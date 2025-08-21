Zálom (Svobodní): Jejich vize občana je vizí dobytka ve chlévě

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k socialistické politice v ČR.

Foto: Archiv L. Záloma
Popisek: Luboš Zálom, místopředseda Svobodných

Stále častěji se v poslední době otvírá otázka, proč tak málo lidí vyjadřuje ochodu bojovat za Českou republiku, kdyby byla ohrožena nějakým agresorem. Odpověď je jednoduchá, ale přesto je pro naprostou většinu našich politiků nemožné na ni přijít. Oni totiž zastávají v nějaké formě myšlenku pečovatelského státu. Hlásají socialismus. To platí pro Fialu, Babiše, Rakušana s Pekarovou a Hřibem, samozřejmě pro Konečnou a Maláčovou. Všechno je to jedna banda socialistů. Jejich vize občana je vizí dobytka ve chlévě nebo ovce v ohradě. A tato vize je každodenní praxí jejich politiky.

A dobytek přece nebrání své chlévy. Ovce nebrání své ohrady.

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k socialistické politice v ČR.