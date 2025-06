Volby za 40 bitcoinů. Dostál a další souvislost Blažkova skandálu

Pane doktore, hned na úvod se samozřejmě podíváme na takzvanou bitcoinovou kauzu, jak ji někteří novináři nazývají. Co na to celé říkáte?

Po dvou týdnech „kauzy bitcoin“ víme přinejmenším toto: v peněžence bylo bitcoinů za dvanáct miliard, ne za tři. Během jejího zdlouhavého otevírání odtekly „drobné“ položky v hodnotě deseti- a stamilionů bůhvíkam. O transakci byl informován nejen Blažek či Stanjura za ODS, ale patrně i Dvořák za STAN. Kryptoměna pocházela přinejmenším zčásti z darknetových tržišť, kde se obchoduje vše od zbraní po drogy. Vlastník bitcoinů zmizel kdesi v Asii. Náš stát dostal miliardu. Zatím se to tedy jeví tak, že Česká republika za zhruba 10% provizi „vyprala“ dvanáct miliard v kryptoměnách. Jste na tento kšeft hrdí stejně jako Blažek či Fiala? To, co si můžeme jen domýšlet, je, zda někam odešly ještě další provize, neboť jak víme z mnoha jiných kauz od rozkrádání nemocnic až po dojení eurofondů, ani kuře zadarmo nehrabe, natož ódeesák… Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 0% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2207 lidí

Říká se, že si mnoho lidí ve skutečnosti neumí představit, co znamenají velká čísla – cokoliv nad deset tisíc je pro ně „hodně“, ať je to milion, miliarda či bilion. Ale pro představu: maximální výdaje na kampaň do Sněmovny jsou 90 milionů korun. To je asi 40 bitcoinů. Z té Jiřikovského peněženky v kauze Blažek se jich po světě rozběhlo asi pět tisíc… Tak si na to vzpomeňte, až bude nějaký úřad kontrolovat opoziční strany, že špatně zaúčtovaly tři propisky, a média z toho budou dělat skandál.

A překvapilo vás rozhodnutí ministra Blažka rezignovat v té souvislosti na ministerský post?

Nejen překvapilo, ale také utvrdilo v obavě, že půjde o VELKÝ průšvih. Ministr Blažek už během politické kariéry ustál nejednu černotu. Slovy premiéra Fialy, už dostal hodně žlutých karet, aniž to jeho (ne)sportovní výkon jakkoliv ovlivnilo. Teď ale odstoupil sám a okamžitě. Nemyslím si, že by se v něm hnulo svědomí, spíš tipuji, že je tam někde ještě mnohem větší kus ledovce, z nějž vidíme jen špičku a zbytek se ještě vynoří.

Obecněji, česká politika by prostě neměla jet ve špinavých penězích. Ani z kryptoměn jako zde, ani z rozkrádání veřejných zakázek typu Dozimetr, ani z covidových či zbrojních nákupů. I proto potřebuje hloubkový audit, který má hnutí STAČILO! ve volebním programu a bude naší absolutní prioritou i v povolebních jednáních. Anketa Věříte, že „kauza bitcoin“ vznikla pouze nešikovností Pavla Blažka a dalších představitelů? Věřím 0% Nevěřím 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2207 lidí

Co říci na postoj premiéra Fialy k celé té věci? Ale i třeba ministra Stanjury a nakonec i prezidenta Pavla? Byla by namístě demise vlády i takto dost těsně před volbami?

Pánové se snaží kauzu zakopat pod koberec a hlavně neshodit vládu. Jak by mohli dopustit, že by v čase voleb nebyl na Ministerstvu vnitra Rakušan? Že by musel odejít Foltýnův strategický komunikační tým? Že by na férový průběh všech volebních procesů dohlížela nová, nestranná úřednická vláda? Proč by riskovali ztrátu kontroly nad výkonnou mocí v době, kdy se poprvé v historii ČR budou konat korespondenční volby? Proč by Fiala s Rakušanem ztráceli možnost vládnout v demisi třeba celé dlouhé měsíce po prohraných volbách, než se prezident Pavel rozhoupe pověřit někoho sestavením vlády a pak mu bude vracet navržené ministry?

Demise je nyní jediný možný správný krok. Následovat by mělo okamžité jmenování nové, úřednické vlády sestavené na základě shody napříč stranami ve Sněmovně včetně opozičních, jejímž jediným mandátem by bylo zajistit férový průběh voleb a řádné prošetření této kauzy i dalších korupčních kauz, zejména Dozimetru. Ale právě proto nečekám, že by Rakušan za STAN Fialovu vládu shodil ani že by prezident obratem jmenoval novou.

Nástupkyní ministra spravedlnosti Blažka se má stát Eva Decroix. Jedná se podle vás o dobrou volbu?

Rozhodně ne. Po obrovském průšvihu ODS, kterým Blažkova bitcoinová kauza je, nemůže působit věrohodně, pokud na Ministerstvo spravedlnosti nastoupí další ódeesák. Kdo uvěří, že bitcoinovou kauzu vlastních spolustraníků vyšetří nestranně, razantně a efektivně? To je, bez jakékoli osobní reference k paní Decroix, jako udělat kozu zahradníkem. Anketa Máte důvěru v Evu Decroix? Mám 1% Nemám 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1715 lidí

Pojďme dál. U příležitosti výsledku prezidentských voleb v Polsku a také akce spolku Svatopluk na Slovensku jste na Facebooku zmínil V4. Jak ji v současné době vidíte a jakou ji dáváte budoucnost?

Posílení spolupráce středoevropských států je dobré a potřebné. Sousedy nevyměníme, vztahy s nimi pro nás vždy byly, jsou a budou důležitější než vztahy se vzdálenými velmocemi, které mají svoje zájmy a jimž na nás na konci dne nezáleží. Což jsme si to v historii nezažili tolikrát? Držme pospolu se sousedy, pomáhejme si hospodářsky i politicky. Po Maďarech a Slovácích se to nyní hnulo správným směrem i v Polsku, no a my vyměníme vládu v říjnu, tedy doufejme.

Fialova vláda teď zase slíbila na schůzce NATO navýšení peněz na zbrojení na pět procent HDP. Tohle jsou ale jen drahé odpustky na britské či americké křížové výpravy, se kterými nechceme a nepotřebujeme mít nic společného. Jediné investice do zbrojení, se kterými jsem připravený souhlasit, jsou ty, které výhradně posílí obranu České republiky a našich sousedů mezi Alpami a Karpaty. A to nejen proti vnějšímu napadení cizím státem; toho se zase tak neobávám, tedy pokud nás vlastní vláda nezaplete jako pěšáka do cizích velmocenských střetů, jak to udělal Saakašvili Gruzii a Zelenskyj Ukrajině. Ale hlavně proti rizikům proti vnitřní bezpečnosti, souvisejících s migrací, s příchodem mafií a polovojenských bojůvek z ukrajinského konfliktu včetně obrovského kvanta zbraní na černém trhu, toho se naopak obávám velmi. Dokonce i Ministerstvo vnitra před tím varovalo, může to být to řádově horší než balkánské mafie po konfliktu v devadesátkách a zkušení policisté se toho bojí už teď. V tomhle si budeme muset pomoci se Slováky, Maďary i Poláky, přijít to může už brzy a bude na to potřeba každá koruna, forint, zlotý či euro. Ne na hloupé zbytečné F-35, ale na znovunabytí schopnosti ubránit své domovy.

Visegrádský prostor, možná obohacený i o další okolní státy, je dost veliký i hospodářsky, aby mohl „mít karty“ v celních válkách mezi USA, EU nebo Čínou, které skoro s jistotou nastanou, a zvládl je hrát po svém. Možná měl pravdu starý Palacký, když říkal, že kdyby Rakouska nebylo, museli bychom si ho vytvořit; čas monarchie už sice pominul a získanou suverenitu nikomu nedáme, ale blízká spolupráce se sousedy na základě úzkých dohod a sdílených hodnot dává smysl stejně, jako tomu bylo dřív.

A co říci k samotným výsledkům polských voleb?

Ukázaly mimo jiné slabost progresivismu v národě se silným vztahem k vlastní kultuře a tradici. Polský venkov se zvedl, přišel k volbám a překvapení pro globalisty bylo na světě. Tak snad pan Nawrocki své podporovatele nezradí a zvládne splnit to, co jim slíbil. Pravomocí na to má poměrně dost na rozdíl od českého prezidenta, jehož funkce je v porovnání s tím polským méně významná – tedy pokud si nezačne přisvojovat pravomoci, které mu ústava nedává, jako třeba nejmenovat ministry s opačným názorem na zahraniční politiku, reprezentující názor voličů.