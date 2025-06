Výborný (KDU-ČSL): Odpovědnost byla vyvozena v řádu hodin

Vážený pane premiére, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci,

vězte, že bych samozřejmě tady daleko raději vedl věcnou debatu nad tématy, zákony, z oblasti mého rezortu, nicméně myslím, že je zcela pochopitelné, že veřejnost chce k té věci, která je zde dnes diskutována, znát informace. Myslím, že je zcela pochopitelné - a vlastně to nevyčítám poslancům, ani opozičním, ani koaličním - že také ty informace chtějí znát. Také je chci znát. Jsem poslanec, jsem člen vlády. Proto jsme o té věci také velmi detailně, jak tady nakonec popsal i pan premiér, vedli diskusi na jednání vlády i Bezpečnostní radě státu.

Řadu věcí víme a byly tady popsány. A já nebudu znovu opakovat, jaký byl původně ten časový sled událostí. Řadu věcí popsal i stále ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Ale řadu věcí také nevíme a nemůžeme vědět, pokud pořád, a já pevně doufám, že tohoto si je plně vědoma i opozice, u nás platí základní principy právního státu, a to, že když v některých záležitostech konají orgány činné v trestním řízení, tak prostě tyto informace nejsou sděleny nikomu, byť by to byl premiér či člen vlády.

Ale co je naprosto zřejmé a co tady musí být jasně řečeno: nemáme co skrývat. Proto nakonec tato schůze je, a proto tady před chvílí vystoupil předseda vlády.

Je nesporné, že Pavel Blažek nese odpovědnost za svoji, a já ho mám rád, za svoji míru naivity, možná v bohorovnosti přijal - byť jak říká: v dobré víře - dar, který ale nese i pro mě osobně zcela nezpochybnitelné znaky reputačního etického rizika s pozadím od toho, od koho dar ve prospěch státu byl přijímán. Udělal chybu. Je to naprosto nesporné. Já jsem toto říkal už minulý týden zcela veřejně jako předseda jedné z koaličních stran.

A čeho si vážím, je to, že z toho byla v řádu hodin vyvozena odpovědnost. A mohli bychom tady teďka vzpomínat na historii těch, kteří byli v podobné situaci, čelili podobným výzvám a říkali, neodstúpim, nikdy neodstúpim. Čelili mnoha dalším kauzám a nikdy tu osobní odpovědnost nepřijali a neodpověděli.

Pokud respektujeme skutečně právní stát, tak pak musí konat dále ve standardním režimu orgány činné v trestním řízení. A platí to, co já tady u tohoto místa říkal opakovaně: potom padni, komu padni. Je úplně jedno, jestli se jedná o předsedu opoziční strany, nebo ministra vlády, které jsme my účastni.

Nicméně ten krok, který nastal v minulých dnech, tak ten skutečně naplňuje standardy západních demokracií. Takhle by to mělo být. Ale když jsem poslouchal dnes slova opozičních politiků, tak jsem měl spíše pocit obrovského pokrytectví a snahy, nikoliv se ptát na konkrétní věci, ale využít této situace k některým pro mě nepochopitelným a nehorázným výkřikům.

Hovořit o korupční rakovině? No, už věcně to ani nedává smysl. O rozkladu státu? Já tedy žádný tady nepozoruji. Orgány činné v trestním řízení konají. Vláda byla detailně informována veškerými bezpečnostními složkami státu. A vše je tak, jak má být.

Hovořit o defraudační akci proti státnímu rozpočtu? No, tak to bych od bývalé ministryně financí skutečně nečekal takovou neznalost toho, jakým způsobem fungují všechny orgány v rámci Ministerstva financí, Finanční analytický útvar a podobně. Urážet premiéra slovy o tragikomické figurce mě spíše přijde na úrovni trapnosti čtvrté cenové skupiny.

Mohl bych tady teďka velmi detailně, velmi podrobně říkat: předseda nejsilnější opoziční strany, který ještě před vstupem do politiky převedl několik firem v daňových rájích, téměř 400 milionů korun, za které nakoupil rozsáhlé nemovitosti na francouzské Riviéře. Všichni ten příběh znáte. Operace, která skutečně nese znaky špinavých peněz a která je prošetřována soudy ve Francii, daňovým úřadem ve Spojených státech amerických. To nám dělá ostudu v zahraničí. Stejně tak bychom mohli rozebírat to, kde vrchní soud pravděpodobně velmi brzy vynese nějaké konečné rozhodnutí ve věci dotační kauzy předsedy jedné z opozičních stran.

Podívejte se na primátora jednoho města, kde se střídá zločinec za zločincem. Dva primátoři - oba dva kradli. Kradli, kradli, kradli. A z vašich úst tady bude teď zaznívat to, co jsem před chvílí komentoval?

Musím se vyjádřit i k tomu, co tady zaznělo z úst předsedy klubu Pirátů Jakuba Michálka. Naprosté nepochopení. Ano, jsem hrdý na to, že Ministerstvo zemědělství uspělo u všech soudních řízení, která se týkají střetu zájmů bývalého premiéra ve věci investičních dotací v oblasti zemědělství. Ve všech jsme uspěli. Ale zaplaťpánbu. Protože Ministerstvo zemědělství včas reagovalo, nevyplatilo ani korunu dotací, tak není co vracet. Přesně tak, jak jsme měli postupovat, podle auditu Evropské komise, jsme postupovali a všechny soudy jsme vyhráli.

Dámy a pánové, ano, v té věci samotné, o které tady hovoříme, a slyšeli jsme slova pana premiéra, je řada pochybností. Cui bono? Kdo měl z té kauzy prospěch? Toto všechno musí být objasněno. Chci to vědět já jako předseda jedné z koaličních stran, naši poslanci, poslanci koalice SPOLU. Všichni. Je to vcelku logické a jasné. Musí tyto věci být objasněny. Musí být sděleny jak na úrovni orgánů činných v trestním řízení. Ale to, co je podstatné a důležité, k té kauze se nepřistupuje ani za nehet tím, že by kdokoliv chtěl cokoliv skrývat nebo chtěl cokoliv zametat pod koberec. Činí tak jak ten dotyčný, který je tím aktérem v té dané kauze. Ale byl bych rád, aby ten princip té odpovědnosti tady při všech ostatních případech přijali všichni, včetně vás, opozičních poslanců.

Děkuji za pozornost.