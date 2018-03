Zábranský (Piráti): Starosta Prahy 1 Lomecký používá mafiánské metody

Bodeček v roce 2017 podal trestní oznámení kvůli tomu, že Praha 1 prodala byty za ceny výrazně nižší, než by odpovídalo cenám obvyklým. Vyšetřovatel toto oznámení neshodil pod stůl, naopak začal věc řádně prošetřovat. To se starostovi Lomeckému nelíbilo, takže podal „odvetné“ trestní oznámení na Davida Bodečka a vyšetřovatele. „Starosta Lomecký si vymyslel směšnou konstrukci, že se David Bodeček zločinně spolčil s vyšetřovatelem za účelem vydírání radních, protože jsou členy jedné gay komunity. Jako důkaz použil facebookový profil údajného gaye, který má sice shodné příjmení jako vyšetřovatel, ale jedná se o někoho úplně jiného,“ popisuje absurditu jednání starosty předseda pirátského klubu v pražském zastupitelstvu Adam Zábranský, který je s případem obeznámen.

„Je zřejmé, že Lomecký podal trestní oznámení za tím účelem, aby byl případ s pochybným prodejem bytů vyšetřovateli odebrán. Starosta totiž zdůrazňuje, že vyšetřovatel je prý ve střetu zájmů právě kvůli údajnému členství v jedné gay komunitě s Davidem Bodečkem. Korunu tomu dodává, že toto směšné trestní oznámení podal jako starosta a ne jako fyzická osoba, čímž zdiskreditoval celou městskou část,“ doplňuje Zábranský.

Adam Zábranský Piráti



„Bránit se proti vyšetřování majetkové kauzy vymyšlením spiklenecké teorie o vydírající gay komunitě za účelem zdiskreditování svého kritika a vyšetřujícího policisty považuji za naprostou nehoráznost. Takto by se neměl chovat žádný starosta. Jestli pan Lomecký nedokáže snést, že vedení radnice je vyšetřováno policií, a namísto toho se uchyluje k takovýmto pokleslým praktikám, měl by rezignovat na mandát,“ říká Jitka Nazarská, předsedkyně místního sdružení Pirátů na Praze 1.

David Bodeček se právě kvůli děsivým zkušenostem s vedením městské části Praha 1 rozhodl angažovat se v politice. Stal se členem Pirátů a chce kandidovat do zastupitelstva. „Starosta Lomecký se celou kauzu s prodejem bytů snaží uhrát do outu s tím, že jde jen o útoky politické konkurence. David Bodeček se u Pirátů ale začal angažovat až několik měsíců po té, co tuto věc začal řešit z pozice občanského aktivisty a zjistil, co je vedení radnice zač,“ uzavírá Adam Zábranský.

