emisních povolenek, které navyšují cenu elektřiny, resp. nákladů na železniční elektrickou trakci. Povolenky, tedy „vlajková loď" Green Dealu, tak hrají zásadní roli v tom, že podíl železniční nákladní přepravy na celkové nákladní přepravě v Česku mezi lety 2019 a 2023 klesl z bezmála 30 na jen lehce nad 15 procent.

Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 83% Neobávám se 11% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 6793 lidí Přitom železniční přeprava je environmentálně mnohem šetrnější než ta silniční nákladní nejen v elektrifikované, nýbrž i ve „spalovací" variantě. Růst nákladů v oblasti elektrifikované železnice ovšem snižuje konkurenceschopnost nákladní železnice jako celku. Ostatně i nekončící kolony kamionů na hlavních dálničních tazích Českem stejně jako jimi často takřka permanentně zahuštěný dálniční pravý jízdní pruh jsou projevem přesunu nákladní přepravy z kolejí na silnice.

Evropská komise chce ukončit veškerý dovoz ruských fosilních paliv do Evropské unie. Jak se k tomu stavíte?

Prosazujeme dovoz nejlevnějších komodit pro české občany. SPD prosazuje diverzifikaci dovozu strategických surovin. Právě proto je nutné, abychom měli na výběr z co nejvíce nabídek a mohli si vybrat tu nejlevnější. Pokud omezíme trh s energetickými surovinami a vyloučíme z něj Rusko, tak cena komodit poroste a energie budou zdražovat. SPD prosazuje dovoz co nejlevnějších a nejkvalitnějších surovin a energií bez ohledu na ideologické postuláty Evropské unie a je nám jedno, odkud ty komodity budou. Nejdůležitější je pro nás zájem českého občana, a ne zájem EU či Ukrajiny. Evropská komise jen vymýšlí nesmysly. Nejlépe by udělala, kdyby je zrušila.

Co tím míníte?

Evropský byznys se potýká s enormním množstvím regulací. Podle Hospodářské komory jen během prvního mandátu šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové v letech 2019 až 2024 vzešlo z Bruselu na 8,5 tisíce aktů různé právní síly! Přebujelá byrokracie způsobuje ztrátu konkurenceschopnosti EU vůči USA a Číně, což dokazují ekonomické statistiky i absence evropských firem mezi světovými technologickými lídry. SPD odmítá diktát a nesmyslné předpisy Bruselu! Chceme, aby o naši zemi znovu rozhodovali čeští občané.

Známý expert na evropskou integraci Michael Bruter z London School of Economics odhadl míru závislosti vnitrostátní legislativy na EU na 85 %. Bývalý německý prezident Roman Herzog spolu s vedoucím Centra pro evropskou politiku Lüder Gerkenem citovali studii německého ministerstva spravedlnosti, podle kterých mezi lety 1998 a 2004 84 % legislativy aplikovatelné v Německu pochází z EU, pouze zbývajících 16 % je domácího původu… Takže v naší zemi již téměř o ničem nerozhodujeme. Cílem hnutí SPD je, aby čeští občané znovu rozhodovali o své zemi a aby jim jejich země znovu patřila. Za to bojovali i naši vlastenci během druhé světové války.