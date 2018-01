Zahradil (ODS): Zeman bude korunovat 30 let našeho demokratického vývoje

Včera jsem dělal rozhovor (možná jeden z prvních) s Jamesem Shotterem z Financial Times o české prezidentské volbě.

Řekl jsem mu, že je to Miloš Zeman, kdo bude paradoxně nakonec v roli vítěze korunovat 30 let našeho demokratického vývoje, nebudou to dědici V.Havla nebo V.Klause.

A že hlas pro Zemana nebyl v mnoha případech hlasem pro něj osobně, ani hlasem proti Drahošovi. Šlo mnohem spíše o symbolickou volbu proti médiím hlavního proudu, proti arogantním opinion-makerům, proti sebestředným intelektuálům atd., kteří se všichni shlukli kolem jeho vyzyvatele, čímž mu prokázali medvědí službu.

