Vondrák: My začínáme regulacemi, a pak děláme něco, aby to fungovalo

Dobré odpoledne, dámy a pánové,

já jsem pečlivě sledoval všechny své předřečníky a musím říct, že také mám nepříjemný pocit, že kvalita výzkumu vědy naší země prostě není taková, jaká by měla být. My jsme měli představu, že tato země bude postavená na znalostech, na patentech, na výsledcích právě vědy a výzkumu, a pravda je taková, že se nám to prostě nedaří. Já si nejsem jistý, zdali to vyřešíme zákonem. Já si myslím, že prostě ty kořeny jsou mnohem hlubší a vždycky si na to vzpomenu v době, kdy přicházím na akademickou půdu, kde teda působím i teďka, a vnímám jednu důležitou věc. Že se zapomíná na to staré, co platilo vždycky ve vědě a výzkumu.

Říkal to Faraday a říká vždycky do, finish, publish, to znamená, dělej ten výzkum, dokonči ho a pak to opublikuj. Poslední dvě dekády jsem si začínal všímat toho, že díky právě hodnocení a vědě a výzkumu se dělo to, že se nějaký výzkum dělal, ale už tak se netrvalo na tom ukončení, ale hned je potřeba ty věci publikovat a samozřejmě sbírat body, které potom se projevily v tom, že se dostaly k tomu pracovišti formou institucionální podpory odpovídající finanční prostředky.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.



Dnes ta doba je taková, že se nedělá ani to do. Jinými slovy řečeno, mám nepříjemný pocit, že řada pracovišť se soustředila jenom na to, jak posbírat publikace, jak z těchto publikací získat finanční prostředky, a řádný, skutečný výzkum se děje málokdy. Já bych tady chtěl říct málokdy, protože jsou samozřejmě pracoviště, která jsou špičková. Já si myslím, že jedno je tady Ústav organické chemie a biochemie, kde toto umí dokonale udělat.

Myslím si, že bychom se měli nechat inspirovat těmi, kteří to umí, protože si myslím, že jsou to skutečně pracoviště, které by mohli být právě tím vzorem pro ta jiná, další pracoviště. A já se bojím jednoho, abychom v podstatě se zase nezamkli nějakým zákonem do situace, že se ta situace opět nezlepší, že to bude pořád stejné, jako to bylo.

A vnímám to, že my tady v Evropě obecně klademe velký důraz na legislativu, klademe důraz na to, jak regulovat AI, jak regulovat další výzkum, a ujíždí nám vlak. Protože jinde to dělají jinak, dělají to tak, že věci řeší a samozřejmě v okamžiku se objeví nějaký problém, tak se přijímají k tomu odpovídající regulace, ale my začínáme regulacemi a pak děláme něco, co by potom mělo vést k tomu, že to bude fungovat.

Já teď nebudu navrhovat, abychom ten zákon nepřijali. Já si myslím, že máme možná šanci ten zákon probrat, posoudit a ta pravidla změnit. Transfer technologií, transfer u nás nefunguje, bohužel. To je věc, kterou všichni vidíme. A už se mi hlásí celá řada investorů, kteří říkají, my bychom chtěli, abychom se o tom v parlamentu pobavili, protože nikdo z nás se nedostane k výsledkům, které jsou financovány z veřejných prostředků. Ty výsledky, které vznikají v GAČRech, TAČRech, na vysokých školách, v podstatě zůstávají těm, kteří by potom chtěli využít, nechci říct, utajeny, ale nejsou dostupné a nejsou k dispozici tak, jak by to mělo být. Takže je tady celá řada témat, které si myslím, že bychom měli začít řešit.

Dle mého názoru si myslím, méně formálních přístupů a více věcných řešení. To je to, co bychom potřebovali tím zákonem podchytit. Ale dle mého názoru se vraťme k tomu, co jsem tady už jednou říkal. Do, finish, publish, to znamená skutečně dělejme výzkum, netlačme ty lidi k tomu, aby publikovali, aby chrlili, generovali desítky článků. Já jsem, přiznám, že jsem někdy v šoku z toho, když vidím některé své kolegy, co jsou schopni během 14 dnů napsat za články.

Tady se dostáváme do etického problému, že v podstatě je to tak, že se nakupují vlastně ti, kteří píšou ty články ve třetích zemích, který si za to nechají rádi zaplatit. A já si myslím, že toto je chyba, toto je špatně. To nám a hlavně naší ekonomice z pohledu vědy a výzkumu nepomůže.

Děkuji.