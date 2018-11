Vystrčil (ODS): Co napovídá volební účast?

To je výsledek seřazení některých měst a městysů v našem senátním obvodu podle volební účasti. Zatímco v padesátitisícové Jihlavě přišel k volbám zhruba každý třetí občan s volebním právem, ve Větrném Jeníkově se šesti sty obyvateli přišlo volit 5 občanů ze sedmi. I z této krátké ukázky jasně plyne, že v menších obcích a městech mají občané o komunální volby větší zájem.

Pokud se zeptáme, čím je to způsobeno, odpověď se sama nabízí. V menších městech či městysech jsou si lidé blíže, znají se a vědí, koho volí, a proto mají pravděpodobně větší motivaci k volbám přijít.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



Osobně to považuji za výhodu malých obcí, neboť se zdá, že jsou v nich v komunálních volbách zastupitelé voleni - vybíráni mnohem pozorněji. Je dobře si to uvědomit a bylo by možná dobře, kdyby si občané větších měst z těch menších měst a městysů vzali v této věci příklad. Není totiž dobře, když o kvalitě života v místě, kde žijeme, necháme v některých věcech rozhodovat jenom ty druhé.

Na závěr již jen blahopřání a poděkování. Blahopřání všem, kteří byli zvoleni a poděkování všem, kteří přišli k volbám a aktivně se tak zapojili do rozhodování o tom, jak se bude rozvíjet místo, kde žijí.

