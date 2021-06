Výborný (KDU-ČSL): Nechme rodičům skutečně svobodnou možnost volby

reklama

Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové,

já vaším prostřednictvím na paní kolegyni Aulickou, ono to tady zaznívalo, nezapomínejme na ty rodiče, proč musíme, nebo proč máme ambici jako stát těm rodičům všechno pro pána krále diktovat od A do Z. Tady byl vytvořen nějaký funkční model dětské skupiny, nebo dětských skupin, a my ho teď chceme zcela zlikvidovat? Já to nepovažuji za moudré ani rozumné.

Nechť v rámci skutečně toho, co chceme docílit, a ona to říkala paní kolegyně Aulická také, ideální sladění rodinného života, péče o dítě, výchovy dítěte a potom třeba i té profesní dráhy a kariéry, tak nechme těm rodičům skutečně svobodnou možnost volby, a to znamená ponechání toho funkčního modelu dětských skupin, který byl notabene vybudován také s nemalými finančními náklady, který je nějakým způsobem financován, a my ho tady teď bezprostředně ohrožujeme, ještě v době, kdy už tak ten systém dostal zásah díky dopadu covidu.

Já myslím, že to opravdu rozumné není a prosím, nemějme tu ambici, která bohužel z toho původního návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá. Prostě dostat pokud možno ženy rychle do práce, aby platily daně, a výchovu nechte na státu. To já opravdu nepovažuji za rozumné, výchova má být primárně na rodičích a na rodině.

