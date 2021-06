Žáček (ODS): Jedná se o nepřípustné omezení hospodářské soutěže a vytvoření monopolu

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtěl bych vás upozornit na pozměňovací návrh, zde již zmíněný, pana kolegy Janulíka a kolegyně Adámkové, který se dotýká problematiky pojištění cizinců a který jde nad rámec původně zamýšlené právní úpravy. Tento pozměňovací návrh byl nahrán do systému jen pár dní před konáním druhého čtení a tak nebylo možné na něj reagovat dříve. Tímto svým vystoupením navazuji ovšem na to, co jsem již prezentoval na výboru pro bezpečnost. Výbor pro bezpečnost, který se jako garanční ujal projednání předložených pozměňovacích návrhů, nezaujal k návrhu žádné stanovisko, a proto cítím potřebu se k němu dnes vyjádřit a poukázat na jeho škodlivost až nebezpečnost, protože jsem toho názoru, že i výbor měl tento návrh odmítnout.

V současné době na trhu působí několik konkurenčních pojistitelů, kteří mají k poskytování pojištění cizinců mimo EU oprávnění a mezi něž patří také pojišťovna VZP. Dalšími subjekty působícími v této oblasti jsou Slavie pojišťovna, Maxima pojišťovna, Ergo, IPA - složka belgické pojišťovny a Uniqua. Tyto další subjekty ale návrh kolegy Janulíka naprosto ignoruje a vše přenechává výhradně jednomu subjektu, a to pojišťovně VZP. Tak že tento pozměňovací návrh kolegy Janulíka a kolegyně Adámkové likviduje celé jedno pojistné odvětví. Zdravotní pojištění cizinců v rozsahu 750 mil. korun předepsaného pojistného s 80 tisíci klienty nebo pojištěnými cizinci, a to bez rozumného zdůvodnění a předcházející odborné diskuse. Neznáme stanovisko České národní banky, teď jsme se dověděli, že by mělo přijít až příští týden, coby regulátora a zároveň subjektu, který uděluje licenci oprávněným subjektům, pojišťovnám, o širší odborné diskusi nemluvě.

Samozřejmě by pozměňovacímu návrhu slušela i diskuse na podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy rozpočtového výboru, protože výrazně zasahuje do oblasti pojistného trhu, ale k tomu nedošlo, jelikož návrh nebyl evidentně připravován dlouhodobě a promyšleně. Naopak jsme byli na výboru pro bezpečnost seznámeni se stanoviskem Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví. Obě tato stanoviska se shodují, že návrh je nepřijatelný a jedná se o nepřípustné omezení hospodářské soutěže a vytvoření monopolu pro konkrétní soukromý podnikatelský subjekt. Negativní stanovisko má k návrhu Česká asociace pojišťoven, který mimo jiné konstatuje, že pozměňovací návrh zakládá na mnoho let monopol jediné z těchto pojišťoven, a sice pojišťovně Veřejné zdravotní pojišťovny. Zda to byl záměr navrhovatele, můžeme jen spekulovat, resp. se zde může k tomu vyjádřit.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přijetím tohoto návrhu by bylo omezeno právo cizince, na rozdíl od práva občanů České republiky, vybrat si smluvní zdravotnické zařízení pro komplexní zdravotní péči. Ve smyslu návrhu si cizinec vlastně musí vybrat výhradně ze sítě pojišťoven VZP, tedy VZP. To si myslím, že je nepřijatelné. Pokud by byl tento návrh schválen, hrozí, že veškeré náklady a investice pojišťoven podnikajících v tomto odvětví budou zmařeny, což obzvláště postihne menší lokální pojišťovny působící v této oblasti. Důvodně se obávám, že v případě schválení tohoto návrhu je nutné počítat s arbitrážním řízením proti České republice.

Zdravotní pojištění cizinců funguje již prakticky patnáct let. Komplexní zdravotní pojištění pak bylo uzákoněno v roce 2010. Za svoji existenci prošlo několika legislativními aktualizacemi, které v minulosti výrazně rozšířily rozsahy poskytovaných služeb. Ročně pojišťovny řeší 40 tisíc pojistných událostí u 80 tisíc klientů. Navíc pojištění reaguje na trendy. Jen v současnosti pojišťovny zařadily nové úkony související s paušální úhradou dopravního výkonu pro převoz covid-19 pozitivních pacientů, či pojišťovny mají zájem o zařazení očkování proti covid-19 do rozsahu poskytovaných služeb, kdy se řeší na úrovni jednání asociace pojišťoven s Ministerstvem zdravotnictví cena očkování pro klienty pojišťoven a způsob jejich zařazení do centrálního registru.

Anketa Chcete, aby KSČM vyslovila nedůvěru Babišově vládě? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 1195 lidí

Po dobu mnohaletého fungování tohoto pojištění si každý z poskytovatelů vybudoval svoji síť zdravotních zařízení, do jejichž správy a aktualizace vkládá nemalé prostředky. Nejsou zaznamenány výrazné stížnosti na tento rozsah. Navíc pokud je urgentní služba poskytnuta mimo rámec smluvního zařízení, např. zásah záchranné služby, tak komerční pojišťovna hradí samozřejmě klientovi i tento zásah. Za služby platí pojišťovny smluvně dohodnuté prostředky. Mnohdy jde o výrazně vyšší částky, než které inkasují poskytovatelé zdravotních služeb od běžných zdravotních pojišťoven.

Tato vyšší úplata je zřejmá už tím, že komerční pojišťovny uzavírají smlouvy na komerční bázi, jsou tedy atraktivní pro poskytovatele zdravotní péče a naopak vyšší úplata vede k posílení finančního zdraví poskytovatelů zdravotní péče bez nároků na státní rozpočet. Návrh zcela opomíjí, že zrušením celého pojistného odvětví se zaplatí obvyklá cena za monopolizaci - zvýšení ceny. Monopolizace vždy vedla ke snížení servisu klientů při zvýšení úplaty monopolistovi za poskytovanou péči, při současné nákladové neefektivitě monopolisty. Odstranění soutěže a možnosti volby jde proti zájmu samotných cizinců a povede ke zvýšení ceny, a to bez možnosti její korekce.

Bezprostředně po schválení zákona budou ostatní komerční pojišťovny vystaveny tlaku na propuštění nadbytečných zaměstnanců, aby i nadále provozovaly svoji činnost s péčí řádného hospodáře. Obdobně tomu bude i u makléřských sítí, které přestanou dodávat všem činným subjektům a budou tyto cizince dodávat jen monopolistovi. V současné situaci, kdy množství cizinců klesá z důvodu probíhající pandemie a je zároveň setrvalý nedostatek těchto pracovníků na pracovním trhu, mám za to, že ani ekonomicky činní cizinci by nebyli spokojeni s novým řešením. Podstatnou částí klientů jsou zahraniční studenti přijíždějící studovat na naše vysoké školy, kdy se zvýšení nákladů přímo promítne na snížení zájmu o studium u nás. Možnost mít volbu komerčního pojištění u vybraného subjektu je jejich právo. Často mají dobré zkušenosti právě s komerčními pojišťovnami, které jim poskytují nadstandardní servis - jazyková vybavenost, okamžité úpravy pojistných smluv atd. Monopolní řešení by vedlo ke snížení komfortu zahraničních pracovníků a studentů a jejich ochotě vůbec přicestovat. V takovýchto případech by si snadno mohli zvolit jinou cílovou zemi pro svoji ekonomickou činnost či studium a nedošlo by vůbec k posílení ekonomiky České republiky, nadále by přetrvával nedostatek těchto pracovníků. Vláda dala do Sněmovny jasný legislativní návrh, který koncepci povinného smluvního pojištění cizinců nijak neměnil. Vláda tedy neprojevila zájem měnit ho na zákonné pojištění s monopolem jediného pojistitele, neboť v Evropě se od těchto modelů jako nefunkčních a závažně omezujících hospodářskou soutěž v pojišťovacím odvětví již dávno ustoupilo.

Ale nepředstoupil jsem před vás, abych zde hájil vládní návrhy zákonů, jen poukazuji na nelogičnost a nesystémovost. Samozřejmě bych vám mohl přednést ještě další argumenty potvrzující škodlivost tohoto návrhu a mohl bych kritizovat ještě další pozměňovací návrhy jiných kolegů, ale považoval jsem za důležité varovat aspoň před tím nejškodlivějším. Nebudu již dále zdržovat, prosím o jeho odmítnutí. Asi si nikdo z nás nepřeje, aby tento návrh byl pomyslným jablkem sváru, pro které by nebylo možné najít podporu pro zákon jako celek.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Žáček (ODS): Jan Hamáček se vyhýbá otázkám a stále lže Žáček (ODS): Důkazy mluví jasně. Jednání ruských agentů je nutné tvrdě odsoudit Žáček (ODS): Manažerské selhání a špatná příprava celého projektu způsobily, že tato budova je neobyvatelná Žáček (ODS): Poslanecká sněmovna disponuje tzv. režimovými místnostmi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.