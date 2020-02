Výborný (KDU-ČSL): Ještě k volbě ombudsmana

reklama

Ačkoliv volbu pana Křečka respektuji, není to zrovna dobrá zpráva. Celá tato "taškařice" totiž odráží, co se ve Sněmovně ve skutečnosti děje. Svědčí to o preferencích hnutí ANO, SPD, KSČM a části ČSSD. Přesně tihle zástupci politických stran a hnutí zvolili do čela sněmovny také T. Okamuru a V. Filipa. To je současná vládnoucí koalice. A nedá mi to proto vznést jednu řečnickou otázku: "Někdo se tomu stále ještě diví?"

Je to vrážení jednoho klínu za druhým. A jestli se někdo myslí, že tomu opozice mohla zabránit, tak se ptám jak? Opozice má v PS prostě menšinu, to by mohli pochopit i političtí komentátoři. Ale jak ostatně vyzval můj stranický kolega a místopředseda Tomáš Zdechovský. Vše se dá změnit ve volbách... A ty nás již poměrně brzy čekají.

