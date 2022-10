Vondrák (ANO): Přimlouval bych se, aby nárok měly i samosprávy

reklama

Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Já bych chtěl potvrdit to, že teď v daný okamžik všechny kraje připravují své rozpočty. Lhal bych, kdybych řekl, že nejsme schopni ty rozpočty nastavit, protože přece jen díky tomu, že se zastropují ceny, dochází k tomu, že ty drastické nárůsty energií se podaří přece jenom udržet na přijatelnějších částkách, nicméně pořád tyto částky jsou dvojnásobek toho, co jsme za energie utráceli v minulém roce. To znamená, třeba Moravskoslezský kraj je asi na 996 milionech, které nás budou stát energie.

Já si myslím, že windfall tax tak, jak je tady předkládána, je kritizována, někdy se tady předkládají nové náměty, jak (ji) změnit. Já si myslím, že bychom si měli říct, že tak, jak neseme kraje jakousi spoluúčast na všech těch problémech, které teď máme, to je ukrajinská krize, v podstatě vznikají i jiné problémy, byla to oblast covidu, kdy jsme taky celou řadu věcí museli nést na svých bedrech, já bych se přimlouval za to, abychom skutečně si řekli, že windfall tax bude příjmem samospráv.

Myslím si, že to období tak, jak ho začínáme vnímat z budoucího pohledu výběru daní, se přece jenom začíná brzdit v tom, že se nebude vybírat tolik na (sdílených?) daní, kolik předpokládáme, a budeme možná odkázáni právě i na windfall tax. Takže já bych se také přimlouval za to, abychom tam nechali to původní, co by tam mělo být, to znamená, že ty nároky budou mít i samosprávy.

Děkuji.

