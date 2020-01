Vystrčil (ODS): My nejsme firma, jsme normální strana. A normální stranu volí normální lidé

Dobrý den,

děkuji za ten neomezený čas a než vás pozdravím, tak jsem si říkal, když jsem se připravoval, že si stoupnu sem dopředu, abych byl originální. Během kongresu jsem zjistil, že od originality jsou tady úplně jiní lidé. Přesto tady zůstanu a začnu vážně.

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

já jsem si říkal, že začnu tím, že vám sdělím, že jsem a rád, že jsem členem ODS a že to zdůvodním tím, že to je proto, že jsme normální. Pak jsem si říkal, jestli to mám říkat. A pak jsem si řekl, a poradila mi to Mirka Němcová, abych to řekl, protože my jsme normální demokratická strana. My nejsme firma a tento kongres je toho důkazem. A normální stranu volí normální lidé. Sem tam trochu zvláštní, ale v podstatě normální, a protože normálních lidí v ČR je většina, tak bychom s volebním výsledkem neměli mít žádný problém. Přesto to chce trochu ještě něco udělat. A já vám řeknu, co si myslím, že bychom měli dělat. Měli bychom uspět ve volbách. V těch krajských a v těch senátních. Já věřím, že ty senátní volby vyhrajeme, že náš senátorský klub bude mít více než 20 členů, a že uhájíme pozici předsedy Senátu pro Jaroslava Kuberu. Nikde ho tady nevidím, ale Jaroslave, milý pane předsedo, chtěl bych ti říci, abys byl i nadále v tom dalším období předsedou Senátu, zejména proto, aby až budete mít ty schůzky s prezidentem a premiérem atd., tak abys potkával jiného premiéra, než toho, který se jmenuje Babiš. A bude to tak. Také ti potom přeji, až budeš zase znovu předsedou Senátu, aby ses setkával s jiným prezidentem, než s tím, který se jmenuje Zeman.

K tomu ale je potřeba udělat spoustu práce. My jsme už začali, já chci poděkovat lidem z našeho senátorského klubu za to, že fungujeme jako tým. Chci poděkovat i poslancům v čele se Zbyňkem Stanjurou za to, že jsme dohromady začali spolupracovat a tím pádem jsme silnější. To je velká výhoda a moc si toho vážím. A potom chci poděkovat všem z vás, se kterými domlouváme ty různé věci, které tady naznačovali i paní předsedkyně Pekarová a pan předseda Výborný. Senátorské volby jsou ne o té kampani, ale i o spolupráci. A nám se to daří a já vám za to děkuju a věřím, že se nám to vyplatí i v těch senátorských volbách, které jsou před námi.

Teď k té další věci, která se vám nebude tolik líbit. Dle mého názoru musíme více pracovat. Málo pracujeme, jsme málo aktivní. My jsme si prošli údolím smrti, už jsme na to skoro zapomněli, všechno funguje, manažeři dělají zápisy, my se scházíme, máme konference, jíme chlebíčky atd. Ale pokud chceme začít být nejsilnější stranou tak musíme se rozpomenout i na to, že jsme strana, která má největší zásluhu na tom, že dnes již 30 let žijeme ve svobodě a demokracii. Jsme strana, která na to musí být pyšná a musí být hrdá. Ale také to znamená, že musí být odpovědná a odpovědnost, to je práce. Protože jedině když budeme pracovití, tak vyhrajeme ty volby a zajistíme nejen pro nás, ale pro všechny v Česku tu svobodu a demokracii minimálně na dalších 30 let. Máme mezi sebou koně tažné a koně chovné. Pro začátek prosím, abyste v místech, kde máte ty koně chovné, jim zbourali stáje. Nezaslouží si je. Stáje si zaslouží koně tažné. O ty se starejme, ty podporujme.

Teď něco málo k našemu programu. Spousta věcí tady zazněla. Já jsem přesvědčen, že kromě té obhajoby tržního hospodářství, svobody, demokracie, vlády práva, ještě také musíme se otvírat novým výzvám a novým potřebám našich voličů. A mezi ty určitě patří i ochrana životního prostředí, prostředí, ve kterém žijeme. Teď byl konec roku 2019, začal rok 2020. Všichni si přejeme štěstí a zdraví. Víte, jak je to se štěstím? Štěstí, nebo chcete-li náhoda, přeje připraveným. Jinými slovy pracujícím. Alexander Fleming by nikdy neobjevil penicilin, kdyby kromě toho, že měl štěstí, ještě nebyl připravený a pracovitý. Neobjevil by ho. Jestli chceme, abychom měli štěstí, musíme pracovat. Musíme být připraveni. A pak je zde to zdraví. Zdraví máme jenom jedno a každý by se měl o něj starat. Zároveň abychom se o něj mohli dobře starat, tak to musí být pěkné kolem nás. To chceme my. To chtějí naši voliči. A my jim musíme a měli bychom vyjít vstříc. Proto předpokládá, pokud mi dáte důvěru, že nejpozději do konce pololetí roku 2020 připravíme plán pro ochranu vody, ochranu půdy, ochranu ovzduší. Plán pro ochranu a obnovu lesů a rozumnou a racionální politiku pro klima a energetiku. To musí být náš konkrétní plán, kterým ukážeme, že my víme, co chceme, že my umíme dělat racionální ekologickou politiku a zavřeme ústa všem těm salónním ekologickým čarodějům a kouzelníkům. Životní prostředí je konzervativní téma, jeho ochrana je konzervativní téma a my ho musíme znovu a silně uchopit a nesmíme si ho nechat nikým jiným vzít. Protože to je téma, které odpovídá nezadlužené budoucnosti, nedotknutelnosti soukromí, solidaritě odpovědných a také odpovídá tomu, že se o něj starají slušní lidé a ne dotační podvodníci.

Co říci na závěr. Já jsem si připravil závěry dva. Závěr číslo jedna – to nejdůležitější pro nás pro všechny v zemi i ve straně je rodina. O rodinu bychom měli pečovat. Rodiny bychom si měli vážit, měli bychom ji podporovat, a to nejen penězi. My co tady sedíme, někdy rodinu okrádáme, a to proto, že jsme se rozhodli, že budeme dělat něco pro všechny, nejen pro tu svoji rodinu. A to je moc dobře a já si dovolím teď za sebe, a věřím, že za většinu z vás těm našim rodinám, těm našim blízkým za to poděkovat, že nám umožnili tady být, že nám umožnili tady pracovat, setkávat se a pracovat pro svobodu a demokracii. Díky moc.

A potom je tady ten druhý závěr. Správný chlap by měl každý den udělat alespoň jeden dobrý skutek. A když uděláte někomu radost, tak uděláte dobrý skutek. Já teď udělám třikrát někomu radost. Za prvé udělám radost svým vnoučatům, protože je odtud pozdravím, to dělám tradičně. Zdravím Amálku, zdravím Lilien, zdravím Sárinku, zdravím Tobiase a zdravím Sebastiana. Mám vás rád. A teď udělám dva dobré skutky, dvě radosti najednou. Skončím a neskončím. Skončím svůj projev a neskončím s prací pro ODS.

Děkuji za pozornost. Pojďme spolu za vítězstvím.

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



