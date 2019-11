Výborný (KDU-ČSL): Příběhy bezpráví popatnácté

Jako učitel dějepisu jsem u tohoto projektu od samého počátku. Je to vynikající nápad jak prostřednictvím svědectví pamětníků a dokumentárního filmu přiblížit žákům našich škol bezpráví v Československu v průběhu celého dvacátého století. Příběhy hrdinů, kteří se mu dokázali postavit, vyniknou o to více. Autentické vnímání statečnosti, odvahy, úcty k hodnotám, je to, co máme žákům a studentům zprostředkovávat. Rád jsem přijal pozvání do zaplněné Lucerny na slavnostní zahájení 15. ročníku tohoto měsíce filmu na školách. Jak jinak než ve znamení 30. výročí znovunabytí svobody. Vzal jsem s sebou i své dvě dcery, pro které to byla nejen hodina dějepisu, ale možnost slyšet úctyhodné oceněné pamětníky, kteří tyto hodnoty skutečně žili.

A pochvala patří také premiérovému filmu Karla Strachoty 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu. Dramatický konec totality v příběhu všedního dne vyniká zvlášť!

