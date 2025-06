MHMP: Podpora charitativním během kolem Nové radnice

Tímto symbolickým během se zapojili do akce Run and Help pořádané Kontem Bariéry, která má pomoci k nákupu kompenzačních pomůcek pro Kubu, Elen a Péťu. Do projektu, jež má každoročně za cíl pomáhat konkrétním lidem s jejich handicapem, se může ještě finančně zapojit také široká veřejnost. Hlavní město dosud přispělo částkou přesahující 80 tisíc korun, pomoci jim však mohou lidé svými příspěvky až do 30. června.

Charitativní akci Run and Help pořádá Nadace Charty 77 – Konto Bariéry a hlavní město se této události pravidelně účastní. Letos se vybírají finanční prostředky pro Kubu, Elen a Péťu. Všichni tři se v životě musejí obejít bez části ruky, avšak i přesto se věnují sportu. Kuba se narodil s vadou levé ruky a sportovní protéza by mu umožnila začít lyžovat s?hůlkami nebo jezdit na kole tak, jak by si přál. Elen se i přes svůj handicap věnuje sportovní gymnastice a se svým starším bratrem také trénuje judo. A Péťa by sportovní protézu využil pro jízdu na kole a další závody, kterých se pravidelně účastní.

„Oceňuji, že se pražský magistrát opět zapojil do této smysluplné akce. Run and Help je příkladem, jak můžeme společně pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují. Kuba, Elen a Péťa jsou inspirací pro nás všechny a zaslouží si naši podporu. Doufám, že se k této iniciativě připojí co nejvíce lidí a pomůžeme jim splnit jejich sny,“ uvedl radní pro oblast školství Antonín Klecanda.

„Každý příspěvek na sportovní protézu znamená mnohem víc než jen technickou pomůcku. Znamená šanci. Znamená svobodu. Znamená možnost být jako ostatní – běhat, sportovat, hrát si bez omezení, bez výjimek. A to je hodnota, kterou nelze vyčíslit. Chci poděkovat všem zaměstnancům hlavního města, kteří se do sbírky zapojili, a těm, kteří dnes přišli podpořit tuto myšlenku symbolickým během,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Události se na Mariánském náměstí zúčastnil i velitel Sboru dobrovolných hasičů Prahy 1 Zdeněk Čihák s hasičskou cisternou a předal Péťovi, který se symbolického běhu zúčastnil, poukaz na příměstský hasičský tábor. Péťa se totiž mimo jiné věnuje hasičskému sportu.

Přispět na pomoc Kubovi, Elen a Péťovi mohou lidé stále na bankovní účet 17111444/5500, variabilní symbol: 2222 a specifický symbol: 22220022. V odkazu níže je také QR kód, který usnadní zaslání příspěvku.

Přispět těmto dětem je možné až do 30. června. Zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy dosud přispěli částkou 80 507 Kč. Bližší informace k celému projektu i k letošním ročníku jsou k dispozici na stránkách ZDE.

Psali jsme: MHMP: První LED planetárium na světě MHMP: PVS loni hospodařila s čistým ziskem téměř 400 milionů MHMP: Praha zakončila rok 2024 s přebytkem téměř 23 miliard MHMP: Hlavní město podpoří zkvalitnění výuky tělesné výchovy