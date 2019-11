Výborný (KDU-ČSL): Den před stávkou učitelů můžeme ukázat, že považujeme jejich požadavky za oprávněné

Vážená vládo, kolegyně, kolegové, pěkné odpoledne.

Já bych měl s dovolením dva návrhy. Jeden je na pevné zařazení jednoho bodu, který máme v programu této 35. schůze Poslanecké sněmovny, a jeden je úplně nový bod.

Všichni víme, že v posledních dnech se velmi intenzivně i ve veřejném prostoru hovoří o spravedlivém požadavku učitelů na růst jejich platů a také na to, abychom všichni plnili sliby, které jsme učitelům dali, protože právě učitel je základem kvality našich škol a my potřebujeme nutně, a je úplně jedno, v jakém tričku tady kdo sedíme, potřebujeme v českých školách udržet skutečnou kvalitu, a to dokážeme pouze tehdy, když skutečně zvedneme platy učitelů tak, aby nebyli - a bohužel, může se nám to líbit, nelíbit, je to tak, aby to nebyli nejhůře ohodnocení absolventi vysokých škol v České republice, což bohužel stále platí. Je to výzva, když tady vidím před sebou předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO pana Faltýnka, je to výzva pro vládu, je to samozřejmě výzva i pro nás, pro opozici.

Já rozumím tomu spravedlivému požadavku učitelů, který tady jasně vzešel, aby se s platy učitelů skutečně už něco dělalo, a to i v kontextu a v duchu usnesení Poslanecké sněmovny. Dámy a pánové, já bych chtěl upozornit na to, že Poslanecká sněmovna 27. března naposledy, a ono to nebylo poprvé, ale 27. března 2019 přijala své usnesení číslo 582, kde jsme mimo jiné podpořili vládu, ano podpořili vládu k dosažení strategického cíle, to je navýšení platů pedagogů na 130 % průměrné mzdy. Opakuji, průměrné mzdy v tom daném roce. Nikoli v nějakém porovnání s rokem 2017, o čemž velmi rád hovoří například pan premiér.

Čili já myslím, že je namístě, abychom požádali vládu o kontrolu plnění tohoto usnesení, jak v rámci strategického rámce skutečně budeme schopni v roce 2021 splnit slib, který jsme dali a kterým také usnesení Poslanecké sněmovny vláda podpořila, nebo Sněmovna podpořila a vyzvala vládu, aby takto činila i rozpočtové kroky, aby v roce 2021 učitelé pobírali minimálně 130 % průměrné mzdy roku 2021.

Dámy a pánové, já jsem přesvědčen o tom, že je to v zájmu nás všech, pokud nemáme zůstávat na chvostu žebříčku zemí OECD, kde pořád jsme ve výdajích na vzdělávání, pohybujeme se pod 4 procenty, průměr zemí OECD je na 5 procentech. Myslím si, že to je a musí být jasná priorita nejenom před volbami, ale vždy, a v tomto smyslu je potřeba také rozumět tomu spravedlivému požadavku učitelů, který směřuje právě k udržení kvality ve školách.

Já bych chtěl, dámy a pánové, požádat o zařazení nového bodu na jednání pléna této Poslanecké sněmovny s názvem Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve věci platů učitelů. Skutečně mi jde o stručnou informaci ideálně pana ministra školství. Dovoluji si požádat o zařazení tohoto bodu jako prvního bodu dnešního odpoledního jednání pléna Poslanecké sněmovny, ať tuto informaci máme k dispozici.

Druhý bod, druhá žádost se potom týká toho, že některé věci lze řešit poměrně bryskně, protože řada věcí zde v Poslanecké sněmovně už měsíce leží. KDU-ČSL mým prostřednictvím už vloni na jaře předložila novelu zákoníku práce, kde jsme chtěli řešit alespoň jeden drobný segment platů učitelů, a to jsou příplatky za třídnictví a příplatky za specializované činnosti. Opakovaně, a nechcí říkat čí vinou, tady tento bod byl odkládán, respektive nezařazován, v prvním čtení rozjednán, ale nedoprojednán, jsme před hlasováním na konci prvního čtení, a já myslím, že i dnes, den před stávkou učitelů, máme výbornou příležitost ukázat, že jako Sněmovna považujeme tyto požadavky za oprávněné a že jsme připraveni například i v této věci příplatku za třídnictví... Připomínám, kdo z vás byste, dámy a pánové, šli dělat třídního učitele za 30 Kč na hodinu. A to bohužel tak dneska je, v tomto rozmezí se ty příplatky učitelů za třídnictví skutečně pohybují.

Dovoluji si tedy požádat o pevné zařazení bodu č. 65, je to sněmovní tisk č. 159, novela zákoníku práce, která se dotýká nejenom příplatku za třídnictví, ale také příplatku za specializované činnosti ve školách, například se to týká logopedů, a požádám o zařazení tohoto tisku 159 dnes jako druhý bod odpoledního jednání pléna Poslanecké sněmovny. Myslím, že si to učitelé skutečně zaslouží a věřím, že ten konsenzus tady napříč Poslaneckou sněmovnou, pokud se podívám na volební programy nás všech, najdeme.

Děkuji.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL

poslanec



