Zálom (Svobodní): Turek a znásilnění? Další hřebíček do rakve české politické kultury

Ačkoliv Filip Turek a Motoristé jsou v tuto chvíli konkurenti Svobodných, je potřeba poctivě říct, že kauza s údajným znásilněním a domácím násilím, kterého se měl Filip Turek dopustit někdy před patnácti lety a které se náhodou zrovna teď, sto dní před volbami, rozhodla jeho tehdejší přítelkyně oznámit, na hony daleko smrdí účelovou špinavostí. Snaha nikoliv odhalit nějakou objektivní, konkrétní vinu, ale vytvořit sprostého podezřelého. A komu to má celé hrát do karet, o tom asi není třeba dlouze rozumovat. Je to vlastně jasné: kde chybí racionální politické protiargumenty, tam nastupují trestní oznámení. Další hřebíček do rakve české politické kultury.

