Výborný (KDU-ČSL): Sněmovna a nouzový stav, vláda mate veřejnost

Ukazuje se, že Andrej Babiš a vláda vytvořili dojem, že Sněmovna zítra musí hlasovat o nouzovém stavu a má ve svých rukách životy lidí a budoucnost země. NENÍ TO PRAVDA!

Dnes máme nouzový stav (dle žádosti hejtmanů), o kterém se už minulý týden rozhodlo, že končí nejpozději 27.2.. Toto usnesení není možné revokovat, je už ve sbírce zákonů, je to definitivní rozhodnutí. Když se o něco podobného sněmovna pokusila u obchodního zákoníku, Ústavní soud toto zrušil. Tedy nelze to revokovat. Navíc: tento nouzový stav byl dle všeho vyhlášen ústavně značně sporně (ÚS o tom ještě nerozhodl) a již zde máme i rozsudek jednoho soudu, který se o tento fakt opřel. Není vhodné prodlužovat ústavně problematický nouzový stav. Mimochodem i kvůli případným žalobám na stát. Ty by se vztahovaly logicky na ten čas, o který by byl NS prodloužen. Takto se to bude týkat jen 14 dnů! Je to i o péči řádného hospodáře, když už do toho vláda takto šla.

A současně je tady daleko jednodušší cesta. Vláda může vyhlásit nový nouzový stav a to až na 30 dnů. Proč to neudělá? Na co čeká? Opravdu ji jde o životy lidí? Tak ať koná. Je zde věcně nová situace, nové mutace viru, data... Je třeba nový NS řádně a podrobně zdůvodnit, uvést potřebná opatření atd. Přesně to, co do teď nedělala. A o tomto novém NS sněmovna NEHLASUJE. S ním přijde vláda až za 30 dnů s případnou žádostí o prodloužení. A my určitě nebudeme rozporovat právo vlády tento NS vyhlásit. Tak není na co čekat. A sněmovnu stačí maximálně informovat. Proto se za ni už přestaňte vládo alibisticky schovávat... Jde o životy a živobytí lidí! Konejte!

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



