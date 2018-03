Žáček (ODS): Snaha premiéra bez důvěry o odvolání ředitele GIBS je skandální

Snaha předsedy vlády bez důvěry Andreje Babiše o změnu ve funkci ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů je skandální a jeho dnešní chování na jednání výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny to jen potvrdilo.

„Opakovaně jsme upozorňovali na to, že vláda v demisi se má zdržet jakýchkoliv personálních změn, pokud to není nezbytně nutné. Není možné, aby premiér vůči šéfům bezpečnostních složek postupoval způsobem, který zjevně odporuje zákonu. Konkrétní případ plukovníka JUDr. Michala Murína navíc vzbuzuje řadu otazníků hlavně proto, že premiér bez důvěry je sám trestně stíhán a případná výměna ředitele GIBS by mohla mít vliv na jeho vyšetřování,“ řekl místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. BPP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babišova vláda chce ovládnout bezpečnostní sbory, křičí poslanec Sobotka Babiš oznámil, že ředitele GIBS Murína zprostí výkonu služby Fiedler: Demostrace, nebo dlouho připravované divadlo? Žáček (ODS): Krize v únoru 1948 začala snahou odvolat velitele bezpečnostních složek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV