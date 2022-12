Výborný (KDU-ČSL): Zjednodušení zápisů ukrajinských dětí do mateřských a základních škol

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení kolegové, kolegyně, já cítím potřebu zastat se vlády pana ministra Jurečky i pana ministra Rakušana. K tomu, co tady zaznělo. Vaším prostřednictvím, pan kolega Mašek říkal, proč neudělám jenom prosté prodloužení lhůt a jdeme od toho. No, protože samozřejmě musíme implementovat ty zkušenosti, které za ten rok jsme nabyli. Možná, že to uniklo, protože se vám to mohou zdát jako drobnosti, ale součástí tohoto zákona lex Ukrajina IV je například i ta věc, která umožní jednodušší uznání kvalifikace psychologů, protože nechceme zatěžovat, už tak (je) nedostatek psychologů u nás v České republice, tak právě proto, abychom mohli využít pro tu službu psychologů Ukrajinky či Ukrajince, kteří sem přijdou, tak to je také součástí tohoto zákona.

Myslím, že všichni, kteří učí ve školách, vědí, jak situace na Ukrajině, kdy ty děti ukrajinských rodin sem přicházejí přicházejí s často pro nás neuvěřitelnými zkušenostmi - bombardování, ztráty nejbližších členů své rodiny, se zkušeností, kterou si nikdo z nás nepřeje zažít, a potřebují odbornou psychologickou pomoc. To je jedna věc.

Druhá věc. Školní rok začal 1. září 2022. Teprve na základě této zkušenosti se do tohoto zákona implementuje například zjednodušení zápisů ukrajinských dětí do mateřských a základních škol. Opět je to na základě zkušenosti teď aktuální. Já myslím, že to snad všichni soudní dokážou pochopit stejně tak, jako je otázka naopak zjednodušeného výpisu z rejstříku v případě, že ty rodiny se vrací na Ukrajinu, tak aby ředitelé škol nebyli zatěžováni tím správním kolečkem, které jim správní řád dneska nařizuje. To jsou konkrétní věci, na které ta novela reaguje. Prosím, vezměme to v potaz. (Předsedající: Čas!) Děkuji.

