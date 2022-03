Vondráček (ANO): Téma "můj dům, můj hrad" si zaslouží větší diskusi

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

za hnutí ANO mě, má vážená kolegyně Helena Válková, předběhla a v podstatě už řekla stanovisko hnutí ANO, které jsem tady chtěl tlumočit, že nepodpoříme návrh pana kolegy Kotena.

Nebudu tedy zacházet do výkladových problémů, ale v obecné rovině zde máme, pokud vím, dva návrhy podobného typu. Jednak je to senátní návrh, jednak je to návrh z pera SPD. A my se jistě, doufám, k tomu nějakým způsobem propracujeme. Pozměňovací návrh kolegy Kotena je v podstatě taková zkratka. Je to klasický přílepek k této evropské implementaci, takže už z tohoto důvodu jsme velmi opatrní. Nebudu říkat, že jsme nikdy jako hnutí ANO v dějinách této Sněmovny nepodpořili přílepek. Ale toto téma si opravdu zaslouží větší diskusi, téma "můj dům, můj hrad".

Mimochodem ústavně-právní výbor schválil svou záštitu nad seminářem na toto téma. A tento seminář by měl směřovat k tomu, aby zazněly obě strany tohoto diskusního problému. Já zcela rozumím těm lidským příběhům, kdy je člověk vystaven několikaletému soudnímu stíhání za to, že se ve svém domě bránil se zbraní v ruce. Ty příběhy jsou opravdu velmi silné. Jsou to příběhy, kdy ti lidé ztrácí zaměstnání. Jsou to příběhy, kdy ti lidé mají zdravotní problémy a kdy jim to nevratně změní život, aby na konci byli po několika letech zproštěni jakéhokoliv obvinění.

Na druhé straně stojí rozumný a korektní přístup například soudců, kteří se této problematice věnují a kteří říkají: ale my máme výkladová pravidla, my máme jasnou soudní praxi a jakákoliv změna zákona v tomto smyslu je kontraproduktivní. A je dobré, když ti lidé, kteří si prožijí to martyrium několika let trestního stíhání, mají v ruce komplexní důkazní materiály o tom, že jednali v souladu se zákonem a neriskují tak občanskoprávní žalobu o náhradu škody. To je druhá pozice, druhá strana této diskuse.

Já bych proto poprosil všechny kolegy, abychom se tomu věnovali na ústavně-právním výboru, abychom se tomu věnovali skutečně podrobně. Pro tento konkrétní pozměňovací návrh hnutí ANO hlasovat nebude, ale já bych chtěl zdůraznit, že to neznamená, že nevěnujeme pozornost občanské iniciativě a tomu, co ve společnosti zní, a to je to, že bychom měli nějakým způsobem zásadu "můj dům, můj hrad" zakotvit v právním řádu České republiky.

Nicméně, jestli to uděláme, tak to chceme udělat pořádně. Chceme to opravdu udělat tak, aby to bylo funkční, aby to k něčemu bylo. Teď ve třetím čtení z tohoto důvodu hlasovat o pozměňovacím návrhu nemůžeme. A já zvu všechny kolegy a kolegyně, kteří mají zájem o toto téma, aby se zúčastnili semináře, který, předpokládám, že ústavně-právní výbor uspořádá v dubnu tohoto roku.

Děkuji za pozornost.

