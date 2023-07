Vymazal (Piráti): To chceme, aby se lidi zase začali vracet ke kouření cigár? Jako fakt?

reklama

Chceme jako společnost, aby se lidi zase postupně začali vracet ke kouření cigár? Jako fakt? Já myslím, že ne.

Ok, jasně. Kouření e-cigaret je taky škodlivé, to si pojďme říct. Ale stále je méně rizikové než spálený tabák. I kvůli tomu, že spousta lidí postupně přechází na náplně bez nikotinu.

Proto nerozumím, proč chce ministerstvo financí zdražit náplně do e-cigaret (včetně těch bez nikotinu) a to dokonce do té míry, že to vyjde víceméně nastejno s normální krabičkou cigaret z trafiky.

Jako chápu, že tady máme dluhy po předchozí vládě. Ale tak snad už v základech ekonomiky se učí, že výběr daní je efektivní jen do nějaké míry. Když to u produktu s daní přeženete, lidi produkt přestanou jednoduše kupovat a přejdou na alternativu. Proč by někdo s sebou měl pořád nosit všechno příslušenství k e-cigaretě a taky se obávat vybité baterky, když klasické cigarety vyjdou na stejno a nepotřebujete k nim nic než zapalovač? Jasně, chuť, zdraví atd. Ale to si řekne jen část lidí. Pro hromadu z nich jsou hlavní motivací peníze. Tak to prostě je.

Celá léta tady bojujeme se závislostí na kouření cigaret, která stojí zdravotní systém miliardy. Vláda dokonce přijme STRATEGII proti závislostem. A teď všechny ty snahy hodíme do koše, protože si myslíme (!), že tím zachráníme veřejné finance? Asi nemusím říkat, že i sektor e-cigaret, který tohle významně poškodí, taky odvádí daně…

Sorry za ten naštvaný tón, ale prosím, tudy fakt ne.

Tomáš Vymazal Piráti



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vymazal (Piráti): Veřejná sbírka na Kordysovi. Pojďte se složit. Jsou na tom špatně Vymazal (Piráti): Navzdory dopadům války na Ukrajině se daří konopný trh v ČR dál rozjíždět Hromady tuku. 55 až 75 let. Pacienti s covidem v ČR, zní z ministerstva Piráti: Za konopí levnější a dostupnější

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.